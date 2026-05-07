Осторожно, в Киеве лоси: откуда взялись и в чем опасность

В Киеве заметили лосей. Фото иллюстративное / © pixabay.com

В Киеве заметили трех лосей, которые внезапно появились на дороге. В Сети распространяется видео, как животные перебегают Литовское шоссе неподалеку от площади Шевченко. Лоси перебегали дорогу несмотря на то, что по ней двигались автомобили.

В Киевском зоопарке объяснили поведение животных и указали на проблему, которую следует комплексно решать.

Появление такого количества лосей, которые перебегают дорогу, в зоопарке объясняют сезонной миграцией животных.

«Лоси находились на каком-то участке и решили перебраться на другой, где больше еды. Поэтому и побежали через дорогу там, где привыкли это делать. А чтобы попасть в нужный лесной массив животному нужно перебежать дорогу, потому что люди, когда ее строили не подумали о миграции животных. Не только о лосях, но и ежиках, зайцах, кабанах», — рассказывает ТСН.uaКирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Он указывает на проблему, которая не решается годами — это сосуществование животных и людей.

«Леса и зеленые зоны, которые находятся вблизи дорог, должны быть ограждены, например, как в Германии, но там есть специальные коридоры над дорогами по которым животные могут мигрировать. В Европе думают и заботятся о безопасности животных и водителей. У нас это, к сожалению, пока невозможно из-за войны. Но если посчитать, то каждый год на дорогах погибает большое количество лосей, оленей, косуль именно из-за сбивания автомобилями. Гибнут, к сожалению, и люди. Все это стоит продумывать при строительстве и ремонте дорог вблизи лесов и лесополос», — рассказывает Кирилл Трантин.

Руководитель зоопарка объясняет, почему там не держат лосей — у них очень специфическая история с питанием. А вот об их безопасном перемещении по местности должны позаботиться люди.

«Есть примеры в Европе, когда люди заботятся не только о безопасной миграции лосей, а даже лягушек. В Великобритании частично запретили строить дома на пути миграции местного вида лягушек и отказались от бетонного фундамента. Там прислушались к ученым. В других странах на дорогах, где мигрируют лоси устанавливают ограничения скоростного режима до 30-40 километров и устанавливают дорожные знаки „Здесь мигрируют лоси“ и если видя такие знаки человек превышает скорость и сбивает животное, ему грозит огромный штраф», — рассказывает Кирилл Трантин.

