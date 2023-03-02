Остался сам в первые дни своей жизни: в Киеве в больницу подбросили младенца

Накануне в Киевский городской центр перинатально и репродуктивной медицины в "окно жизни" положили младенца в грязных пеленках, говорится в ТСН.

Над трубкой Романчика в реанимации вместо фамилии мамы или папы – надпись "Окно жизни". Никто не знает, кто мама мальчика, как он родился и когда. «Честно скажу, сейчас он уже не так выглядит, как вчера. Это была грязная пеленка, сверху еще грязное одеяло”, — говорят в центре.

К "окну жизни" малыша принесли в первый день весны. "Слышим звонок, реагируем, прибегает врач и кто здесь ближе, и забираем в безопасные условия", — рассказывают медики о принципе окна жизни, где родители тайком могут положить своего ребенка и уйти.

Это уже пятый ребенок, который оставили в окне жизни этой родильной за восемь лет. "Кто эта женщина, мы не знаем. Честно вам скажу, меня это не интересует. Очень благодарны, что он принес ребенка нам, а не выбросил под кустом”, — говорят медики.

Ромчик крошечный, весит два килограмма, хотя родился вовремя. "Доношенный, но считая его вес и рост могу сказать, что есть задержка внутриутробного развития", — говорит после осмотра заведующая отделением Елена.

Несколько дней мальчик еще побудет в реанимации, а как наберется сил – переведут в дом малышей. "Дальше судьбу будем обустраивать вместе со службой по делам детей и оформлять документы, передавать его дальше на этапы усыновления", — говорят в центре.

Два месяца у мамы малыша есть время, чтобы забрать его обратно, после проверок и ДНК-тестов. Но по статистике, за малышами больше не возвращаются.

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