Освобождение Андреевки и Клещиевки: Маломуж рассказал, почему деоккупация Бахмута является вопросом нескольких недель

После освобождения Андреевки и Клещиевки Донецкой области для ВСУ открылись возможности для деоккупации Бахмута. По словам генерала армии, руководителя Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николая Маломужа, теперь это вопрос нескольких недель.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

Почему увольнение Андреевки и Клещиевки это важно?

“Перед ВСУ стояла задача увольнения Андреевки и Клещиевки, потому что создаются стратегические позиции для увольнения Бахмута. Мы действительно долго продвигались, это были сотни метров, иногда до километра», – говорит Маломуж.

Но враг задействовал резервы и поэтому так быстро не получилось, как раньше планировалось, чтобы взять в клещи полностью Бахмут и завоевать особенно те позиции, которые сегодня создают предпосылки для уничтожения группировки в самом Бахмуте. Это и Андреевка, и особенно Клещиевка”, — добавил он.

“С одной стороны, это охват флангов, а с другой – оперативно выгодные высоты, где мы можем размещать огневые средства и наносить удары непосредственно по группировке в самом Бахмуте. Они там прячутся в подвалах, обрушенных домах, других сооружениях, которые уже не являются мощными защитными сооружениями. Поэтому в данной ситуации уже будет дело времени», – рассказал генерал.

Россияне не смирились с утратой

Однако враг, по его словам, также не смирился с этим: “Он продолжает контрактовать, понимая значение этих населенных пунктов и значение потери Бахмута. Противник подтянул еще дополнительно пол бригады воздушно-десантных войск и танковую артиллерию», — заметил Маломуж.

«Россияне сегодня пытаются восстановить позиции в Клищиевке. Почему так часто была смена информации — то Клищиевка уволена, то нет, даже на уровне Генштаба, заместителя министра обороны Анны Маляр, пока наконец президент Владимир Зеленский не подтвердил это официально. Но утром россияне снова пытаются вступить в Клищиевку. Идет мощное сложное сражение», — прокомментировал генерал.

Несколько недель – максимальный срок для врага

То, что мы держим позиции и создаем условия по их закреплению в населенных пунктах, а также создаем плацдармы для удара, это фактически предпосылки для освобождения Бахмута. А Бахмут, как мы говорили, это знаковая позиция для самого Путина, ведь он туда направляет все свои силы, контролирует каждый день, он даже говорил, что и каждый час. Поэтому бои еще будут продолжаться», – отметил он.

«Я считаю, что сейчас образовалась прекрасная ситуация, чтобы в ближайшие недели поставить перед выбором группировку россиян в Бахмуте — или оставить ее, или они будут уничтожены или будут сдаваться в плен. Если они действительно будут продолжать такие наступательные операции, то шансов у противника точно не будет. Несколько недель – их максимальный срок”, – резюмировал Маломуж.

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