Оставили полуголого на картонке: в Броварах обнаружили беспомощного 70-летнего мужчину

Что на самом деле произошло с мужчиной, который жил в коридоре общежития в Броварах

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В Броварах под Киевом в одном из общежитий обнаружили мужчину, который лежит в коридоре и практически не может самостоятельно передвигаться. Жители говорят, что предоставили мужчине одеяло, но он самостоятельно не может подняться, поэтому справляет физиологические потребности под себя. Это длится уже некоторое время, и жители жалуются на соответствующий запах в помещении. Также сообщается, что городские службы якобы не реагируют на ситуацию с человеком, который находится в беспомощном состоянии и нуждается в посторонней помощи.

Известно, что Владимир жил в комнате своего товарища и, как говорят местные, мужчины злоупотребляли алкоголем. Хозяин комнаты недавно умер, ее опечатали, а Владимира просто оставили в коридоре полуголого. Теперь он спит на картонке.

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Резонанс в соцсетях: что говорят люди

Публикация о мужчине вызвала резонанс в Сети. Пользователи соцсетей обсуждают ситуацию. Большинство задает вопрос: а зачем мужчина злоупотреблял алкоголем? Мол, сам должен был думать, чем такой образ жизни может обернуться.

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«Пропил семью, свою жизнь, себя, а теперь кто-то кому-то что-то должен. А трудоспособные порядочные люди должны содержать алкоголиков?», — пишет пользовательница Мария.

Другие пользователи апеллируют к тому, что, несмотря ни на что, мужчина, каким бы он ни был, это живой человек, нуждающийся в помощи.

«Собак, котиков бездомных забирают, а человек пусть умирает? Такова цена человеческой жизни у нас», — отмечает Светлана.

С ней соглашается и Ольга: «В цивилизованных странах больных алкогольной зависимостью поддерживают абсолютно всем: жильем, едой, лечением».

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В то же время пользовательница Алла напоминает о подобном случае на Киевщине:

«Такая же ситуация была около месяца назад в Белой Церкви. Под открытым небом женщина пролежала трое суток, а на четвертые умерла. Вызвали и скорую, и полицию, но никто ее не забрал».

Пользователи социальных сетей требуют от ответственных служб Броваров адекватной реакции на ситуацию, которая сложилась с мужчиной. После огласки этой истории в общежитие посетили ответственные службы.

Владимир спал на картоне в кридоре общежития / фото из социальных сетей

«Не парализован и не беспомощен»: что на самом деле произошло с 70-летним Владимиром

В управлении социальной защиты населения Броваров, куда обратился ТСН.ua, рассказали историю мужчины.

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Владимиру Миненко 70 лет. Он жил в этом общежитии и вел аморальный образ жизни в комнате своего товарища, тоже злоупотреблявшего спиртными напитками. Его сосед недавно скончался.

«После смерти хозяина комнаты туда приехал его сын. Он решил сделать в комнате дезинфекцию, потому что она была в очень ужасном состоянии. Когда приехали исполнители работ, Владимир решил остаться жить в коридоре общежития», — рассказала ТСН.ua Людмила Терещенко, заместитель начальника Управления социальной защиты населения.

Сколько дней провел в коридоре мужчина, пока неизвестно. Но следствием этого стали фото и жалобы на смрад от якобы немощного человека, которые обнародовали в Сети.

В управлении ТСН.ua заверили, что мужчина в коридоре общежития уже не лежит. У Владимира начала болеть голова, и он самостоятельно вызвал скорую помощь. Врачи его забрали и в больничном заведении провели все необходимые обследования.

«Когда наши работники посетили общежитие, чтобы обследовать условия проживания Владимира и понять, в каких социальных услугах он нуждается и вообще, что делать с этим человеком, то он на тот момент уже находился в больнице. Врачи нам сообщили, что у Владимира нет никакого критического состояния или хронических заболеваний, кроме алкогольной зависимости. И в тот момент с ним все было нормально. Что касается физического состояния Владимира, то он не парализованый — это неправда. Он самостоятельно ходит. Конечно, уже не бегает как молодой человек, но самостоятельно передвигается, как и все люди в таком возрасте», — рассказывает Евгения, социальный менеджер Управления социальной защиты Броваров.

Она добавляет, что мужчина нигде не прописан, у него нет постоянного места жительства, нет никакого права собственности и ему негде жить. Родных или семьи у него тоже нет.

«До времени, когда Владимир жил в комнате товарища, он длительный период проживал в этом же общежитии с женщиной, которая тоже злоупотребляла спиртным. Но женщину, чтобы она не попала в еще более сложную жизненную ситуацию или не умерла, забрали родственники, а вот Владимира оставили, потому что они не состояли в официальном браке», — добавляют в управлении социальной защиты.

Доподлинно неизвестно, где раньше работал мужчина, но известно, что он получает пенсию. Большую часть пенсии, по словам соседей, Владимир тратил на алкоголь. Соседям он рассказывал, что раньше работал в сфере благоустройства, но так ли это действительно, пока неизвестно.

Сбежал из больницы и должен сделать выбор: есть ли шанс спасти пенсионера

«Сейчас мы пытаемся помочь этому мужчине, но проблема в том, что из больницы он ушел и пока его местонахождение неизвестно. Выясняем, где он находится. Управление пытается помочь ему. Вчера был разговор с благотворительной организацией, которая готова его принять, но там нужно заполнить соответствующую анкету и нужные личные данные от Владимира», — говорят в управлении.

Там уверяют, что существуют варианты реальной помощи для мужчины, чтобы он снова не вернулся под дверь комнаты в коридоре общежития. Работа в этом направлении не прекращается.

«Мы уже нашли несколько благотворительных организаций и в Броварах, и в Киеве, и даже за пределами Киевщины, где мужчину могут принять. Нужно согласие от Владимира. Во многих организациях существует требование, чтобы пациенты согласились с тем, что они не будут употреблять алкоголь — это одно из главных условий пребывания в таких учреждениях. Согласится ли на такое Владимир, мы пока не можем гарантировать. Но это должно быть его сознательное решение», — объясняет Людмила Терещенко.

Что говорят в полиции?

В полиции Киевской области ТСН.ua сообщили, что никаких обращений или сообщений от граждан по этому случаю к ним не поступало.

«Но проверка адреса общежития, где находился мужчина, будет проведена», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевской области.

Также там обещают установить местонахождение пенсионера, поскольку правоохранители были не в курсе госпитализации мужчины и того, что он покинул медицинское учреждение.

Дата публикации 14:12, 31.10.26 Количество просмотров 24 "Никогда не слышал такой реакции на украинский язык": съемочная группа вернулась из Олешек — первые подробности

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