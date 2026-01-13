Остановили поезд ради ребенка с инвалидностью: "Укрзализныця" помогла семье попасть в Охматдет

Поезд / © Укрзализныця

«Укрзализныця» изменила маршрут поезда и остановилась в одном из сел Хмельницкой области, чтобы забрать больного ребенка с инвалидностью вместе с мамой и доставить их на лечение в Киев.

Об этом мать ребенка Ирина Власенко рассказала в эфире Сніданок з 1+1

Из-за сильных снегопадов женщина с дочкой не могла добраться до Хмельницкого, чтобы сесть на поезд в столицу и поехать в Охматдет. Поэтому Ирина Власенко обратилась с просьбой о дополнительной остановке к “Укрзализныце”.

Просьба о дополнительной остановке поезда

В “Укрзализныце” оперативно отреагировали и остановили поезд на станции в селе, где проживает семья. По словам Ирины, посадка прошла без осложнений, работники железной дороги помогли с ребенком и даже передали подарок.

Ирина Власенко поблагодарила «Укрзализныцю»

Сейчас мать с дочкой находятся в «Охматдете». Во время предыдущего визита врачи установили диагноз, а на этот раз ребенку должны сделать МРТ, чтобы определить дальнейший план лечения. По прогнозам медиков, терапия будет длительной — минимум на 2 года.

Ирина рассказала, что болезнь развилась после травмы, которую дочь получила в детском саду. Другой ребенок толкнул ее, в результате чего произошли два перелома — шеи и в тазу. По данному факту продолжается уголовное производство. Сейчас у ребенка остеомиелит.

Чтобы ухаживать за дочкой, женщина вынуждена была оставить работу. Биологический отец ребенка — военнослужащий, который пропал без вести 15 мая 2025 года. Ее нынешний муж также служит в Вооруженных силах и редко бывает в отпусках.

Напомним, аномальное похолоданиеи снегопады накрыли Украину. Эксперты прогнозируют, что холодная погода будет держаться как минимум неделю.