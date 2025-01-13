Осужденный мобилизовался в ВСУ, но сбежал по дороге в воинскую часть: все закончилось неожиданно

Осужденный в колонии заявил, что хочет добровольно мобилизоваться в ВСУ, но скрылся во время транспортировки в воинскую часть. Как его наказал суд?

В Днепре до 6 лет лишения свободы наказали осужденного, который сначала согласился добровольно мобилизоваться в ВСУ, но затем скрылся по дороге в воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда города Днепропетровска (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, осужденный в июне 2024 года обратился с заявлением на имя начальника ГУ "Кропивницкая ИК" по применению к нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту на основании статьи 81-1 УК Украины. В колонии согласились на это. Осужденный согласился мобилизоваться в ВСУ и подписать контракт.

ВВК признала подсудимого годным к мобилизации, а суд разрешил мужчине служить в армии.

В июле 2024 года в колонию прибыли военные, которые должны были транспортировать осужденных в часть. Однако подсудимый по дороге попросился в туалет и сбежал. Впоследствии его задержали правоохранители.

Во время досудебного следствия мужчина заключил соглашение с прокурором и признал себя виновным.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 336-2 УК Украины. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказался от мобилизации.

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