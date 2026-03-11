Осокорки уходят под воду: как часть Киева "превращается" в Венецию и чего ждать

Местные показали подтопление на Осокорках / © ТСН

С началом весны жители Левого берега Киева оказались в заложниках стихии и хаотичной застройки. Огромные озера талого снега заблокировали целые улицы: люди не могут добраться до магазинов, а дети вынуждены демонстрировать навыки альпинизма на заборах, чтобы попасть в школу.

Почему столичные микрорайоны годами «плывут», кто виноват в отсутствии канализации и помогут ли здесь надувные лодки — выясняла корреспондентка ТСН Наталья Ткачук.

Будни киевской «Венеции»

Улица Алимпия Галика на Осокорках сейчас напоминает канал. Местные жители, вооруженные высокими резиновыми сапогами, ежедневно преодолевают дистанции, которые раньше занимали минуты.

Валентина Трачук, местная жительница: «Это тяжело назвать лужей, я не знаю даже. Я по-смешному называю это „море“. Я уже приглашаю сюда на грязевые ванны бесплатные. Но на самом деле не до шуток. Мой ребенок полз по забору. У нас здесь очень много живет стареньких людей, и элементарно за хлебом добраться — это невозможно вообще».

У 68-летней Любови Семеновны ситуация еще сложнее. Из-за «моря» у порога она оказалась в полной изоляции.

«Из-за этой лужи, из-за этого болота мы никуда не выходим: ни в магазин, ни в аптеку — никуда не идем», — жалуется женщина.

Что говорят коммунальщики

После вмешательства журналистов ТСН на улицу наконец приехала техника Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Дарницкого района. За час четыре бочки по 5 тысяч литров выкачали воду, но жители не сдерживали эмоций, вспоминая последнюю ночную тревогу.

Валентина Трачук: «Выжить сегодня ночью, бежать по этой луже с ребенком между баллистикой две минуты — вот был… Ну, это был трэш! Люди! Мы едва успели просто!»

У коммунальщиков своя правда. Главный инженер ШЕУ Евгений Катренко объясняет: работать просто некому.

Евгений Катренко, главный инженер ДЭУ Дарницкого района: «На сегодняшний день, к сожалению, в коммунальном предприятии у нас большой дефицит работников. Их просто физически нет! Средний возраст — 55+. К тому же на весь район — только одна машина для откачки воды. Осокорки, Бортничи — здесь дождевая канализация отсутствует. И когда у тебя не хватает людей и техники — ну чем его качать? Ведрами черпать? Ну извините, не начерпаемся!»

По словам инженера, раньше здесь были сады, которые впитывали воду. Теперь — железобетонные заборы с фундаментами, которые создали «корыто», где вода стоит месяцами.

Что говорит эксперт о подтоплении Киева

Эксперт по градостроительству Виктор Глеба уверен: проблема не в погоде, а в тотальном нарушении законов теми, кто строил здесь коттеджи.

Виктор Глеба, эксперт по градостроительству: «Я например видел огромные нарушения градостроительного законодательства государственных строительных норм теми кто построил там коттеджи. Построил их незаконно. И когда он строил дома. Он почему то и забыл, что есть канализация. Ее надо строить, и не на город перекладывать. Далее есть дороги, которые нельзя застраивать. Там проехать нельзя, кто был на Осокорках — это же просто Джакарта».

Эксперт подчеркивает, что самотеком вода в Днепр не пойдет из-за особенностей рельефа. Нужно сложное гидрологическое сооружение.

«Надо проложить минимум 5 километров канализации. Сделать один коллектор и, возможно, поставить насосы. Эта история будет стоить 50-70 миллионов гривен минимум. Только проект будет стоить 5 миллионов».

Пока председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов отчитывается в соцсетях, что держит ситуацию на личном контроле, специалисты советуют жителям не расслабляться.

«Когда Днепр выйдет на полтора метра высотой, то там надувные лодки надо покупать уже, а не о благоустройстве думать», — резюмирует Виктор Глеба.

