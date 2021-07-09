Остались жена и двухмесячный ребенок: российские оккупанты убили 24-летнего воина ВСУ

Погибший украинский военный был родом из Сумской области.

Стало известным имя украинского защитника, который накануне вечером погиб от пули вражеского снайпера неподалеку Водяного на Донбассе.

Об этом 9 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

24-летний сержант Евгений Курасов был нацилювачем-оператором 15 отдельного мотопехотного батальона. На родной Сумщине у него остались жена и двухмесячный ребенок.

Бойца похоронят в воскресенье на родине. Еще один военный на передовой получил ранение. Всего за минувшие сутки российские наемники с десяток раз обстреливали наши позиции, и уже за сегодня зафиксировано четыре обстрелы.

Новости с фронта: один военный погиб, еще один получил ранения - последствия обстрелов за сутки

Напомним, за прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще один ранен.

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