Остановился на колеи: в Киевской области поезд протаранил автомобиль

Остановился на колеи: в Киевской области поезд протаранил автомобиль

Водитель медленно переезжал колею, а затем остановился на ней.

Водитель легковушки в тяжелом состоянии в реанимации. ДТП произошло на Новообуховской трассе возле села Ходосовка Киевской области.

Об этом 5 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте ДТП на Николаевщине: водителя легковушки зажало деталями авто

По словам железнодорожников, автомобиль Peugeot медленно переезжал пути, а потом вообще остановился буквально в 200 метрах к локомотиву, который уже приближался. Затормозить машинист не успел. От удара авто отбросило в кювет. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая.

Почему водитель остановился на железнодорожном переезде, теперь выясняют следователи. Переезд регулируемый звуковым и световым сигналами, но без шлагбаума.

"Мы выясняем, что случилось", — сообщил правоохранитель.

Напомним, в Киеве автомобиль без водителя пересек шестиполосную дорогу и въехал в забор.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку