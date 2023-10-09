Оставил костыли и бросился в воду: в Кировоградской области раненый военный спас подростка-сироту

В Кировоградской области раненый на фронте военный спас 17-летнего парня, тонущего в местном пруду. Самостоятельно едва передвигающийся защитник сразу бросился на спасение подростка.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Военный бросил костыли и побежал спасать парня

В тот день три друга пришли на пруд. Давид нырнул в воду и едва доплыл до середины, как его тело свела судорога. Тем временем неподалеку как раз расхаживал раненую ногу 42-летний военный Андрей Лубенец.

Андрей Лубенец

Хотя на берегу отдыхало немало людей, в критический момент почти все они растерялись. Кроме Андрея, отбросившего палочку и бросившегося в воду. Военный сам едва держался на воде, но толкал Давида на берег и не давал уйти под воду.

"Он начал кричать помогите-помогите, он так греб, что я сначала подумал, что он играет с ребятами. А потом те двое прыгнули к нему, не доплыли и тоже начали кричать помогите. Я уже тогда пошел к ним, поплыл", — говорит военный.

У парня остановилось дыхание

Мимо проезжала полицейская машина, патрулировавшая улицы. Копы тоже бросились на помощь. В этот момент у подростка остановилось дыхание.

"Достал, у него уже были стеклянные глаза, он уже был такого синего цвета, не дышал", — говорит полицейский Игорь Спивак.

Полицейский из Кировоградщины

Военный говорит, что его очень испугало то, как парень тонул

Давида вытащили из воды и смогли реанимировать. Парня для наблюдения за состоянием доставили в больницу. Его спасителя от шока отпаивали валерьянкой и горячим чаем родные. Боец утверждает — так жутко ему не было даже во время штурма Александровки на Херсонщине, когда он и получил ранение.

"Попали в засаду кацапов, разбили нас серьезно. Очень мало осталось живых после того. Так получилось, что наверняка думали, что я там и остался. Мне пришлось самому выползать — я двое с половиной суток добирался до своих. Потом спасли мои ребята, вытащили ", – говорит Андрей Лубенец.

Если бы не военный, то парень бы погиб

В полиции утверждают, если бы не Андрей они не успели спасти парня.

"Держал его довольно долго. Он сам едва держался на воде, но еще держал и подростка", — отмечает полицейский Игорь Спивак.

Спасенный Давид – сирота, учится в лицее на машиниста. Его попечитель, директор этого учебного заведения, Андрея знает с юности. Говорит – мужчина никогда не был равнодушным.

17-летний Давид очень благодарен военному. Он говорит, что после того, как едва не погиб, решил изменить свою жизнь.

Давид обнимает спасителя

Также в лицее хотят организовать торжества и поблагодарить спасателей Давида.

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Напомним, как мать защитника Украины полтора года готовит еду для воинов на передовой.

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