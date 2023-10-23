Оставили без воды и обстреливают со стороны Энергодара: как армия Путина уничтожает город на Днепропетровщине

Город Марганец Днепропетровской области с начала лета живет без воды и под ежедневными обстрелами. Оккупанты обстреливают этот населенный пункт из оккупированного Энергодара, однако почти 35 тысяч горожан продолжают оставаться в Марганце и готовятся к зиме.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Как выживают люди в Марганце

Люди в Марганце вынуждены выживать под постоянными обстрелами тяжелого вооружения и беспилотников. Жительница города Елена говорит, что ее уютный дом уничтожили оккупанты. Тогда она с мужем чудом спаслась: за 10 минут до "прилета" супруги ушли из дома.

Уничтоженный дом в Марганце

"Я забрала мужа после операции. У него была тяжелая онкология. После того как мы ушли, через 10-15 минут "прилетело", — говорит Елена Мирошниченко.

Тогда супруги остались без дома. Приобрести новый дом им помогали всем миром. Женщина благодарна неравнодушным, которые не оставили их посреди улицы зимовать.

Елена Мирошниченко отмечает, что она не знает, будет ли в их новом доме зимой газ, а потому дополнительно позаботились об электроотоплении.

Елена Мирошниченко.

Еще одна семья из Марганца - Плотниковы пилят во дворе дрова. Женщине 74 года, мужчине – 82. В дом проведен газ. Но как только оккупанты начали бить по городу, исчезли свет и газ. Тогда пенсионеры установили в доме буржуйку. Женщина говорит, что ей это не понравилось, поскольку в ее доме всегда было чисто и ухожено, но это был вынужденный шаг.

Супруги установили буржуйку

Марганец из-за теракта на Каховской ГЭС остался без воды

Одна из особенностей Марганца – стопроцентное индивидуальное отопление жилого сектора. На него перешли задолго до войны, потому что дешевле. Централизованно подают тепло только в больницы, школы, садики. Но после теракта на Каховской ГЭС удалось запустить всего два из шести котельных. Город остался без технической воды, чтобы заполнить систему привозной, пришлось ставить дополнительное оборудование.

Несмотря на все сложности, коммунальщики отчитываются — к зиме готовы на 100 процентов. Тепло обещают дать в начале ноября. Жители запасают дрова и самодельные обогреватели. Ждут завершения строительства нового водопровода, а пока - ежедневно ходят в пункты выдачи набирать питьевую воду.

Напомним, ранее ТСН рассказывала, как в селе Посад-Покровское на Херсонщине люди готовятся к зиме.

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