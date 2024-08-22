Останется 15 миллионов: шокирующий прогноз послевоенной и будущей жизни в Украине

Эксперт объяснил, почему появляются такие исследования и какой может быть ситуация на самом деле.

По прогнозу ООН, количество населения в Украине к 2100 году сократится до 15,3 миллионов. Такое поразительное сокращение численности украинцев не может не шокировать, даже если это произойдет через 75 лет.

ТСН.ua выяснял, насколько реальны такие прогнозы и действительно ли нам грозит резкое сокращение населения.

Какими бывают демографические прогнозы?

Ученые объясняют, что Организация Объединенных Наций (ООН) разрабатывает прогнозы для всех стран мира с периодичностью обновления раз в два года. И в частности, для Украины.

Специалисты отмечают, что это нормальная процедура для демографической статистики и вообще для любых прогнозов. Ведь ситуация с населением постоянно изменяется и соответственно закладываемые в прогноз параметры тоже могут изменяться. Тем более в Украине, которая уже третий год страдает от российской агрессии.

"Важно понимать, что такое демографический прогноз. По продолжительности они делятся на три типа: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Краткосрочный — это примерно до 5 лет. Он достаточно точен и используется при реальном планировании на следующий год или на 2-3 года при составлении планов социально-экономического развития страны, области, большого города. Среднесрочный прогноз – рассчитывается до 15 лет. Он позволяет определить общие демографические ориентиры. А долгосрочный прогноз – следует рассматривать как предсказание, предупреждение того, что может произойти при определенных условиях", – рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Данные ООН по населению Украины в 2024 году

Прогнозы-предупреждения

Демограф объясняет, что когда разрабатываются такие прогнозы, то в них закладываются параметры демографического развития – рождаемость, смертность и миграция.

"Когда разрабатывается прогноз, то он выполняется в виде нескольких вариантов. Кстати, до войны наш институт разрабатывал 5-6 вариантов таких прогнозов, где за основу брались разные показатели по рождаемости, смертности и миграции. То же делают специалисты из ООН. Поэтому то, что сейчас обсуждают, что в Украине прогнозируют на 2100 год только 15 миллионов жителей, это лишь один из вариантов прогноза. Специалисты заложили в основу исследования средний уровень рождаемости и потому получили такие цифры", – объясняет Александр Гладун.

Он добавляет, что в прогнозе специалистов ООН есть вариант, когда в прогноз была заложена очень низкая рождаемость в Украине, соответственно, численность украинцев в 2100 году прогнозируется всего лишь 9 миллионов.

"А еще есть вариант прогноза с высоким уровнем рождаемости, по которому численность украинцев в 2100 году будет примерно на уровне 23-24 миллионов. Именно поэтому долгосрочные прогнозы следует рассматривать как предупреждение того, что может произойти со страной, если угрожающие тенденции сохранятся и ничего не менять", – объясняет Александр Гладун.

Прогноз ООН по численности населения Украины в 2050 году

Самый главный параметр – год окончания войны

Специалист добавляет, что каждый прогноз следует рассматривать с точки зрения адекватности.

"Для такого прогноза нужен важнейший параметр – год окончания войны. А его сейчас никто не может определить или назвать. Поэтому, возможно, коллеги из ООН закладывали в исследование какие-то свои данные и от них отталкивались. Поэтому, повторюсь, это лишь прогноз-предупреждение", – добавляет Александр Гладун.

Что касается адекватности такого прогноза, то ученый убежден, что вряд ли на всей территории Украины через 75 лет будет жить всего 15 миллионов украинцев.

"Даже при условии, что в Украине будет сохраняться очень низкая рождаемость и мы не сможем стабилизировать ситуацию по численности населения, то сюда все равно будет приезжать, легально или нелегально, большое количество людей, а благодаря этому численность населения будет значительно больше 15 миллионов", – отмечает Александр Гладун.

Прогноз ООН по численности населения Украины в 2100 году

Ученый добавляет, что территория Украины, исходя из ее природно-климатических условий, практически вся пригодна для проживания и ведения сельскохозяйственной деятельности. А по площади мы крупнейшая страна в Европе, кроме Франции с ее заморскими территориями.

Как преодолеть демографический кризис?

Конечно, демографическая ситуация в Украине критическая. Это хорошо осознают в украинском правительстве, поэтому уже разработана Стратегия демографического развития. А вопрос решения имеющихся демографических проблем зависит от года окончания войны и как именно будет реализовываться Стратегия.

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"Ее реализация зависит от уровня финансирования. Под Стратегию нужно разработать программу, а также определить ответственные министерства, ведомства, областные администрации и даже территориальные общины. Каждое мероприятие должно иметь конкретный срок выполнения, контрольные показатели и финансирование. Конечно, часть мер может быть реализована в рамках компетенций министерств и ведомств, а часть придется финансировать дополнительно или пересматривать размеры и схему финансирования", – отмечает Александр Гладун.

Демографическая ситуация в Украине/коллаж ТСН.ua

Демографическое падение с 2050 года

Интересно, что по данным ООН, на 1 января 2024 года население Украины составляло 37 миллионов 441 тысячу человек. А к 2030 году количество украинцев вырастет до 38 млн 505 тысяч.

После этого прогнозируется стремительное сокращение населения:

в 2050 году – 32 млн 165 тысяч,

в 2069 году – 25 млн 142 тысячи,

в 2081 году – 20 млн 907 тысяч,

в 2091 году – 17 млн 762 тысячи,

в 2100 году – 15 млн 300 тысяч.

"Скорее всего, авторы исследования взяли за основу, что война в Украине, по их гипотетическим расчетам, закончится в 2024-2025 годах. Ожидается, что после этого в Украину вернутся выехавшие за границу люди, а это более 6 миллионов украинцев. Этим объясняется рост численности населения к 2030 году в этом исследовании", – отмечает ученый.

А вот после этого будет происходить сокращение населения.

"В соответствии с исследованием сокращение будет происходить за счет того, что смертность будет превышать рождаемость и соответственно будет сокращаться численность населения. Плюс к этому авторы закладывают отрицательное сальдо миграции, сначала на уровне 4 тысяч в год, а затем прогнозируют, что на одну, две, три тысячи человек в год будут больше выезжать из Украины, чем въезжать. То есть за счет комбинации этих факторов будет постепенно происходить сокращение численности населения", – объясняет Александр Гладун.

Демографическая ситуация в Украине / Фото: ТСН.ua

Как побороть демографический кризис?

Демограф добавляет, чтобы не произошло стремительного сокращения численности населения, политика государства должна быть направлена на его стабилизацию.

"Подчеркиваю, мы сейчас не говорим об увеличении численности населения. Нам нужно за счет определенных мер повышать рождаемость, сокращать уровень смертности, особенно среди людей трудоспособного возраста. Для этого и предусмотрена уже упомянутая Стратегия демографического развития. А еще очень осторожно обращаться с миграционной политикой", – отмечает ученый.

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Почему с мигрантами нужна осторожность

Кстати, недавно отмечалось, что в результате войны и мобилизации Украине нужно 4,5 миллиона человек, чтобы обеспечить темпы роста ВВП на уровне 7%.

Но, по словам Александра Гладуна, ситуацию на рынке труда не следует рассматривать через призму демографической политики.

"Если нам нужны люди на рынке труда, то рабочую силу можно завозить по квотам на определенный период времени, на конкретные предприятия, по четко определенным специальностям. А по окончании контракта, эти люди должны возвращаться домой. Сейчас даже речи не может быть о предоставлении трудовым мигрантам украинского гражданства. Я считаю, что эту политику нужно проводить очень осторожно, потому что если мы не будем контролировать все эти процессы, то через два-три поколения у нас просто не останется этнических украинцев", – отмечает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Он подчеркивает, что следует четко различать развитие самого демографического процесса и потребности рынка труда.

"Нам не стоит рассматривать потребность в рабочей силе на рынке труда, как один из факторов улучшения демографической ситуации. Хотя все это связано. А еще лучше, дождаться окончания войны, провести перепись населения, понять на каком свете мы находимся относительно демографии и только тогда, более конкретно разрабатывать мероприятия по демографической политике", – заключает Александр Гладун.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что будет с населением Украины, если война будет продолжаться до 2026: ученый шокировал прогнозом.

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