Остановить российский двигатель войны: в чем кроется настоящая "смерть" путинского режима и как этого добиться

В России загорелись нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Недавно, после ночной атаки дронами, хорошо горел "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является крупнейшим на юге страны-агрессора, и находится где-то в 500 км от границы с Украиной. До этого масштабные пожары вспыхнули на заводе по переработке газоконденсата в Усть-Луге на Балтике и Туапсинском НПЗ "Роснефти" на Черном море.

Предприятие "Новатека" на Балтике, которое было серьезно повреждено, находится почти в 1000 км (если по прямой) от украинской границы. А Туапсинский НПЗ, где была поражена вакуумная установка, входит в десятку крупнейших в России. На ремонт уйдет несколько месяцев, а это немалые убытки российского экспорта нефтепродуктов, с которого Кремль финансирует войну против Украины.

В среднем – это $10 млрд в месяц. Тем не менее, летом 2023 только на экспорте нефти Россия зарабатывала по $15 млрд в месяц. То есть, в условиях, когда западные нефтяные санкции бездействуют (ценовой "потолок" на российскую нефть на уровне $60 был введен в конце 2022 года), Украина вводит собственные "санкции" против основного источника финансирования российской войны.

Но Запад до сих пор не ввел санкции против российского газа, в том числе и сжиженного, экспорт которого растет бешеными темпами, в то время как Администрация Байдена, накануне президентских выборов в США в ноябре этого года, приостановила выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного газа из-за угрозы климату, что вызвало удивление ключевых европейских столиц, ведь это решение явно играет в пользу России.

Параллельно с этими событиями, в конце 2024 года истекает 5-летний срок транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", по которому Европа до сих пор получает российский газ через территорию Украины. Почему мы об этом упомянули? После встречи премьера Дениса Шмыгаля с его словацким коллегой Робертом Фицо, который не скрывает своих симпатий к Кремлю, последний заявил, что транзитный контракт может быть продлен, что затем резко опровергли в украинском правительстве.

Еще в сентябре 2022 года "Нафтогаз" начал против "Газпрома" новый арбитраж как раз по этому транзитному соглашению, требуя выплаты денег за транзит, как это и предусмотрено контрактом. Но в "Нафтогазе" не исключали, что могут продлить транзит российского газа в Европу без соответствующего контракта, чтобы не оставить тамошних потребителей зимой без тепла.

О том, как это возможно, а также о болезненных ударах по российским НПЗ, которые "кормят" российские оккупационные войска на фронте, путях полного обрезания кремлевского "бюджета войны" в тексте для ТСН.ua объясняет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Нефте-юани" и "нефте-рупии" Путина: друзья России, спасающие от санкций

Часто западные эксперты говорят, что Россия получила обвальное падение доходов от энергетического экспорта. Но это если сравнивать с 2022 годом, когда были аномально высокие доходы. А прошлогодние вернулись на уровень чуть ниже 2021 года. Кстати, большая часть этих доходов оказалась в виде "нефте-юаней" и "нефте-рупий". Вдобавок, выросло логистическое плечо. Иметь дело с комфортным и близко расположенным европейским рынком – это одно. Совсем другое – гораздо длиннее плечо к азиатским рынкам.

Тем не менее, на "бюджет войны" России хватает. Мы это видим по принятому осенью прошлого года очередному трехлетнему бюджету, где приоритет сделан как раз на концентрации всех ресурсов на финансировании российской армии и ВПК, чтобы он снабдил армию необходимым вооружением, военной техникой и боеприпасами. Поэтому, когда западные эксперты "вкусятся" в ожидании падения экономики России, то в 2024 году это вряд ли произойдет. Так, два года полномасштабной войны положили начало катастрофическим процессам для российской экономики. Но они будут сказываться где-то в течение 3-5 лет. Топливный или яйцевой кризис в "глобальной бензоколонке" – это лишь первые предсказатели будущих тектонических потрясений. Поэтому, так либо по другому, нефтяной экспорт (нефти и нефтепродуктов) остается главным источником получения доходов для русского бюджета. Вот почему Россия пытается всеми средствами раскрутить ценовую эскалцию на рынке нефти, чтобы держать стабильно высокие цены – под 100, а лучше $100 за баррель, как это было в 2022 году.

Поэтому, как ни открою Америку: чтобы остановить двигатель российской агрессии, нужно вырубить его питание, которое в значительной степени снабжается нефтяным экспортом.

Западные санкции были призваны сделать это. Но мы видим, что успех здесь в конечном счете оказался довольно скромным. Почему? Несмотря на все сложности и увеличение накладных расходов, Россия переориентировала свой нефтяной экспорт с европейского на азиатское направление, в основном – на Китай, Индию и Турцию. Эта троица и обеспечила России достаточный финансовый поток для "бюджета войны", несмотря на то, что все они занимаются вымогательством по путинскому режиму. Как раз здесь они беспощадны, требуя как можно больших скидок. Конечно, Кремлю хочется большего. Но эти три партнера-вымогателя могут развернуться и в сторону альтернатив. Мы это периодически видим, например, по позиции Индии и Китая. В прошлом году они периодически уменьшали объемы закупок, обращая внимание на близость Персидского залива, где можно взять более дешевую нефть и за более коротким логистическим плечом. По Индии это было в то время, когда россияне пытались снизить этот дисконт.

Поэтому западные санкции действуют, но не дают фатального эффекта падения доходов, чтобы российская агрессия была прекращена. А мы видим, что она даже не сильно тормозится. Отсюда возникает логический вопрос: а что делать дальше? Следует не просто вводить дополнительные и более эффективные санкции, а переходить к политике тотальной экономической изоляции агрессора со стороны Запада. Но понятно, что стимулировать наших западных партнеров к этому мы не сможем. Но мы можем предпринимать те квазисанкционные действия, которые в наших силах – наносить удары по нефтеэкспортным терминалам и производственным мощностям, лишив Россию технической возможности отгружать на экспорт нефть и нефтепродукты, чтобы сбить производственные и логистические цепочки. Тем более что все это служит и целям прерывания поставок горючего для группировок ВС РФ, ведущих агрессию против Украины.

Всего в России 74 НПЗ. Более 30 из них, расположенных в европейской части, ближе к линии фронта, обеспечивают потребности российской армейской группировки. Нельзя сказать, что ВСУ ранее не наносили удары по российской топливной инфраструктуре, а это не только попавшие под обстрел НПЗ, но и нефтебазы. Это то, что Россия стала уничтожать у нас, когда не удалось "Киев за три дня". Уже 27 февраля 2022 года Россия нанесла ракетный удар по нефтебазе под Васильковом. А мы со временем ответили ударом по нефтебазе в российском Белгороде.

Но достичь куда-то дальше, чем нефтебазы вблизи госграницы или линии фронта, нам не хватало средств. Только появились средства "длинной руки", расширился и перечень целей, куда это можно направить. В том числе вполне логично попали уже и в производственные мощности. Плюс, в ночь с 4 на 5 августа 2023 г. произошла атака морскими ударными дронами, когда был уничтожен не только российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк", но и танкер-продуктовоз "Зиг", поставлявший горючее для российского флота. Тогда это обозначило, что Черное море, играющее важную роль для российского нефтяного экспорта, стало вполне доступным для ударных средств ВСУ.

Но основным нефтеэкспортным хабом для России обычно остается Балтика. Как раз в 2000-х и 2010-х годах там был реализован целый ряд проектов, расширивших это нефтегазовое окно России в Европу. Россия не ожидала, что мы туда получим. Поэтому именно важность удара по Усть-Луге, где расположен не только и не столько терминал "Новатеку" и перерабатывающее предприятие газового конденсата, стала символом того, что эта европейская территория России достижима для ударных средств ВСУ. И по силе удара, который был нанесен, очевидно, что это уже летят не дроны с десятком-другим килограммов взрывчатки, которые даже попав бы довольно прицельно, не нанесли бы достаточного эффекта поражения.

В данном же случае по Усть-Луге и Туапсе мы видим, что это уже были серьезные боезаряды, повлекшие последствия в виде остановки производственного процесса на основных технологических установках предприятий. Ибо те удары, которые были раньше, чем в прошлом году по НПЗ на юге России, приводили к краткосрочной остановке, ремонту и дальше они продолжали работать. По Усть-Луге и Туапсе мы видим, что произошла остановка производственного процесса – технология не может работать. Вырублена основная технологическая установка, без которой дальнейшая переработка бессмысленна, так как на выходе не будет продукции должного качества ни для внутреннего потребления, ни тем более для экспорта.

