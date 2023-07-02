Особенности вступительной кампании: есть плохие новости для иностранцев

У абитуриентов горячая пора – накануне, 1 июля, официально стартовала вступительная кампания в заведения высшего образования. В профильном Министерстве надеются: в этом году желающих стать студентами станет больше. Вот только иностранные граждане – из-за большой войны добывать знания в Украине смогут не все, говорится в ТСН.

За место в желаемом заведении высшего образования придется посоревноваться, ведь абитуриентов, которые хотят стать студентами — в этом году по сравнению с 2022-м — стало больше. “У нас было желающих писать национальный мультипредметный тест на 60 тысяч больше, чем было в прошлом году. Из них, примерно 10%, это абитуриенты, которые пишут МНТ, находясь за границей”, — говорит заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий

Официально вступительная кампания стартовала - каждый абитуриент может подать 20 заявлений на поступление, из них – 5 на бюджет. Но сначала нужно создать электронный кабинет, где указать, в частности, серию и номер документов, удостоверяющих личность, а также о полученном ранее образовании. “Если ребенок вступает с оккупированных территорий – ему будет трудно представить оригиналы паспорта. Можно поступать с оккупированных территорий по заявлению. Уже после того, как ребенок переезжает сюда, он может сделать себе паспорт”, — объясняют в министерстве.

Онлайн подаются и данные сертификата национального мультипредметного теста. Конкурсный предел для поступления на бюджет – не ниже ста тридцати баллов, но все зависит от специальности. Поступающим с временно оккупированных территорий, которые сдать тест не смогли, пошли на уступки. "Нужен какой-то способ проверки знаний, проверки языковых компетенций и, соответственно, это делается через собеседование, это можно делать дистанционно", — говорит Михаил Винницкий.

Что касается иностранных абитуриентов — их в этом году будет недобор, ведь некоторые страны запрещают своим гражданам ехать к нам из-за войны. Если, к примеру, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, раньше училось около двух тысяч студентов из-за границы, то сейчас таких поступающих будет очень мало. “У нас было большое количество студентов и студенток по англоязычной программе по медицине – дорога для них в украинские университеты фактически закрыта на поступление. Мы доучаем оставшихся, но нового набора здесь не будет”, — рассказывает ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Последствия обстрела университета в Николаеве (фото/Александр Сенкевич)

Еще одна проблема, вызванная большой войной – разрушение и повреждение десятков учреждений высшего образования. Ректор Николай Трофименко показывает, что россияне натворили с его родным Мариупольским государственным университетом. Восемь сотрудников и студентов оккупанты убили. Все срочно покидали город, но документы, серверы и печати заведения удалось вывезти. Так, прошлой весной мариупольский университет поселился в столице. Здесь ему предоставили помещение, где уже производят ремонт и готовятся к набору студентов. "В Мариуполе принимали где-то 1.5 тыс — 1.6 студентов на 1 курс образовательного уровня бакалавр-магистр, в прошлом году мы поставили себе планку 500, а набрали 600. В этом году я думаю, что мы наберем достаточно", — говорит ректор.

В профильном Министерстве надеются: студенты в этом году будут учиться преимущественно офлайн, чтобы не страдала качество образования, а студенты не теряли социальные связи. Впрочем, в Мариупольском государственном университете говорят, что они пока будут работать все же по смешанной системе. “Потому что мы еще не можем проводить свои образовательные программы, все свои лекции офлайн. У нас еще студенты все разбросаны. У нас физической возможности их собрать нет, потому что мы восстанавливаемся», – добавляет ректор.

Чтобы студенты учились очно, заведения высшего образования должны иметь укрытие. В помещениях университета без укрытий учебы по соображениям безопасности проводиться не будут.

О результатах вступительных кампаний станет известно уже в августе.

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