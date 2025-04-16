"Осталось по пять патронов на брата": героическая история сержанта ССО, который защищал 4 аэропорта

Александр Маковей. Фото из личного архива Александра Маковея.

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Александр Маковей с позывным «Макоша» — один из тех, кто в 2014 году в составе 8 полка спецназначения стал на защиту Украины. Его путь прошел через оборону сразу четырех аэропортов — Харьковского, Краматорского, Донецкого и Луганского. Здесь он принимал трудные решения в бою и никогда не терял веры. Он не просто воевал, он творил историю, которая сегодня является частью большой борьбы Украины за независимость.

Полный кавалер орденов «За мужество» рассказал свою героическую историю.

Харьковский аэропорт: первое дыхание войны

2014 год, апрель

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«1 апреля собрали в Хмельницком и дали указание — отправляться на восток. Должны были на ИЛ-76 лететь в Донецк, где уже было неспокойно. Открыто работала российская агентура, подавляя все украинское. Не знаю почему, но в полете точка приземления была изменена и в иллюминаторе увидел здания другого аэропорта — харьковского. Нам сказали, что захвачено здание областной государственной администрации, а местная полиция отказывается идти на штурм. Кому это делать? Конечно, нам, ребятам из „восьмерки“ (смеется). В конце концов штурмовать не пришлось — сепары сами вышли из здания, а ультрасы „Металлиста“ — им мое большое уважение! — гнали их до Изюма.

Несколько следующих недель мы провели в харьковском аэропорту. В то время было много разных новостей, информационные вбросы шли со всех сторон. Имели агентурные данные, что в аэропорт должен прибыть регулярный рейс, в котором к обычным пассажирам будет инфильтрирован российский десант. «Разбили» территорию аэропорта на сектора, каждый имел свои точки, определенные задачи. И так встречали каждый самолет. Наконец, через несколько недель нас поблагодарили за работу и направили на новые задачи. До сих пор вспоминаю те апрельские дни. Хорошо, что мы времени зря не теряли и вместе с выполнением основных задач отрабатывали действия в реальных условиях аэропорта. Как окажется, приобретенный опыт со временем стал неоценимым!»

Фото из Харьковского аэропорта. Фото из личного архива Александра Маковея.

Краматорский аэропорт: пробили коридор для логистики

2014 год, май

«Ситуация в Харькове стабилизировалась, горячие события переместились в Донецкую и Луганскую области. 2 мая наша группа из 8-го полка получила задание — провести разведку возле Краматорского аэропорта. Это бывший военный аэродром, который имеет богатую историю. Во время второй мировой был захвачен немцами, с него они тогдашний Сталинград бомбили.

12 апреля формирования ДНР во главе с Игорем Стрелковым захватили Краматорск и Славянск, а возле аэропорта установили блокпост. Сам аэропорт был под украинскими войсками. Нашей задачей было провести сквозь окружение колонну с техникой. Тогда, кстати, обороной аэропорта командовал спецназовец Сергей Кривонос. Впоследствии он стоял у истоков создания современных Сил специальных операций.

Александр Маковей с собратьями в Краматорске. Фото из личного архива Александра Маковея.

Для провода колонны имели небольшие силы и совсем мало вооружения. Решили сделать фейковые огневые позиции — враг поверил, что сил у нас больше. Наконец, колонну провели, в ней было все — топливо, вооружение, продукты, вода… Пробили коридор для логистического обеспечения и ждали новых задач. Тогда, как и сейчас, 8-й полк спецназначения был элитным подразделением, его силы и умения использовали точечно, на самых сложных направлениях».

Донецкий аэропорт: операция, которую изучают инструкторы НАТО

2014 год, май – июнь

«Должны были помочь 3-му полку в Донецком аэропорту. Летели на вертолете, что было крайне опасно. Нашим предложением был заход на транспорте, но командование решило иначе. На турели вертолета — пулеметчики, которые должны были открывать огонь при малейшей угрозе. Также с нами были ребята из 140-го центра, подразделения „Альфы“.

Я в составе группы должен был помочь ребятам из «тройки» выйти из ангара, где они были заблокированы, и затем в ходе совместной операции захватить новый терминал. Это уже была серьезная и хорошо спланированная операция, где каждый имел четкий алгоритм действий. И наш первый реальный боевой опыт. Потом американские инструкторы разбирали этот кейс и говорили: «Так работают профессионалы!» Мы без потерь, силами до сотни человек, захватили такое большое здание! Это было самое начало больших боев, впоследствии названных обороной Донецкого аэропорта. На стене оставил надпись: «Здесь был 8 Опсп». Позже ее показали в фильме.

Сама операция длилась около суток. В терминале остались подразделения 3-го полка, а нам приказали передислоцироваться в Довгенькое».

Александр Маковей. Фото из личного архива Александра Маковея.

Луганский аэропорт: восемь дней в окружении и чудо с парашютом

2014 год, июль

«В июне участвовал в боях за Счастье, в ходе которых взяли под контроль Луганскую ТЭС и два стратегических моста, через которые идет магистраль. Собирались на ротацию — должны были отдохнуть 10 дней. Я уже планы имел, хотел с родными отпраздновать день рождения. Когда на одном из совещаний сказали, что было две попытки деблокировать луганский аэропорт и обе — неудачные. Мы с командирами переглянулись и все поняли. Учитывая опыт подразделения, задачу планировали выполнить за несколько дней.

Колонна по заданному маршруту двинулась к аэропорту. Согласно ему по маленькому мосту, который выдерживает не более 4 тонн и часть которого сделана из дерева, должен был проехать 60-тонный танк. Повезло, что местные жители, которые хорошо относились к нам, подсказали дорогу через высушенные болота. За 10 километров до аэропорта, на окружной возле Тепличного, попали под обстрел. Колонна растянулась, поэтому решили прорываться. Уже тогда поняли, что планирование делали на скорую руку, силы были неравны.

Территория аэропорта и здание, в котором находились наши собратья, была в полном окружении. Должны были проложить к ним коридор. Так случилось, что мы прошли, а путь главной колонны, которая находилась за нашей спиной, был обрезан. Таким образом, мы уже сами попали в окружение, в котором провели следующие восемь суток!

Александр Маковей в Луганске. Фото из личного архива Александра Маковея.

Аэропорт — специфический объект. По нему нельзя открыто передвигаться, потому что просвечиваешься со всех сторон. Должен быстро бежать, держа на себе снаряжение и оружие. Вот где и пригодился спорт, без него точно бы не выдержал тех нагрузок. Было мало боеприпасов, оружия, мы со дня на день ждали подкрепления. Ситуация была критической. Выйдя на связь с основными силами, узнали о решении сбросить нам с самолета контейнер со всем необходимым. А когда это должно было произойти, узнали о сбитом самолете. Думали — наш, а выяснилось — тот самый малайзийский MH17…

Собрались с ребятами, сложили вместе все, что имели, поделили. Получилось по 15 патронов на брата. Каждый был на вес золота, стрелять должны были с умом, по конкретным целям… Определили направление отхода, подошли максимально близко к врагу и дали бой. Часть сепаров перебили, те готовили вторую волну. Вижу, у меня в магазине — всего пять патронов. Похожий расклад имел место и у других бойцов. Решили: в плен не сдадимся и будем сражаться до последнего. Даже удалось выйти на связь с родителями, попрощаться. А я ведь им раньше даже и не говорил, что нахожусь в зоне боевых действий…

Но — случай судьбы! Пришло сообщение, что утром самолет должен сбросить нам воду и боеприпасы. Ждем, и узнаем, что из-за поломки он не долетел. Понимаем — дальше держать оборону просто нечем. Собрались вместе и провели, как тогда казалось, последнее совещание…

Когда в 14 часов слышим звук самолета. Тот парашютом сбрасывает груз, причем точно в зону, где мы находились! Пополнили боекомплект, удержали позиции и 21 июля через Георгиевку вышли к своим. В нашей группе все были с ранениями, но все — живы! Командир дал пять выходных, а я сразу швырнул домой. Не представляете, как обиделись на меня родные, не хотели разговаривать. Тогда понял, насколько больно сделал им своим поступком, как заставил переживать… За бои в Луганском аэропорту получил орден «За мужество» III степени».

Что сегодня? Рекрутинг в ССО и олимпийская мечта

В 2015 году Александр ушел из армии. Вместе с женой и дочкой поселился в Хмельницком, начал собственный бизнес. Так продолжалось восемь лет. Вернулся в ВСУ 24 февраля 2022 года, когда с самого утра вместе с побратимами прибыл к проходной 8-го полка…

В составе ССО принимал участие в боевых заданиях. За операцию на Киевщине получил орден «За мужество» II степени, а со временем имел успех под Рубежным, после которого стал полным кавалером этой награды.

Беда случилась 9 июня 2022 года в Северодонецке. Прилетела мина, двое лучших друзей, Николай и Иван погибли, а Александр получил ранение. Хотели ампутировать ногу, но обошлось. Было сделано всего 14 операций. Через десять месяцев он вернулся в строй и в должности инструктора готовил новобранцев. Но чувствовал, что будет больше полезным, работая в направлении спортивной реабилитации. Сам имел вторую группу инвалидности, поэтому уволился.

Армейский опыт и авторитет позволяют Александру продолжать быть полезным ССО в направлении рекрутинга. Сейчас он охотно делится опытом с будущими спецназовцами и считает, что служить в ССО может каждый. Главное — желание и упорный труд.

Вместе с этим Александр взял на себя много общественной работы — организовывает соревнования, общается с ребятами, советует, как лучше готовиться к турнирам. Записал видеоуроки о защите Родины в рамках проекта «Страна мечты», где рассказал детям об обращении с оружием, медицине, топографии. В 2023 году участвовал в «Играх непокоренных» в Германии, где побратимы его выбрали капитаном сборной Украины. Сейчас все усилия в спорте направлены над осуществлением мечты — попасть на Паралимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Дисциплину выбрал соответствующую интересу и комплекции — толкание ядра.

Александр Маковей. Фото из личного архива Александра Маковея.

А еще он мечтает провести экскурсию для детей своим боевым путём.

В ССО набирают людей. Информация о 5 рекрутинговом центре по ссылкам:

Адреса офисов ССО Рекрутинг:

Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 1

Днепр, проспект Александра Поля, 2

Хмельницкий, ул. Соборная, 16. ЦНАП.

Кропивницкий, ул. Виктора Чмиленко, 53/35.