Сколько времени понадобится для ремонта? Пока сказать сложно. Прозвучавшие оценки говорят, что Усть-Луга – это несколько месяцев, Туапсе – более месяца. Насколько это объективная оценка – судить сложно. Но, судя по тому, что делаются лихорадочные заказы на изготовление тех или иных комплектующих, стараясь все это максимально ускорить, ущерб немалый. Конечно, Туапсе не является крупнейшим НПЗ в России, но входит в десятку крупнейших. Он модернизирован. И эта установка, которая была там поражена, самая мощная и современная в России. Она была помпезно открыта в 2013 году, входит в шестерку самых больших в мире. И, кстати, стремление к такой гигантомании сыграло плохую роль в данном случае, потому что лучше иметь несколько таких установок меньшей мощности, чем поражаемую, и потом все производство останавливается.

"Теневые танкеры": почему США только сейчас вводят санкции

Все, что делает Запад в санкционной политике против России – это меры вчерашнего дня. Если бы санкции, введенные в 2022 году, начали действовать в 2014 году, возможно, в 2022 году и не было бы. Когда эти санкции готовились, исходили из того, что нельзя дестабилизировать нефтяной рынок, ограничив доступ России, потому что сразу скачкообразно поднимет цены на нефть. Логика в этом определенно была. Хотя здесь нужно понимать: если появляется какой-то дефицит, то всегда есть те, кто могут его покрыть.

И, по существу, все попытки России в течение последних двух лет раскрутить ценовую спираль на глобальном нефтяном рынке, в конечном итоге не имели успеха, за исключением 2022 года – начала полномасштабного вторжения — турбулентного предсанкционного периода, что оказало влияние на глобальный нефтяной рынок. Однако в дальнейшем это не имело такого влияния, потому что США динамично наращивали собственную нефтедобычу, и сейчас они являются, по сути, продуцентом нефти номер один в мире, что сдерживает рост цен на нефть, чего добиваются Россия, Иран и Саудовская Аравия, действуя довольно согласованно в рамках ОПЕК+.

Поэтому санкции против танкеров, с помощью которых Россия обходит санкции, нужно было вводить раньше. Ключевую роль здесь играют эти логистические цепочки, то, как это делается, и чьими танкерами: Греции, Турции… Поэтому эти шаги правильные, но во времени запоздалые. Тем более нет газового и ядерного санкционного пакета.

Что делать дальше? Обсуждается переход от санкционной политики к тотальной экономической изоляции России со стороны Запада – полное прекращение торговли. Понятно, что Китай, Индия, Турция и другие не присоединятся. Но мы говорим о Западе. Сейчас многие страны-члены НАТО говорят о подготовке к войне с Россией (что еще даже в прошлом году обсуждалось тихо и гипотетически) как о реальности, которая за некоторое время может стать неотвратимой, поэтому нужно прибегать к более жестким мерам превентивного характера и отвергнуть так называемую « антиэскалационная» модель, которая на самом деле и приводит к эскалации.

Не надо питать иллюзий, что все это будет разработано уже в ближайшие месяцы, особенно на фоне выборов в США и других ключевых странах Запада. Но сейчас складывается абсурдная ситуация. Некоторые наши центральноевропейские соседи, и не только они (Франция, например, заговорила об этом), ввели ограничение импорта украинской агропродукции. Ладно, мы понимаем чувствительность вопроса украинского аграрного экспорта на европейском рынке.

Но ограничили ли они импорт российской аграрной продукции?

Понятно, что российский аграрный экспорт не повлияет на широкую реку в ЕС, там есть определенные ограничения, но, тем не менее, он не прекращен. По многим другим направлениям тоже. Санкции не затронули определенные сектора, которые, как считается, относятся к гуманитарному измерению, что нельзя использовать продовольствие как оружие. Но Россия это использует, поэтому должна получить симметричную реакцию. Как показал достаточно "блестящий" опыт немецко-российских газовых отношений, когда говорили, что будет катастрофа, что невозможно заменить российский газ, оказалось, что, возможно, и катастрофы не произошло. Никогда Россия для стран ЕС не являлась основным торговым партнером, каким является, например, Китай.

Запрет сжиженного газа в США: Байден оказал услугу Путину?

