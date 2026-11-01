Останется ли Украина без интернета из-за атак России: как оставаться на связи даже во время отключений электроэнергии

Россия наносит удары по дата-центрам / © ТСН

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Россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, и из-за обстрелов практически на всей территории нашей страны вводятся плановые и аварийные отключения электричества. В то же время один из главных вопросов, который беспокоит украинцев: как оставаться на связи во время отключений электричества и может ли враг лишить нас доступа к интернету после ударов непосредственно по телекоммуникациям?

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

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Автономия в квартире и новые угрозы

Сергей Носов показывает место в своей квартире, которое он заранее подготовил к предстоящей зиме: здесь он установил резервный источник электроэнергии мощностью 7 кВт и инвертор — в случае отключений все это должно обеспечить квартиру автономным энергоснабжением.

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Сергей Носов, хозяин дома: «Это где-то три дня точно, а может, даже и неделя, если экономить. Когда пропадает свет, питание автоматически переключается на этот аккумулятор. Когда свет появляется, питание переключается на городскую сеть и начинает заряжаться».

Как и для любого, кто работает из дома, свет для него — это не только вопрос комфорта. Сергей работает психотерапевтом.

Сергей стал опасаться худшего сценария после массированных атак РФ на телекоммуникационную инфраструктуру Украины. Помимо энергетики, с середины сентября враг стал целенаправленно наносить удары, в частности, по украинским центрам обработки данных и интернет-провайдерам. Известно, что на данный момент уничтожено или критически повреждено не менее 10 крупных дата-центров и технических узлов провайдеров.

Почему украинскую сеть невозможно полностью парализовать?

Впрочем, эксперты успокаивают: повреждение отдельных дата-центров не означает, что Украина может полностью остаться без интернета или связи. Наши провайдеры готовились к возможным вызовам уже в течение последних нескольких лет, и сейчас многие из них располагают резервными маршрутами и альтернативными облачными площадками, которые дублируются на нескольких локациях одновременно, в том числе и за рубежом.

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Александр Глущенко, эксперт в области телекоммуникаций: «Потому что в случае потери какой-либо ветви или каналов связи интернет должен поступать к абонентам по параллельным путям. Если раньше формула была «1+1» (это одна работающая серверная, ядро, и аналогичная, хранящаяся на складе в качестве запасного комплекта и резерва), то теперь формула «1+1+1»».

Украинская цифровая инфраструктура отличается высоким уровнем устойчивости, и её сложно парализовать. В профильном комитете парламента поясняют: рынок интернета в Украине никогда не регулировался, и это способствовало высокой конкуренции. Поэтому сейчас у нас насчитывается несколько тысяч операторов фиксированного интернета.

Александр Федиенко, народный депутат Украины: «Россия , Европа, другие страны — они постоянно регулировали свой интернет, и в результате у них осталось примерно от 50 до 100 операторов, это максимум. То есть, мол, говорят, что чтобы отключить Россию, нужно уничтожить 20 операторов, чтобы отключить ЕС — нужно уничтожить те же самые 20 операторов. В Украине их тысячи».

Как обеспечить доступ к интернету во время отключений электроэнергии: технология xPON и другие варианты

В то же время во время длительных отключений электроэнергии возможны некоторые перебои в работе сети. Подобное уже происходило и в предыдущие годы, когда сотовые операторы переходили на собственные альтернативные источники питания, и чтобы обеспечить продолжительность и качество покрытия как можно дольше, приоритетом для них была только голосовая передача данных.

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Станислав Прибитко, заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры: «Существует энергонезависимая технология xPON, подключив которую, вы сможете учиться онлайн и работать удаленно».

В Министерстве цифровой трансформации рассказывают о специальной технологии «оптика в дом», благодаря которой домашний интернет может работать даже во время отключений света, ведь для передачи данных используется оптоволоконный кабель. От центральной станции провайдера прокладывается оптоволоконная линия, сигнал по ней передается в виде света и поступает непосредственно на домашний терминал пользователя. Главное преимущество: между провайдером и абонентом нет оборудования, требующего питания.

Станислав Прибитко, заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры: «Если у вашего провайдера нет технологии xPON, то её можно заказать у другого провайдера. После подключения вам понадобится только портативная зарядка, чтобы подключить её к Wi-Fi-роутеру или модему, и после этого у вас будет домашний интернет столько, сколько будет работать портативная зарядка. Поэтому имейте их несколько».

Такой оптический интернет у себя дома есть и у Сергея. Впрочем, он решил не полагаться только на оптику — дополнительно заказал ещё и спутниковый терминал Starlink.

Сергей Носов, хозяин дома: «То есть я всегда думал, что это что-то супердорогое, что-то связанное со спутниковыми технологиями. Я посмотрел, как обстоят дела с этим у нас в Украине. Есть Starlink Mini — такая базовая версия. Но в Украине она стоит 20 тысяч гривен. А если заказывать напрямую с официального сайта Starlink, то это 200 долларов. То есть в два раза дешевле. И это то же самое, те же условия. Поэтому я заказал и сейчас жду доставку».

Впрочем, эксперты отмечают: такая технология подойдет далеко не каждому пользователю — важно иметь источник питания и место с достаточно открытым обзором неба. К рискам эксперты относят и политические предпочтения главного акционера компании Starlink.

Как всегда оставаться на связи

Эксперты отмечают: существуют и другие эффективные способы оставаться на связи как в большом городе, так и в отдаленной сельской местности:

Иметь несколько SIM-карт разных мобильных операторов.

Подключить нескольких поставщиков фиксированной проводной связи и сделать ставку на оптические технологии (xPON).

Заранее подготовить портативные зарядные устройства и зарядные станции.

Заранее загрузить на свои устройства офлайн-карты, карты укрытий, пунктов сопротивления и важные документы.

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