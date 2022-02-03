Остановка дыхания или сердца: в Аргентине отравленная партия кокаина повлекла за собой массовые смерти

Остановка дыхания или сердца: в Аргентине отравленная партия кокаина повлекла за собой массовые смерти

В Буэнос-Айресе продолжаются аресты, а людей призывают выбросить купленный недавно наркотик.

В Аргентине погибли по меньшей мере 20 человек, более 70 – в больнице. Все потерпевшие отравились кокаином. Власти обращаются к гражданам и призывают тех, кто недавно покупал наркотик — избавиться от него, а не употреблять, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Недалеко от госпиталя в пригороде Буэнос-Айреса стоят десятки родственников. Пациенты в большинстве своем совсем юные. Врачи к ним не пускает, потому что госпиталь и так переполнен.

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Один из тех, кто смог выжить, рассказывает о пережитом. «Я принял кокаин, потом выпил таблетку и уснул. Проснулся – полумертвый. Живот болел, все болело, я несколько раз блевал. Был такой разбитый, будто опять «ководом» заболел. Я сперва не хотел ехать в госпиталь, чтобы маму не пугать, но терпеть больше не мог», — говорит Алан.

С «ковыдом» внезапный наплыв пациентов сравнивает и врач. Сейчас, сказал — их даже больше, чем во время наихудшей вспышки пандемии. «У нас почти шесть десятков пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Восьмерых пришлось интубировать», – сообщает врач Леонард Барбоса.

Одна из версий правоохранителей: кокаин отравили умышленно. Таким образом, банды наркоторговцев выясняли отношения. Поэтому по северному пригороду Буэнос-Айреса, где покупали наркотик, прошли рейды — полиция пыталась найти и изъять всю отравленную партию. Более десяти человек были арестованы.

«У всех пострадавших, кто в серьезном состоянии – остановка дыхания или сердца. Поэтому вещество, которым их травили – скорее всего, депрессант центральной нервной системы», — сообщают в полиции.

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В ответ на аресты жители пригорода возмущаются и блокируют шоссе, требуют отпустить несовершеннолетних. «Они арестовали моего сына, ему нет 18. А еще мою дочь и моего мужа. Я пошла в участок, но они ничего не говорят. И они подбросили в дом три кило кокаина», — убеждает женщина.

Разбили полицейскую машину и возле больницы родственники одного из погибших. За то, что копы ничего не делают.

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