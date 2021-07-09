Остались жена и двухмесячный ребенок: российские оккупанты убили 24-летнего воина ВСУ

Погибший украинский военный был родом из Сумской области.
Стало известным имя украинского защитника, который накануне вечером погиб от пули вражеского снайпера неподалеку Водяного на Донбассе.
Об этом 9 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
24-летний сержант Евгений Курасов был нацилювачем-оператором 15 отдельного мотопехотного батальона. На родной Сумщине у него остались жена и двухмесячный ребенок.
Бойца похоронят в воскресенье на родине. Еще один военный на передовой получил ранение. Всего за минувшие сутки российские наемники с десяток раз обстреливали наши позиции, и уже за сегодня зафиксировано четыре обстрелы.
Напомним, за прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще один ранен.