Остались без квартир, а кооперативу платить надо: в Киеве разгорелся скандал

Героиня этого сюжета вместе с соседями по подъезду полгода как не дома. Их квартиры разрушило взрывной волной еще 8 июля. В то время, как россияне прицельно били по столице, в том числе и по “Охматдету”. Но хоть квартиры остались без стен, за обслуживание дома пострадавшие все равно должны платить.

Об этом киевлянка написала в письме, которое адресовала с просьбой помочь. Таких подъездов по Украине действительно тысячи. Что делать в схожих ситуациях? И кто прав в этой? Корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук выяснила.

Киевлянка Елена Гончарова показывает, как обустроила свой временный быт. Кухня в квартире ее сына стала для нее спальней, гостиной и даже гардеробной.

"Я уже понимаю, что нигде не заработаю никакого жилья. Я его нигде не получу. А как-то доживать жизнь нужно”, – говорит Елена Гончарова.

Скриншот с видео ТСН

Семья Елены потеряла сразу две квартиры – обе были в одном подъезде. Кирпичную пятиэтажку разорвало взрывной волной в результате ракетного удара 8 июля этого года.

С тех пор подъезд без торцевой стены. Его отсоединили от воды, газа, отопления. За амбарное владельцы этих двух десятков разрушенных квартир не платят. Но вот квитанции за обслуживание дома и вывоз мусора получают ежемесячно.

“Я, честно говоря, вообще не понимаю, за что я должна платить. Если я здесь не живу, я потеряла все. У меня ничего не осталось в этой квартире. Ни вещей, ни мебели”, – говорит Елена.

"Если вы не будете платить, то где взять эти средства? Надо, чтобы я уволился, или уволить дворника. Потому что с неба деньги не падают”, – говорит глава ЖСК “Железнодорожный-2” Виктор Лещенко.

Глава Жилищно-строительного кооператива считает долги — в течение полугода с момента трагедии за содержание дома не платят владельцы 12-ти из 20-ти квартир в подъезде. А это уже 40 тысяч гривен.

“Это одно парадное – это 30 процентов. Потому что здесь 20 квартир. А там по 15 идет. Если 30 процентов не платит, мы выпадаем полностью», – говорит Виктор Лещенко.

Скриншот с видео ТСН

Его аргумент — за домом до восстановления все равно нужно ухаживать. В остальных трех подъездах залатали трещины, заменили крышу и окна, и люди продолжают жить.

Так что же делать в таких случаях? Этот вопрос мы адресовали Министерству развития общин и территорий. В ответе чиновники категоричны: "Неиспользование собственником принадлежащей ему квартиры или нежилого помещения или отказ от использования общего имущества не является основанием для уклонения от осуществления расходов на управление многоквартирным домом".

В Украине, по подсчетам Киевской школы экономики, в результате российской агрессии повреждено и разрушено более 250 тысяч домов. Из них более 27 тысяч – это многоквартирные.

В начале этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект, согласно которому владельцы, оставшиеся без своего жилья, могли не платить за услуги по управлению многоквартирным домом в течение военного положения и еще год после. Но пока документ был рассмотрен только в первом чтении.

“То есть не начислять им эти средства могут принять решение только их совладельцы, их соседи, то есть на общем собрании. Это единственный выход, которым можно сейчас лишить их долга платить именно за содержание дома. Другая ситуация, которая может им помочь, это оплачивать только то, какая услуга предоставляется", — говорит представитель общественного союза "Ассоциации ОСМД и ЖСК города Киева" Алексей Тихонов.

Для этого владельцы разрушенного жилья должны обратиться к председателю жилищно-строительного кооператива, объясняет адвокат, специализирующийся на сфере жилищно-коммунальных услуг.

“Мы пишем письмо к управляющей или поставщику услуг. И просим предоставить составляющие расходов на придомовую территорию и дом”, — говорит адвокат Вадим Чунжин.

Эту смету должен предоставить руководитель жилищного кооператива или ОСМД. В частности, с платежек могут убрать услуги, которые временно не предоставляются, а добавить новые.

Следовательно, пока вопрос оплаты за услуги управления многоквартирным домом на период военного положения нардепы не урегулировали, владельцам разрушенного жилья эксперты рекомендуют следить за изменениями в законодательстве, и параллельно с этим инициировать общедомовые сборы.

"Так сегодня говорит закон. Если люди соберутся и решат, что с человеческой точки зрения это плохо, что люди, которые сейчас потеряли свое жилье, сейчас потеряли свое имущество, которое было там в жилье и так далее, и что они считают, что они не должны платить”, — говорит представитель общественного союза "Ассоциации ОСМД и ЖСК города Киева" Алексей Тихонов.

В случае Елены Гончаровой выяснение, кто и за что должен платить, перерос в личные конфликты. В частности, глава ЖСК удалил ее из чата дома и не идет на контакт первым. И ожидает, что жильцы квартир из разрушенного подъезда сами инициируют собрание. Хотя и не верит в их результативность, речь идет о дополнительных 4 гривнах на каждом квадратном метре, а большинство жителей — пенсионеры. Елена же инициировать собрание готова. И надеется, что соседи согласятся на перерасчет.

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