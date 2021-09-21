Острый психоз и дезориентация: инфекционист Федоренко рассказал об особенностях течения COVID-штамма "Дельта" в Украине

Главный инфекционист Львовской области, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал ТСН.ua о ситуации с коронавирусом.

В Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом. Поэтому Кабинет министров уже продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Также на этой неделе вся Украина из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 может перейти в "желтую" карантинную зону и Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для рассмотрения этого вопроса уже на текущей неделе.

Вместе с тем в Минздраве отмечают, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов - 98.1%.

Действительно ли ситуация настолько сложна и как можно избежать новой волны COVID-19 ТСН.ua спросил у главного инфекциониста Львовщины, главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом: сколько больных в вашей больнице, в каком они состоянии?

Сейчас действительно увеличилась динамика по количеству больных коронавирусом, требующих стационарного лечения. Во Львовскую областную инфекционную больницу увеличилось поступление в течение последних нескольких дней, начиная с прошлого четверга. По состоянию на утро 20 сентября у нас находится на лечении 147 больных. Из них 9 человек — в отделении интенсивной терапии.

Какой возраст этих пациентов?

Если проанализировать возрастную структуру больных, то можно сделать вывод, что коронавирус существенно помолодел. В основном — это возрастная категория 40-50 лет. Есть единичные случаи более старшего возраста. Самому молодому больному в нашей больнице 27 лет.

В каком состоянии находятся в больнице больные коронавирусом? К каким последствиям приводит коронавирус сейчас?

У большинства больных тяжелое состояние. Оно обусловлено острой дыхательной недостаточностью, осложнениями в виде двусторонних бронхопневмонией. У нас есть два случая плевритов, которые развились после коронавируса. Есть 5 больных, у которых значительные поражения со стороны центральной нервной системы. Это — дезориентация, боли в голове. У одного больного развился острый психоз. Для его лечения мы даже приобщали врачей-психиатров. Есть также и больные, у которых есть осложнения из-за хронических соматических болезней. Это — сахарный диабет. В таком случае отмечаются значительные подъемы, колебания глюкозы в крови. У одного больного это привело к развитию гипергликемической комы. Это было обусловлено и ходом самого коронавируса, и наверняка действием лекарств, которые необходимо применять для лечения COVID-19, но к сожалению они имеют побочное действие в виде повышенного уровня глюкозы в крови.

Говорят, что "Дельта" более заразен. Вызывает ли он более серьезные осложнения по сравнению с "Альфой"?

Также читайте В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

Штамм "Дельта" действительно агрессивнее по сравнению с тем ходом болезни, который был у больных в 2020 году. Им чаще заражаются при контакте с инфицированным. И в этом есть его отличие от других.

Однако коронавирус постоянно мутирует. Вот уже имеется информация о так называемом штамме "Мю". Он характеризуется тем, что еще быстрее распространяется. И без сомнения, штаммы "Дельта", "Лямбда", "Мю" имеют такое свойство, что у большинства больных развиваются тяжелые осложнения со стороны дыхательной системы, о которых я уже говорил, характеризуя больных в нашей больнице.

Сколько времени сейчас нужно на лечение больных коронавирусом?

В зависимости от поражения дыхательной системы, на лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели. Если человек уже попадает в отделение реанимации, то на его лечение уходит 3-4 недели. Все зависит от состояния больных и том, как долго они находятся на ИВЛ.

Какие первые симптомы могут свидетельствовать об инфицировании "Дельтой"? Что нужно делать, чтобы облегчить симптомы и последствия болезни?

При любых проявлениях острой респираторной инфекции: а это — насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно рвота, понос. И когда человек не может сориентироваться, что это за инфекция, то потенциально такое состояние следует расценивать, как начало коронавируса. В первую очередь — нужно оставаться дома, по возможности изолироваться и вызвать врача. Надо сделать по крайней мере быстрый тест на коронавирус. Он покажет, нужно ли делать еще тесты и начать применять по крайней мере симптоматическую терапию. Затем, оценив результаты анализов, врач примет решение, лечить вас дома или госпитализировать в профильную больницу. Призываю не заниматься самолечением, потому что даже врачам с опытом тяжело оценить состояние пациента и поставить точный диагноз. Для этого нужно провести дополнительные обследования. В очередной раз обращаюсь к людям: лучший способ избежать коронавируса и его тяжелых последствий — это сделать прививку от COVID-19. Потому что другого пути, как выработать коллективный иммунитет, в стране нет. И рано или поздно он будет достигнут двумя путями: либо вакцинацией, или большим количеством людей, заболевших впервые. Ибо процент вакцинированных в Украине — это очень мало, потому что, чтобы выработался коллективный иммунитет надо 70% и более вакцинированных. А ждать и подвергать опасности себя и своих родственников или близких — это точно неправильный путь.

Были ли случаи среди ваших пациентов, когда вакцинированные заразились коронавирусом?

Мы каждый день проводим этот мониторинг и особенно в течение последних двух недель, то на сегодня у нас таких случаев нет. Однако иностранные ученые действительно описывают такие случаи, когда вакцинированы люди болели коронавирусом даже дважды, но без осложнений.

Как думаете, на каком этапе распространения коронавируса мы сейчас? Можно ли сказать, что волна только начинается?

Мы находимся на очередном этапе обострения эпидемиологической ситуации, когда наблюдается действительно увеличение количества больных коронавирусом. Как будет развиваться ситуация, сложно сказать, поскольку мы не знаем динамики по количеству граждан, которые будут вакцинироваться. И чем быстрее украинцы поймут, что вакцинация нужна, и сделают прививки, тем меньше вероятность увеличения больных. Если будет пренебрежение и своим здоровьем, и окружающих, то вирус выживет, будут новые мутации, он будет приспосабливаться к вакцинам и эта цепь растянется. Других вариантов, как вакцинация ради коллективного иммунитета, наука не придумала и не стоит обманывать себя или эпидемиологический процесс, потому что это дорога ни в куда.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус становится "эпидемией невакцинированных лиц". Поэтому во избежание рисков тяжелого течения и смерти, гражданам следует прививаться против COVID-19.

Коронавирус в Украине: Виктор Ляшко прогнозирует переход страны в "желтую" зону

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку