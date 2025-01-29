Остановка американской помощи: касается ли это оружия для Украины и какую цель преследует Трамп

Одним из первых после инаугурации 20 января Трамп подписал указ о пересмотре иностранной помощи, оказываемой США, ссылаясь на то, что она противоречит американским интересам. Программа для беженцев из Украины U4U в США также остановлена.

Неделю назад казалось, что этот документ, как и, например, подписанный Трампом "приказ главам всех исполнительных департаментов и агентств обеспечить чрезвычайное снижение цен", вряд ли будет серьезно реализован. Ведь в соответствующем указе не было никакой конкретики о том, какую иностранную помощь следует пересмотреть. Только отмечалось, что международная помощь США приостанавливается на 90 дней для оценки "программной эффективности и согласованности с внешней политикой США".

Но уже в пятницу, 24 января, Politico и Reuters, ссылаясь на соответствующий приказ Госдепа, сообщили, что США остановили всю иностранную помощь, включая военную для Украины. В воскресенье, 26 января, во время визита в Киев президент Молдовы Маи Санду, Владимир Зеленский заверил, что "военная помощь не остановлена". В тот же день Госдеп опубликовал заявление для прессы, в котором отметил, что госсекретарь Марко Рубио "приостановил для пересмотра всю внешнюю помощь США, финансируемую Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них, чтобы убедиться, что они эффективны и соответствуют внешней политике США согласно программе (Трампа – Ред.) "Америка прежде всего".

Какие именно украинские программы под угрозой из-за остановки американского финансирования, и подпадает ли под них военная помощь? Читайте в материале ТСН.ua.

Во вторник, 28 января, в вечернем обращении президент Зеленским поручил украинским чиновникам отчитаться о приостановленных гуманитарных программах американской поддержки, которые в основном шли не через наше правительство, а непосредственно через общины и разные организации.

"Многие проекты. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", — заявил Владимир Зеленский.

Заместитель председателя ОПУ Ирина Верещук пообещала, что уже в ближайшее время Киев начнет консультации с американскими партнерами для продолжения финансирования гуманитарных проектов в Украине: "Я опекаю гуманитарное реагирование, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать. Но, я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем. В Верховной Раде говорят, что уже на следующей неделе делегация украинских депутатов отправляется в Вашингтон, где, в частности, будет лоббироваться и вопрос возобновления американской помощи.

На прошлой неделе не было понятно, какую помощь для Украины заблокировали США, и касается ли это оружия. В СМИ появлялась достаточно спорная информация. Издание Politico отмечало, что "шокирующий чиновников Госдепа приказ, похоже, касается финансирования военной помощи Украине". Reuters сообщал: "Исключения касаются военного финансирования для Израиля и Египта. Никакие другие страны не указаны". Уже в воскресенье, 26 января, в Госдепе заявили лишь о заморозке программ, финансируемых самим Государственным департаментом, и USAID.

"Президент Трамп четко заявил, что США больше не собираются слепо раздавать деньги. Просмотр и перенастройка иностранной помощи от имени трудолюбивых налогоплательщиков — это не просто правильная вещь, это моральный императив. Мандат от американского народа был четким — мы должны переориентироваться на американские национальные интересы" ", – отметили в Госдепе.

Financial Times писала, что американские дипломаты обратились к Марко Рубио с просьбой исключить из 90-дневной "заморозки" международной помощи программы USAID, связанные с Украиной. И, как отмечает издание, "из Вашингтона приходят положительные сигналы". О военной помощи в статье, как и в официальном заявлении Госдепа, речь не идет. ТСН.ua посылал запрос в Госдеп. Однако сейчас всех журналистов отправляют по комментариям в Белый дом, где подробно еще не комментировали заморозку помощи.

На своем первом брифинге для журналистов во вторник, 28 января, новая пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт лишь в общих чертах прокомментировала приостановку помощи, которая со вторника, 28 января, распространилась и на внутренние американские программы федеральной финансовой помощи, кроме страхования, талонов на питание и некоторых других социальных программ.

"За последние четыре года мы видели, что администрация Байдена тратила деньги, как пьяные моряки. Это веская причина инфляционного кризиса в этой стране, и эта администрация (Трампа – Ред.) обязана убедиться, что каждая копейка тратится честно", – заявила Каролайн Левитт.

Указ Трампа о приостановлении на 90 дней всей иностранной помощи от США наделяет Госдеп правом делать исключения, размораживая то или иное финансирование. Американские СМИ сообщали, что финансирование возобновилось по программе спасательно-гуманитарных пособий. О других исключениях не сообщалось. Во вторник, 28 января, Bloomberg сообщил, что новоназначенный глава Пентагона Пит Гегсет прекращает все новые контракты с армией, а также предложения по новым программам.

"Пауза может длиться как 10 дней, так и месяцы. Задержка частично связана с пересмотром положений о (гендерном – Ред.) разнообразии, справедливости и привлечении к контрактам, но это также пересмотр, который новая администрация может сделать, чтобы оценить приоритеты и высвободить финансирование. Пересмотр не влияет на выполнение уже заключенных контрактов", — отмечает издание.

Как видим, судя по сообщениям в прессе и официальным комментариям, об остановке военной помощи Украине со стороны США речь не идет (однако и о принятии Конгрессом нового пакета помощи тоже не говорят – Ред.). На сегодняшний день известно о замораживании на три месяца всех украинских программ, которые финансировало Агентство США по международному развитию. USAID – это огромная структура, оказывающая помощь почти 160 странам мира. С начала полномасштабного российского вторжения в виде гуманитарной помощи на разные проекты USAID предоставила Украине $2,6 млрд, $5 млрд – это помощь на развитие и еще $30 млрд – прямая бюджетная поддержка.

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ТСН.ua уже писал, что USAID, в частности, финансировал программы протезирования для наших военных, помощи ветеранам, внутренне перемещенным лицам, школам, медучреждениям, программы энергостойкости (в связи с уничтожением Россией украинских объектов критической инфраструктуры). Благодаря программам USAID, пострадавшим от войны, оказывалась психологическая поддержка и помощь. Многие украинские общины также получали помощь USAID: генераторы, экскаваторы, другое оборудование и т.д.

Теперь все эти программы заморожены на 90 дней, пока в США не проведут аудит всех программ почти по 160 странам. СМИ и эксперты уже отмечают, что сделать это через три месяца невозможно. Reuters также сообщил, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных служащих USAID. По словам министерки соцполитики Украины Оксаны Жолнович, пока ситуация не критическая, а остановка финансирования международных программ от США будет более ощутима для общественного сектора, чем для крупных бюджетных проектов. Однако вряд ли украинскому правительству удастся быстро найти деньги и новых доноров, чтобы профинансировать все критические гуманитарные и социальные проекты, в частности наших военных, ветеранов, внутренне перемещенных лиц.

В течение первой каденции Дональда Трампа происходило то же, только в меньших масштабах. Тогда Трамп хотел сократить бюджеты Госдепа и USAID на международную помощь почти на 40%. Однако тогда с. предложение заблокировал Конгресс. Сейчас у республиканцев свое большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. Так что, по сути, сейчас ничто не будет мешать Трампу выполнить свои предвыборные обещания. Кроме того, он лично считает, что помощь Госдепа и USAID направлялась разным организациям, традиционно поддерживавшим демократов. А во время предвыборной кампании Трамп и не скрывал, что будет сводить счеты со своими политическими оппонентами.