Прямо это не сыграет в пользу России. Но это точно сыграет не в пользу США. Это решение из тех несистемных и популистских, к которым прибегала Администрация Байдена. Она же пришла к власти на лозунгах возвращения в климатическую повестку дня, в свое время отвергнутую Трампом, и довольно жесткой экологической политикой, что, собственно говоря, и вызвало потом оживленный ажиотаж в России и Саудовской Аравии. Там подумали: раз Америка ограничивает свою добычу энергоресурсов, значит, здесь нам будет где разгуляться и диктовать правила игры. Через несколько лет в Администрации Байдена осознали, что это была ошибка, что эти две страны, объединенные общим интересом получения большего "кэша", задают правила игры через формат ОПЕК+, куда добавилась Россия.

Тогда там были сняты определенные ограничения, и это привело на фоне высоких цен на нефть, всплеска роста сланцевой нефтедобычи и соответственно производства газа, его сжигания и экспорта. Поэтому эта линия должна быть продолжена. Сейчас снова перед выборами очевидно возобладал популистский подход: а, давайте снова поиграемся в экологию, борьбу с климатическими изменениями, покажем лидерство США, которое целесообразнее было бы демонстрировать на других направлениях. К примеру, в глобальной безопасности, противодействии агрессорам (России) и на энергетическом направлении. Ну, а тут они снова устремились в популизм и политику. К сожалению, действующая политическая верхушка США – это не государственные деятели, тем более глобального масштаба, а мелкие политики, что Трамп, что Байден. Они готовы принести национальные интересы США и в принципе глобальное место США в мировой архитектуре безопасности в угоду достижению своих краткосрочных избирательных целей.

Очередной шантаж: почему Украина может продлить транзит российского газа

Конечно, словацкий премьер Роберт Фицо, как и венгерский премьер Виктор Орбан, являясь в значительной степени муртадами Путина, прикрывающимися своими национальными интересами, хотят сохранения существующего статус-кво.

"Нефтегаз" не намерен продлевать контракт с "Газпромом". Но он не может и не должен быть продлен. Этот контракт, подписанный в 2019 году, был полуевропейского образца. Потому Оператор ГТС Украины должен был подписать контракт на транспортировку газа любой европейской компании, которая купила этот газ у "Газпрома" на границе Украины и России. И отношений с "Газпромом", тем более у "Нафтогаза", не должно было быть. Но в 2019 году реалии были другими. Наши европейские гибридные друзья настояли на том, чтобы был подписан договор, который был миксом традиционного договора между "Нафтогазом" и "Газопромом", но в европейской обертке.

В декабре 2024 года он подходит к концу. И должно произойти то, о чем я уже сказал. Ни "Нефтегаз", ни какая-либо другая нефтегазовая компания Украины, не должен подписывать с российской стороной ни одного контракта. Все. Здесь отношения полностью прекращаются. Если разным Фицо и Орбанам хочется получить российский газ, то, в принципе, это возможно по исключительно европейской схеме: вы покупаете газ у "Газпрома" на границе Украины и России, а Оператор ГТС Украины обеспечивает его транспортировку по существующему трубопроводу, как это технически происходит и сейчас.

Но Россия, безусловно, будет манипулировать. Она и сейчас манипулирует, например, когда не выполняет этот контракт с 2022 года, захватив газоизмерительную станцию в районе Сохрановки Луганской области. Тогда "Нафтогаз" объявил о форсмажорных обстоятельствах, потому что не контролирует этот участок газопровода, который был еще одним транзитным маршрутом через Украину. С чем не согласился "Газпром", уменьшил транспортировку газа, подсушивая европейский рынок, разгоняя цену и настаивая, чтобы Оператор ГТС Украины возобновил транспортировку по этому направлению.

"Нефтегаз" это отверг, обратившись в арбитраж. В этом году уже должно быть арбитражное разбирательство. "Газпрому" грозят хорошие штрафы. Конечно, все они будут игнорировать. Мы помним это еще по Стокгольмскому арбитражу. Но они могут манипулировать, подкачивая разных Орбанов и Фицо, говорить, что готовы обеспечить поставки газа, но по маршруту через Сохрановку. Далее они могут предложить транспортировку через Суджу, так, как она и сейчас идет. Если Россия захочет продолжать шантажировать Европу, они могут отрезок газопровода Уренгой – Помары по российской территории поставить и сообщить, что у них нет возможности транспортировать газ в направлении Украины, а есть только единственная возможность через Сохрановку и дальше. Поэтому на это просто не нужно поддаваться, идя навстречу прихотям путинских евромурлов.