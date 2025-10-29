"Остается сплошная воронка": Россия бьет КАБами по Украине — Жданов предупредил о масштабных разрушениях

Война в Украине / © ТСН

Российские реактивные КАБы могут нести 180–350 кг взрывчатки. Итак, их разрушительная сила даже больше, чем у крылатой ракеты.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Если это 250-килограммовая авиационная бомба, оборудованная под реактивный КАБ, то это примерно под 180 кг взрывчатки. Если 500-килограммовая бомба, то это 350 кг взрывчатки. 350 кг — это даже больше, чем в крылатой ракете.

«Так что разрушения могут быть очень серьезными. Мы знаем, что враг обычными КАБами на фронте может просто разрушить позицию, и мы вынуждены отходить с этой позиции, потому что там нечего оборонять, там сплошная воронка. Разрушение от них достаточно мощное, достаточно большое», — объясняет эксперт.

