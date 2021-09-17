Особенности осеннего меню: как в это время года разнообразить рацион, чтобы было вкусно и полезно

Особенности осеннего меню: как в это время года разнообразить рацион, чтобы было вкусно и полезно

Эксперты здорового питания назвали обычную пищу, которая особенно нужна осенью.

Осенью, когда организму не хватает витаминов, в меню обязательно должны быть каши. Специалисты по здоровому питанию утверждают, что эта будничная пища принесет немало пользы организма в осеннее время года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Каши являются источником сложных углеводов, поэтому они очень нужны в рационе, хотя далеко не все, особенно дети, любят их в своем меню.

Експертка по здоровому питанию Лора Филиппова, которая также является мамой двух пятиклассников, знает это по собственному опыту. "На самом деле они любят каши, но перебирают, как и все дети", — говорит она.

Чтобы удовлетворить прихоти "гурманов" женщина готовит это блюдо в мультиварке. "Во-первых, это удобно и быстро. Ты не контролируешь процесс, оно само все делается. Во-вторых, крупа нагревается не только снизу, но и со всех сторон, как в печке, и это очень вкусно ", — признается она.

Кроме того, это еще и очень полезно, отмечают медики.

Секретом приготовления хорошей каши является то, что ее нужно долго варить. Но даже здесь можно схитрить. "Мы можем варить в течение трех часов, а можем зерно залить кипятком с вечера. Оно будет набухать и таким образом время на варку значительно уменьшится", — объясняет врач-ендокринолог Оксана Палладина.

По словам диетолога Карины Дейнеко, среди каш, которые есть на прилавках наших магазинов, наиболее ценными являются гречка, пшенная каша или пшено и овсяная каша.

Есть каши лучше до обеда. Но людям, которые имеют проблемы с лишним весом или уровнем сахара, лучше ограничить их в своем рационе. Вместо этого им не лишним осенью будет "подсесть" на сезонные овощи и фрукты, орехи.

"Тыква, тыквенные семечки — это то, что надо включать в наш рацион. А также яблоки разных сортов ", — отметила врач Оксана Палладина.

По ее словам, надо включать в рацион также продукты, содержащие определенное количество жиров — яичный желток, жирные сорта морской рыбы, например сельдь.

Карина Дейнеко советует для профилактики респираторных заболеваний принимать квашеные овощи, которые содержат необходимый для этого витамин С.

Полезным будет и традиционный национальный продукт — сало. В холодное время года у людей повышается аппетит, а кусочек сала даст ощущение сытости.

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