Осваивают новые культуры: как у линии фронта происходит посевная и что говорят аграрии

Аграрии боятся, что оккупанты уничтожат их урожай.
В Криворожском районе на Днепропетровщине в разгаре посевная кампания. Работать приходится с осторожностью. Хотя десять тысяч гектаров ГСЧС уже разминировали, опасность сохраняется. В этом месяце на вражеском снаряде подорвался трактор, работавший в поле.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
В 10 километрах от врага посевная проходит между обстрелами и минами. Работник аграрного предприятия Иосиф говорит, что после Бахмута здесь еще относительное спокойствие. Мужчине - 70 лет, 40 из них он работал механизатором. Как переехал родственников в Криворожский район сразу начал искать работу.
В фермерском хозяйстве, где двух трактористов уже мобилизовали, радуются новому работнику.
Из-за теплой погоды, говорят аграрии, график посевной даже опережают. Волнуются только за одно - удастся ли уберечь урожай от вражеских обстрелов.
"По три, четыре ракеты прилетало. Ракеты часто попадали в наши поля и воронки образовывались очень большие", - говорит руководитель аграрного предприятия Артур Геккиев.
В полях после врага осталось немало взрывчатки, даже несмотря на то, что саперы уже разминировали в Криворожском районе более 10 тысяч гектаров.
Чтобы компенсировать оккупированные и заминированные поля Херсонщины днепропетровские аграрии осваивают новые культуры.
"На Днепропетровщине стали больше овощей выращивать. Постоянно идет гуманитарное разминирование, но оно идет не такими темпами, как хотелось бы", - говорит советник председателя Днепропетровской ОВА Александр Фастовец.
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Ранее фермеры из Николаевщины рассказали о цене урожая.
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