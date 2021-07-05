Остановился на колеи: в Киевской области поезд протаранил автомобиль

Водитель медленно переезжал колею, а затем остановился на ней.
Водитель легковушки в тяжелом состоянии в реанимации. ДТП произошло на Новообуховской трассе возле села Ходосовка Киевской области.
Об этом 5 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
По словам железнодорожников, автомобиль Peugeot медленно переезжал пути, а потом вообще остановился буквально в 200 метрах к локомотиву, который уже приближался. Затормозить машинист не успел. От удара авто отбросило в кювет. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая.
Почему водитель остановился на железнодорожном переезде, теперь выясняют следователи. Переезд регулируемый звуковым и световым сигналами, но без шлагбаума.
"Мы выясняем, что случилось", — сообщил правоохранитель.
Напомним, в Киеве автомобиль без водителя пересек шестиполосную дорогу и въехал в забор.