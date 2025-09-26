Оставила 7-месячного младенца самого на неделю, чтобы «потусить» в Харькове: детали щемящей истории

17-летняя девушка бросила 7-месячного младенца самого в арендованной квартире и уехала из Киева. / © ТСН

Стали известны новые подробности щемящей истории, которая произошла в Киеве на новогодние праздники, но получила продолжение сейчас — речь идет о 17-летней девушке, которая на несколько дней оставила наедине 7-месячного сына в квартире, которую снимала и уехала гулять в Харьков.

Официально правоохранители говорят, что последствия такой халатности стали тяжелыми. Например, по данным полиции Киева, ребенок тогда впал в кому, но случилось так, что горе-мать рассказала своему знакомому, что оставила ребенка на несколько дней. Мужчина сразу обратился к правоохранителям и сообщил о том, что нужно немедленно спасать младенца.

Дверь квартиры, где чуть не погиб от голода 7-месячный мальчик, открывали спасатели с полицией. Фото: Киевская городская прокуратура

Вот как об этих событиях рассказала пресс-служба Киевской городской прокуратуры:

«Установлено, что 17-летняя мать, арендовавшая жилье в Киеве, оставила ребенка в квартире на 5 дней, а сама уехала в Харьков. Ребенок был изъят из закрытой квартиры в январе этого года в крайне тяжелом состоянии и госпитализирован в отделение интенсивной терапии КНП «Киевская городская детская клиническая больница №1», — сообщила прокуратура.

Кроме того, пресс-служба ведомства добавила: «Мальчик провел в реанимации больницы более 5 месяцев. Тяжелое состояние ребенка было вызвано не только тем, что малыш несколько дней был без воды и пищи, но и тем, что мать и раньше не заботилась о сыне — ребенка плохо кормили, редко меняли подгузники, мальчик все время находился в постели, в результате чего возникли пролежни».

17-летняя мать мальчика говорила, что вышла на 15 минут, а на самом деле уехала из Киева. Фото: Киевская городская прокуратура

По данным прокуратуры, матери мальчика сообщено о подозрении, если ее вину докажут в суде, то ей может грозить от 3 до 8 лет заключения. Также будет решаться вопрос о лишении девушки родительских прав.

Больше заботилась о губах

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных кругах, эта история поразила многих из них.

«Эта девушка, мать, не из бедной семьи. К примеру, накачивать себе губы и заметно подчеркивать себе брови находила возможность, а вот к ребенку было такое отношение. О ней, несовершеннолетней матери, известно, что у нее самой хоть и есть мать, но некоторое время в детстве она проводила в интернате, она из неблагополучной семьи», — рассказали нам источники.

Но, как оказалось, больше всего поразило правоохранителей то, как мать оставила ребенка.

«Само событие было в начале января, на новогодние праздники. В квартире были другие люди, знакомые этой девушки, с которыми она снимала жилье. Когда они узнали, что девушка собирается куда-то, спросили, мол, когда ты придешь. Она ответила, что через 15 минут. Эти люди спокойно уехали по своим делам, надеясь, что мать вернулась к ребенку через 15 минут. Но она уехала «тусить» в Харьков на несколько дней», — рассказали правоохранители.

У ребенка обнаружили ряд проблем со здоровьем из-за длительного отсутствия кормления. Фото: Киевская городская прокуратура.

По медицинским выводам, у ребенка из-за ненадлежащего ухода после рождения обнаружили несколько проблем со здоровьем. В том числе и воспаление кишечника из-за плохого и несвоевременного кормления.

Ребенок с января находится под наблюдением врачей. Фото: Киевская городская прокуратура

