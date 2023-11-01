Осуществили мечту: в Карпатах дети 18 км несли своего 16-летнего одноклассника на вершину горы

В Карпатах школьники 18 километров несли на руках своего 16-летнего одноклассника на вершину горы Шпицы. Таким образом, подростки хотели осуществить мечту парня.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

16-летний Павел Липовский передвигается на кресле колесном из-за спинальной мышечной атрофии. Редкое генетическое заболевание установили слишком поздно, чтобы сделать спасительный укол. Год назад парень вынужден был сесть на коляску, потому что болезнь начала прогрессировать. С парнем все это время были его друзья.

Дети помогли парню подняться на гору

Когда класс Павла отправился в Карпаты, школьники убедили парня пойти вместе с ними, хотя он этого и не хотел делать.

"Я был против. Но меня вообще уговорил Андрей и всем дал мотивацию", – говорит Павел Липовский.

Павел Липовский.

Когда школьники двинулись на гору Шпицы, оставлять Павла самого отказались и решили поочередно нести парня на вершину.

"Рассчитали перед этим время, что у нас есть 9 ребят и они будут нести Павлика", — говорит организатор поездки, учительница географии Наталья Галалюк.

Дети говорят, что сложнее всего было дорогой на вершину, однако от своих планов они не отказались. По дороге на Шпицы школьники делали остановки и во время одной из таких Павел позвонил маме и очень ее удивил новостью, что он идет на гору.

Мать Павла говорит, что друзья у парня очень надежные и человечные.

Пронесли 18 км на плечах на гору: школьники помогли юноше из СМА покорить вершину

"Это мой тыл. Честно скажу. Спокойно их оставляю. Они и поубирают, и есть наварят, и организуют", — говорит мать школьника Яна Липовская.

Уже скоро Павла ждет сложная операция. Парень надеется, после нее его состояние хоть немного улучшится и он решится с друзьями на новые путешествия.

Подъем на гору

Павлу необходима дорогостоящая операция на позвоночнике, чтобы хоть немного его выровнять. Оперировать будут во Львове. На операцию нужно 500 тысяч гривен. Сбор средств на операцию ведет Липовская Яна Леонидовна (мама Павла)

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Напомним, освобожденный из плена парамедик рассказал о зверствах россиян.

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