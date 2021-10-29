Оставляла голодного и больного сына на ночь в гостинице и шла на работу: как чувствует себя малыш и что объясняет мать

Оставляла голодного и больного сына на ночь в гостинице и шла на работу: как чувствует себя малыш и что объясняет мать

Пока суд будет решать судьбу семьи, мальчика после выздоровления переведут в детский дом.

Во Львове дирекция гостиницы пожаловалась полиции на неухоженного, голодного и больного мальчика, уже 2 недели живущего в их заведении. Полиция изъяла малыша и уже хотела поместить в приют, но выяснилось, что у ребенка "ковид".

Об этом 29 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Номер в гостинице, где проживали 24-летняя София и ее шестилетний сын Мирослав, стоит 700 гривен в сутки, говорят работники заведения. Условий для приготовления еды нет. Женщина заказывала в номер пиццу и другую быструю еду. Так что отельеры подкармливали парня домашними блюдами.

Сотрудники гостиницы говорят, что мальчик все время сидел в номере. Гулять мама его не выводила. Однажды ночью прибежал на рецепцию, потому что у него разрядился телефон. Отельеры проводили с мамой воспитательные беседы, а когда это не помогло — дирекция гостиницы вызвала полицию.

На вопрос, куда она отлучается по ночам, копам объяснила, что работает в Call-центре, однако ни названия Call-центра, ни где он находится — она сообщить не смогла.

Когда мальчика осмотрели медики, выяснилось, что у него "ковид", и его госпитализировали. По словам врачей, болезнь имеет легкое течение. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо.

Семья из Харькова, говорят в полиции, но последние несколько лет живет во Львове. В прошлом году у женщины уже забирали сына, потому что оставляла малыша на знакомую и не возвращалась в течение длительного времени.

Дело было передано в харьковскую соцслужбу. Парня отдали под опеку прабабушке, но мама забрала сына и снова с ним вернулась во Львов.

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В номере, где женщина с ребенком жила две недели, остались вещи и кот. Сегодня за жилье она не заплатили и в гостиницу не приходила, потому что находится в больнице возле ребенка — говорят медики. Правда ночью тоже покидала заведение, чем нарушила все инфекционные правила.

В ювенальной полиции подчеркивают, что в дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении данной женщины к административной ответственности и вообще вопрос о возвращении ей ребенка. Предварительно известно, что дело о лишении Софии родительских прав харьковские соцслужбы проиграли и подали апелляцию. Пока суд будет решать судьбу семьи, мальчика после выздоровления переведут в детский дом.

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