Останавливает сердца, приводит к тромбозам и ампутации: как мутировавший штамм "Дельта" бьет по органам и системам

Останавливает сердца, приводит к тромбозам и ампутации: как мутировавший штамм "Дельта" бьет по органам и системам

Осложнения от "Дельты" сейчас только изучают украинской врачи.

Полностью останавливает сердца молодых и здоровых, приводит к тромбозам у курильщиков, людей с ожирением и диабетом. Врачи назвали осложнения, к которым чаще всего приводит штамм "Дельта". В частности тромбозы настолько агрессивны, что приходится ампутировать конечности.

О том, как мутировавший штамм бьет по органам и системам и как вовремя диагностировать осложнения — 22 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам специалистов, штамм "Дельта" чаще поражает сердце и это не зависит ни от возраста, ни от сопутствующих заболеваний больных.

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Миокардиты — это то осложнения, которые стали чаще замечать у инфицированных штаммом "Дельта". Отмечают, что сердечный нерв воспаляется именно у молодых и совершенно здоровых. У людей старшего возраста "Дельта" может поражать любые структуры сердца.

Сбои в сердце после коронавируса очень легко спутать с пост-"кодивним" состоянием — это одышка, и быстрая утомляемость. Кардиолог настаивает, чтобы каждый, кто выздоровел после COVID-19, проверил сердце.

"Это УЗИ сердца через месяц и через 3 месяца после выздоровления. Это простой и бесплатный способ, который дает возможность оценить функцию сердца — не пострадало ли оно. Такое исследование могут провести в любой районной больнице, даже если ничего не беспокоит", — отмечает специалист.

Коронавирус в Украине: врачи назвали осложнения, к которым чаще всего приводит штамм "Дельта"

Осложнения от "Дельты" сейчас только изучают украинской врачи. Однако они во время этой волны уже замечают больше тромбозов, чем в предыдущие вспышки коронавируса в Украине. Чтобы на ранних этапах выявить этот недостаток, необходимо сдавать анализ на свертываемость крови.

Такой анализ должны проходить те, кто лечатся и в стационаре, и дома. Тромбозы могут развиваться на 5 день болезни, поэтому так важно не заниматься самолечением и получить консультацию медика.

Врачи фиксируют, критические состояния с сосудами у инфицированных, страдающих ожирением, диабетом и много курят. У них "Дельта" поражает именно конечности. В сложных случаях их приходится ампутировать.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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