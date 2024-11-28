"Оставьте мне мои деньги, мне не на что быть жить!": Роскошная жизнь Тищенко — все

"Оставьте мне мои деньги, мне не на что быть жить". Так эмоционально нардеп Тищенко защищал "честно" заработанное во время судебного заседания, где ему в июне избирали меру пресечения по делу о лишении свободы бывшего военного в Днепре. С тех пор он под домашним арестом, но дела его, по крайней мере, уголовные, живут. Более того — их количество растет.

Детективы НАБУ наконец добрались до скрытых активов нардепа Николая Тищенко, или как его еще называют в широких кругах Коли Котлеты. Что еще у него нашли и что Коле за это будет — Хапуга.UA разбирает последние новости об одиозном хапуге.

Загородная недвижимость, квартира в центре столицы и Mercedes за полтора миллиона, вероятно принадлежащие народному депутату Николаю Тищенко, наконец арестованы Высшим антикоррупционным судом по ходатайству детективов НАБУ. Эти активы проходят по делу Тищенко о незаконном обогащении.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Имение более чем на 300 квадратов приобрели в элитном селе Козин под Киевом. Под домом – более 20 соток земли.

Только посмотрите на эту роскошь. На территории — собственная набережная, в имении спальни и туалета в стиле венецианского дворца, спортзал и кинотеатр.

Все это добро, как впервые показали журналисты-расследователи, было оформлено на бывшего руководителя ресторана Велюр Сергея Вакальчука, который принадлежал семье Тищенко и принимал политическую и бизнес элиту во времена коронавирусного карантина.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Из открытых источников стало известно, что стоимость загородной резиденции может достигать одного миллиона восьмисот тысяч долларов.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Список недвижимости дополнила квартира в центре Киева почти на 100 кв. Апартаменты расположены в исторической местности столицы – на Бессарабке.

Квартира также оформлена на экс-директора "Велюра" Сергея Вакальчука с июня 2022 года. Цена за квадратный метр в этом доме варьируется в пределах 2800 долларов. Стоимость актива может достигать 280 тысяч долларов по рыночным ценам.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме этого, следствие просило Антикоррупционный суд наложить арест на сотни тысяч иностранной валюты, найденной у одиозного политика и шоумена. Или просто шоумена.

"Я Николай Тищенко, я пришел помогать народу", — говорил Тищенко. Ну, конечно, как и все нардепы. Но не у всех детективы НАБУ находят денежные средства в общей сложности 490 тысяч долларов и 390 тысяч евро.

Скриншот из видео Хапуга.UA

А также роскошные спортивные часы марки "Адемар Пиге" из линейки "Роял Оук". Цена на такие часы может достигать 114 тысяч долларов.

Кажется, господин Тищенко еще и забыл и условия, на которых он не попал в Лукьяновское СИЗО — это круглосуточный домашний арест. Однако 13 ноября киевляне заметили депутата, гуляющего в центре города.

Николай Тищенко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Вот, как сам Тищенко это объяснил: "Хороший осенний сень, иду в суд".

Однако судебное заседание о мере пресечения Тищенко состоялось днем ранее — 12 ноября. А следующее – 14 ноября.

Кстати, это не в первый раз, когда Коля Тищенко разгуливает без сопровождения. Пока он продолжает пользоваться квартирой в ПечерSKY на 158 квадратов, которая принадлежит еще одному сотруднику семьи Тищенко — Виталию Ситаку, ранее работавшему шеф-поваром в сети ресторанов нардепа. Рыночная цена квартиры – около 18 миллионов гривен.

Именно здесь возле престижного ЖК ПечерSKY его видели в сентябре. Несмотря на круглосуточный домашний арест Коля по кличке "Котлета" просто себе гуляет.

Николай Тищенко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Официальных сообщений и реакций со стороны правоохранительных органов, почему Тищенко разгуливал по Киеву, несмотря на домашний арест, до сих пор не было. Однако надеемся, что после побега нескольких находящихся под следствием нардепов силовики сделают правильные выводы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Оставьте мне мои деньги, мне не на что быть жить!" Роскошная жизнь Тищенко – ВСЕ! | Хапуга.UA

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