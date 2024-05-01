Осваивают новые культуры: как у линии фронта происходит посевная и что говорят аграрии

В Криворожском районе на Днепропетровщине в разгаре посевная кампания. Работать приходится с осторожностью. Хотя десять тысяч гектаров ГСЧС уже разминировали, опасность сохраняется. В этом месяце на вражеском снаряде подорвался трактор, работавший в поле.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

В 10 километрах от врага посевная проходит между обстрелами и минами. Работник аграрного предприятия Иосиф говорит, что после Бахмута здесь еще относительное спокойствие. Мужчине - 70 лет, 40 из них он работал механизатором. Как переехал родственников в Криворожский район сразу начал искать работу.

Иосиф

В фермерском хозяйстве, где двух трактористов уже мобилизовали, радуются новому работнику.

Из-за теплой погоды, говорят аграрии, график посевной даже опережают. Волнуются только за одно - удастся ли уберечь урожай от вражеских обстрелов.

"По три, четыре ракеты прилетало. Ракеты часто попадали в наши поля и воронки образовывались очень большие", - говорит руководитель аграрного предприятия Артур Геккиев.

В полях после врага осталось немало взрывчатки, даже несмотря на то, что саперы уже разминировали в Криворожском районе более 10 тысяч гектаров.

Чтобы компенсировать оккупированные и заминированные поля Херсонщины днепропетровские аграрии осваивают новые культуры.

"На Днепропетровщине стали больше овощей выращивать. Постоянно идет гуманитарное разминирование, но оно идет не такими темпами, как хотелось бы", - говорит советник председателя Днепропетровской ОВА Александр Фастовец.

Посевная на Днепропетровщине

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Ранее фермеры из Николаевщины рассказали о цене урожая.

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