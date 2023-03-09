Основные силы оккупанты бросили на штурм северного участка Бахмута: бойцов на передовой спасают бдительность и лопаты

Оккупанты усилили давление на Бахмут, подвезли подкрепление и атакуют северные окраины города. Обстреливают артиллерией сам Бахмут, на происке прорываются диверсионными группами, говорится в ТСН.

Оккупанты бросили на штурм северного участка Бахмута: враг там обстреливает из артиллерии.

В других направлениях пытаются нащупать линию только мелкие группы диверсантов. “Они затихли полностью. Стараются себя проявлять, но в последние дни сидят. Маленькими группками проскакивают, но их там уничтожают”, – рассказывают бойцы.

Над позициями бойцов часто прилетают вражеские дроны, заставляющие прятаться в укрытие. Если враг зафиксирует, что скрыт миномет и есть движение солдат — откроет огонь. “Прилетало уже рядом, метров 15, дерево завалило. С чего-то тяжелого. Мы тогда не определили, как раз в работе были”, — вспоминают военные.

Почти два метра высотой и еще три слоя перекрытия над головой – такой окоп выкапывали бойцы, вырубали в морозы самостоятельно. Теперь живут в нем не неделями, а даже месяцами. Здесь чувствуют себя очень безопасно, ребята спят, греются после дежурства.

Главное, говорят бойцы, вовремя подбрасывать дрова в буржуйку, потому что земля еще мерзла и в блиндаже сыро. Но главное для подземной жизни не только она: “Лопаты, потому что углубляться нужно. Еще горелка газовая, баллон, вода и влажные салфетки”, — показывают ребята.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский считает, что актуальность содержания Бахмута постоянно растет.

Он в последнее время по несколько раз в неделю лично приезжает в несокрушимую крепость для планирования спецопераций. По словам генерал-полковника, если оккупантам удастся захватить город, они смогут приступить к широкомасштабному наступлению с применением армейских и десантных частей.

Поэтому Бахмут ныне играет немаловажную роль в общей системе обороны. Тысячи погибших оккупантов во время штурмов города, тому подтверждение. Для поддержания интенсивности враг бросил туда самые подготовленные штурмовые подразделения Вагнера, которые непрерывно малыми группами идут в атаки. Несмотря на то, что наши бойцы их молниеносно перемалывают, на горизонте быстро появляется новая штурмовая группа. Поэтому каждый день защиты города позволяет снизить наступательные мощности врага, выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным действиям, уверен командующий Сухопутными войсками.

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