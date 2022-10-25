"Остановить войну": Фейгин объяснил цель заявлений России о "грязной бомбе"

Путину очень нужны переговоры с Байденом.
Российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает, что Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
Об этом Фейгин рассказал в интервью ТСН.ua.
"G20. Не достигнута договоренность ни о каких переговорах (Путина – ред.) с Байденом, ее нет. А остается времени, видите ли, совсем ничего. Успеет ли сложиться какая-то договоренность? Не факт. Вот поэтому они и организуют это давление", – объяснил оппозиционер.
"Параллельно с этим здесь и Илон Маск выступил с чем-то похожим, и 30 американских конгрессменов написали письмо. Наверное, это скоординированная атака на предмет того, чтобы действительно заставить в рамках саммита G20 на Бали провести такие переговоры", – предположил Фейгин.
Он также отметил, что в РФ боятся успешного контрнаступления ВСУ и хотят приостановить войну.
"Для них самое главное – остановить войну. И если этого не происходит, то продолжать угрожать последним остающимся средством – это ядерное оружие. А чем еще угрожать?" – сказал юрист.
Заявления России о "грязной бомбе"
Российские пропагандисты принялись распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на собственной территории, чтобы обвинить в этом страну-агрессора. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу устроил настоящую телефонную карусель, обзвонив ряд своих коллег из стран НАТО.
Заявлениям Шойгу в мире не верят. В частности, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сказав, что цель этого фейка – эскалация конфликта.
Заявлениями о "грязной бомбе" Россия хочет напугать мир, чтобы договориться о временном мире с Украиной и нарастить свои военные мощи. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, РФ таким образом хочет надавить на Запад, чтобы тот в свою очередь нажал на Украину для участия в переговорах со страной-агрессором.
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