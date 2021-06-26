Осталось трое детей: что известно о бойце, который погиб на Донбассе

Осталось трое детей: что известно о бойце, который погиб на Донбассе

Сегодня у погибшего Андрея Гонара был последний день контракта, но он планировал подписывать новый.

На Донбассе погиб украинский военный Андрей Гонар. Нашего бойца ни стало в зоне ООС во время несения службы. Оккупанты вели огонь из гранатометов и минометов, он погиб от пуль поддерживаемых Россией боевиков.

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Как сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная, на рассвете 26 июня в Песках было жарко.

Сейчас на дороге видно свежую воронку, чуть дальше — лежат окровавленные бронежилет и каска.

"Мы только включили камеру, и поступила команда бежать в укрытие. Мы вынуждены были бежать, потому что летает беспилотник. Мы прячемся в укрытие, а солдаты остаются наблюдать. Обычно мы не убегаем от дронов, но утренний обстрел корректировался именно таким. И привел к потере", — рассказывает корреспондент.

Известно, что погибший боец Андрей Гонар был родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. На войне с 2015 года. Он был в бронежилете и каске, но от ствольной артиллерии такая защита не спасает.

Фото: Натальи Нагорной / ТСН.ua

Снаряд упал в метрах десяти от Андрея, повалил дерево, разбил забор. Где-то около 5:20 начался обстрел. Последним из дома выходил старший сержант Гонар.

Собратьям очень больно говорить об утрате, но она находят силы, чтобы другие знали, каким "золотым человеком" был их сержант.

Военнослужащий ВСУ Кипиш вспоминает, как Андрей Гонар кормил их жареной рыбой, рыбалку любил. Виделись она за 12 часов до его гибели — сфотографировал ребят на память.

В бойца осталось трое детей. Так совпало, что именно сегодня у погибшего Андрея Гонара был последний день контракта, но он планировал подписывать новый, чтобы и дальше быть на передовой.

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