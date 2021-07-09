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Остались жена и двухмесячный ребенок: российские оккупанты убили 24-летнего воина ВСУ

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Остались жена и двухмесячный ребенок: российские оккупанты убили 24-летнего воина ВСУ

Фото: Басовский ЗЗСО I-III ступеней Юнакивськои сельского совета Сумского района

Погибший украинский военный был родом из Сумской области.

Стало известным имя украинского защитника, который накануне вечером погиб от пули вражеского снайпера неподалеку Водяного на Донбассе.

Об этом 9 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

24-летний сержант Евгений Курасов был нацилювачем-оператором 15 отдельного мотопехотного батальона. На родной Сумщине у него остались жена и двухмесячный ребенок.

Бойца похоронят в воскресенье на родине. Еще один военный на передовой получил ранение. Всего за минувшие сутки российские наемники с десяток раз обстреливали наши позиции, и уже за сегодня зафиксировано четыре обстрелы.

Новости с фронта: один военный погиб, еще один получил ранения - последствия обстрелов за сутки

Новости с фронта: один военный погиб, еще один получил ранения - последствия обстрелов за сутки

Напомним, за прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще один ранен.