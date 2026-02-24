Остров, ставший легендой: как Змеиный выстоял, победил "Москву" и кто защищает его сегодня

Остров Змеиный / © Государственная пограничная служба Украины

Реклама

24 февраля 2022 года скала посреди Черного моря ответила флагману российского флота коротким, но исчерпывающим маршрутом. С тех пор фраза о «русском военном корабле» стала мемом, лозунгом и символом несокрушимости.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная отправилась на Змеиный накануне 4-й годовщины большой войны, чтобы увидеть, чем живет остров-символ сегодня.

Легенды острова Змеиный

Змеиный всегда был окутан мифами: от античных преданий о душе Ахилла, которую боги перенесли сюда, до моряцких легенд об острове, исчезающем в тумане.

Реклама

Однако самая главная легенда нашего времени родилась в первый день вторжения.

Змеиный в первые дни полномасштабной войны

24 февраля 2022 года новости были страшными: сообщалось, что все защитники Змеиного погибли после атаки крейсера «Москва».

Наталья Нагорная, корреспондент ТСН: «Я раньше об этом не рассказывала: мне написала родственница одного из пограничников, что наши ребята живы. Впоследствии эта информация подтвердилась — они попали в плен».

Путь домой для защитников был сверхтяжелым. Россияне годами пытались выяснить в плену, кто именно произнес ту самую фразу. Только в августе 2025 года, через три с половиной года после начала войны, домой вернули последнего защитника острова.

Реклама

Путь к освобождению: как топили «Москву»

Остров снова стал украинским 30 июня 2022 года, когда оккупанты сбежали, назвав это «жестом доброй воли». Но этому предшествовала сложнейшая операция. Ключевым моментом стало уничтожение крейсера «Москва» украинскими ракетами «Нептун».

Бойцы спецподразделения Тимура ГУР: «Отсюда началась вся полномасштабная борьба. Когда пошел на дно крейсер — центр ПВО врага — море разблокировалось для гражданских судов, а мы получили шанс вернуть остров».

Первая отчаянная попытка высадки была еще в мае 2022-го. Тогда Украина потеряла многих спецназовцев, чьи имена до сих пор не все можно называть. Некоторые из них получили звание Героя Украины посмертно.

Кладбище российской техники и современные будни

Сегодня Змеиный выглядит как большинство населенных пунктов, куда приходила Россия — это сплошные руины. Однако здесь это «радует», потому что остров стал кладбищем именно российской техники. Гуровцы показывают места, куда били «Байрактары», где работала украинская САУ «Богдана» и где догорали вражеские зенитные комплексы.

Реклама

Служба здесь и сейчас остается опасной и аскетичной.

Постоянная угроза: по острову периодически бьют ракеты и «Шахеды».

Быт: на острове нет проточной воды, а свет — только от генераторов (после того, как оккупанты уничтожили ветрогенератор).

Защита: здесь постоянно находятся спецназовцы ГУР, которые держат этот морской форпост.

Несмотря на все, бойцы говорят об острове с любовью. Над скалой снова развевается сине-желтый флаг, а в направлении, куда отправили «русский военный корабль», теперь только пустой горизонт и морская глубина, приютившая флагман оккупантов.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 24 февраля. Бои за остров ЗМЕИНЫЙ и история несокрушимости МОЩУНА!