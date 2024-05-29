Осужденная за мошенничество адвокат помогла аферистам выманить у людей миллионы и остаться на свободе: что известно

Досудебное расследование по делу горе-бизнесмена Назария Мельника завершилось еще в 2021 году. Заработал на "чудо-бизнесе" только сам Назар. Около восьми миллионов гривен, как считает следствие. Но с тех пор суды буксуют, а Мельник – на свободе.

Как еще один его "коллега" по мошенническому цеху — Сандей Аделаджа, пастор церкви "Посольство божье". И многочисленные участники скандальной аферы компании "Кингс Кэпитал". Следствие более 15 лет бьется в бесконечных судах, чтобы засадить за решетку за выманивание у собственных прихожан более 50 миллионов гривен.

Среди адвокатов и Мельника, и Аделаджи и в многочисленных других резонансных делах есть одно и то же лицо — Оксана Штельмашенко. По мошенническим делам она эксперт, рассказывает проект расследований Хапуга.UA.

Горе-бизнесмен Назарий Мельник

Два десятка вооруженных спецназовцев в полной экипировке окружают столичную многоэтажку. Посреди белого дня в квартире на 25 этаже раздаются выстрелы. Это кадры задержания горе-бизнесмена Назария Мельника.

“Мы даем вам товар, который проверен и пользуется спросом. Мы настраиваем на него эффективную и подготовленную рекламу. Она приносит от 10, от 20 или от 160 заказов в день. Гарантируем по договору чистую прибыль от 170 долларов в день”, – обещал Мельник.

Назарий Мельник/Скриншот с видео / Фото: ТСН.ua

Условия привлекательны – мол, получайте себе гарантированную чистую прибыль. Обещал до 13 500 гривен в день. И при этом гарантировал возврат от 30% до 50% стоимости пакета, если вдруг бизнес не сработает. Ну кто же от такого откажется?

Но на деле заработал на этом "чудо-бизнесе" только сам Назар. Около восьми миллионов гривен, как считает следствие. Он обманывал и бросал доверчивых партнеров — поэтому заработал еще и уголовное дело за мошенничество.

А когда к нему пришли с обысками, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них. Казалось бы, серьезные преступления, и срок должен был получить серьезный.

Досудебное расследование завершилось еще в 2021 году. Но с тех пор суды – буксуют, Мельник – на свободе.

Пастор Сандей Аделаджа

А вот еще один его коллега по мошенническому цеху — Сандей Аделаджа, пастор церкви "Посольство божье". И многочисленные участники скандальной аферы компании "Кингс Кэпитал". По крайней мере, так считает следствие и уже более 15 лет бьется в бесконечных судах, чтобы их таки засадить за решетку за выманивание у собственных прихожан более 50 миллионов гривен.

Сандей Аделаджа (слева)/Скриншот с видео / Фото: ТСН.ua

Но суды постоянно тормозили. Аделаджа даже и не скрывал, почему. Процесс снова сорван, потому что адвокаты подсудимого просто не явились. И подобное делали регулярно – бесконечные обжалования, абсурдные ходатайства, затягивание времени.

Адвокат Оксана Штельмашенко

Среди адвокатов и Мельника, и Аделаджи и в многочисленных других резонансных делах есть одно и то же лицо – Оксана Штельмашенко. По мошенническим делам она эксперт. Возможно, потому, что и сама была официально осуждена за мошенничество. Хотя сама об этом сегодня вспоминать не хочет.

Но открытые судебные реестры свидетельствуют — такое дело было. А вот сервис YouControl показывает – подсудимая именно Штельмашенко на пару с сообщницей Еленой Ромодиной.

Судебный реестр сохранил детальное описание событий 11-летней давности. В 2011 году следователя Елена Ромодина задержала мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Ему угрожало до восьми лет тюрьмы, если только не дать взятку.

С помощью адвоката-партнера, то есть Штельмашенко, потребовала сначала 20 тысяч гривен, а потом еще пять тысяч долларов. Деньги жена задержанного передала. А при этом передала и заявление в Управление внутренней безопасности о вымогательстве взятки. Там женщине помогли записать на диктофон требование денег для следователя и еще и сняли взятку и поймали Штельмашенко на "горячем".

Адвокат Оксана Штельмашенко/Скриншот с видео / Фото: ТСН.ua

Казалось бы, подтверждения железобетонные. Но Штельмашенко нашла отмазки.

“При проведении следственных действий находилась под влиянием сильнодействующих лекарственных препаратов. Кроме того, в судебном заседании она категорически опровергла предоставленные им ранее показания", — говорится в приговоре суда.

К тому же, дело затянули на четыре года. А подсудимые нашли еще формальные основания, чтобы суд доказательства отверг. Возможно, адвокатский опыт дался в знаки. Их вину признали. Впрочем, по истечении сроков давности адвокат отделалась смешным штрафом.

"Цитата ОСОБА_5, то есть Штельмашенко Оксану Андреевну, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК — мошенничество. И назначить наказание в виде штрафа 850 гривен", — говорится в решении суда.

Но позже прокуратура подала апелляцию на юридические хитросплетения сообщников — требует более сурового наказания. Вскоре новый суд — хотя сама Штельмашенко упорно "клеит дурака" и все отвергает. Вместо конструктивного диалога с журналистами – угрозы и агрессия.

Крайне типичная схема. Неужели залог "успеха" подзащитных Штельмашенко не только в формальной и вообще законной затяжке, но и в "старом-добром" решалове и посредничестве между коррумпированными служителями закона и коррумпированными фигурантами? И виновата ли Штельмашенко не просто в мошенничестве, а по сути, содействии взяточничеству? Ответ вскоре должен дать суд.

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