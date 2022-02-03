Осторожно, опасный таксист: как не встретить агрессивного водителя и обезопасить собственную поездку

Потребитель в такси не вправе.

В Днепре журналист Денис Чоловский встретил, вероятно, пьяного таксиста. Такие случаи не редки: ситуации с агрессивными или неадекватными водителями все учащаются.

Можно ли обезопасить свою поездку в такси и как это сделать, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Журналист Денис Чоловский с Днепра на днях направлялся в столицу. На поезд опаздывал, поэтому решил вызвать такси. Авто нашлось быстро, но несколько насторожило. "Таксист поехал не главной дорогой, а через дворы. А еще очень-очень медленно. То ехал и опирался на руль, то пытался управлять, как дети в детсад. Мы почти не влетели в машину, пока ехали, когда он обгонял. Мы три раза почти не взлетели с этой дороги в отбойник", — рассказал мужчина.

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На поезд Денис успел и достался невредимым, однако решил сразу написать такси, чтобы там во всем разобрались. Не понимает, как такого водителя вообще взяли на работу.

В службе такси ответили, что с водителем уже разобрались. Впрочем, как именно – не уточнили. Однако бороться с гореводителями должна была полиция. Хотя этого не происходит.

Осторожно, опасный таксист: как обезопасить свою поездку на такси

"Они не проверяют ни одну машину с наклейками такси, с признаками такси, хотя должны это по закону делать. Должны остановить машину, проверить, имеет ли водитель медицинскую справку, что он психически здоров, что имеет право управлять транспортным средством, проверить водительское удостоверение, проверить техосмотр автомобиля", – говорит председатель правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Проблема также в том, что потребитель такси не имеет никаких прав. "Вы не имеете права как потребитель спросить у водителя, чтобы тот показал медицинскую справку, лицензию. По закону он не должен это давать. Он должен это предоставлять только контрольному органу — представителю Национальной полиции", — добавил специалист.

Основной совет пассажирам – выбирать легальных перевозчиков. Ведь только таковые несут ответственность за каждого работника службы и могут предложить компенсацию.

Если уехать легально возможности нет, у Украинской таксомоторной ассоциации есть несколько советов. Прежде советуют обращать внимание на внешний вид авто, присмотреться к водителю, не должен ли он иметь усталый вид. Аккуратным должен быть и салон авто. Если в ходе поездки таксист начинает нарушать правила или вести себя неадекватно, лучше попросить прервать поездку, но не требовать обратно денег. Агрессивный ведь водитель может напасть. После того, как вы выйдете из авто, позвоните в полицию и сообщите о неадекватном водителе.