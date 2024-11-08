Остановит ли Трамп войну в Украине: эксперты объяснили, чего хочет Путин и получит ли он это

Эксперты считают, что Трамп – это не катастрофа для Украины.

Эксперты говорят, что Украине нужно готовиться к жизни с Трампом. И никакой катастрофы в победе республиканцев нет. Напротив, Трамп, несмотря на свою сложность и непрогнозируемость, дает Украине шансы, которыми мы должны воспользоваться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В своей резиденции, среди своих сторонников Дональд Трамп заявляет о своей победе на выборах и снова повторяет свое предвыборное обещание - закончить все войны в мире. В Украине на победу республиканца быстрее всего отреагировали в соцсетях. От апокалиптического - начала Третьей мировой и отсутствие билетов в поминальную яму и до оптимистического - война завершится через 24 часа, поэтому стоит радоваться.

"Никакой катастрофы нет, то что Трамп победил это не тот принцип - все пропало. Наоборот Трамп, несмотря на свою нестандартность, сложность он дает нам шансы, которыми мы должны воспользоваться", - говорит министр иностранных 2007-2009 гг. Владимир Огрызко.

"Трамп очень хочет стать лауреатом Нобелевской премии мира. Обама стал, поэтому Трамп хочет продемонстрировать себя величайшим миротворцем за всю историю человечества и получить Нобелевскую премию мира", - говорит глава Центра прикладных политических исследований „Пента“ Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко и большинство опрошенных ТСН политологов прогнозируют, что именно Трамп в ближайшее время инициирует переговоры по завершению войны между Россией и Украиной. Прекращение военных действий по линии фронта и не вступление Украины в НАТО - явно не понравятся официальному Киеву. Впрочем и Кремль будет требовать мира на своих условиях. Поэтому несмотря на мирные переговоры, война будет продолжаться и дальше - убеждены украинские эксперты.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"Предварительный процесс активизируется, Трамп точно настроен это сделать и простые решения — это его любимая игра, в которую он будет играть в международной политике. Трамп не может предложить то, что Путину необходимо, потому что это будет поражением", — говорит политолог Олег Саакян.

Несмотря на желание прекратить войну, Белый дом и дальше будет помогать Украине вооружением, однако только в долг, например, используя ленд-лиз – прогнозируют эксперты. Финансовая помощь от американских налогоплательщиков тоже остановится или существенно сократится. Поэтому Банковой нужно искать большей поддержки в Европе и строить новые дипломатические пути в Вашингтон.

"У Зеленского неплохие отношения с Трампом, что-то есть в этих отношениях, не то чтобы химия. Но они похожи – эмоциональны, оба сторонники быстрых и простых решений поэтому во многих вопросах смогут найти общий язык", — говорит Владимир Фесенко.

Первый контакт двух президентов уже есть. Зеленский и Трамп в телефонном разговоре договорились развивать сотрудничество между странами. О мирных переговорах речь не шла, но украинский президент убежден в скором окончании войны, которую обещает Трамп – это потери территории, замораживание конфликта и отнюдь не справедливый мир.

Между тем, букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Трамп прекратить российско-украинскую войну за 90 дней. Шансы балансируют в пределах 50 на 50.

Второе пришествие Трампа! Для Украины - не измена, а шансы!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 8 ноября 2024 года | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: