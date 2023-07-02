Освобождение Бахмута: бойцы штурмовой бригады объяснили, почему дело не из быстрых

Украинские военные наступают в районе Бахмута, пытаются обойти город с флангов, чтобы вытеснить врага из города. Продвигаются буквально от посадки к посадке, говорится в ТСН.

Помогают бойцам техника и оружие от зарубежных партнеров. Как вот знаменитый американский бронетранспортер М113, приехавший в Украину из далекой Австралии. Скорость техники развивает под 70 километров в час. Бойцы инженерного подразделения говорят, что без такой машины им было бы сложно. “Быстрая, маневренная, скажем так, техника неплохая. Иномарка есть иномарка”, — говорят военные.

Россияне же делают все возможно, чтобы такой техники у украинских бойцов становилось все меньше, поэтому нашпиговывают землю всевозможной взрывчаткой. "Элементарно саперы могут проверить вечером или за несколько часов перед выдвижением техники, можем проверить, не обнаружить ничего. У россиян есть система "Земледелие", она позволяет устанавливать минные поля на расстоянии от 15 до 25 километров. Машина, похожая на "Град", она просто по заданному квадрату насыпает этих мин", — объясняет сапер "Укроп".

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Именно эта тактика врага замедляет украинское наступление, считает "Укроп". Уже после освобождения территории он со своими саперами находит десятки растяжек, мин, не взорвавшихся снарядов — прямо в посадке. Все это взрывают на месте.

Ранее под Бахмутом стояли так называемые вагенровцы, вспоминает командир на псевдо "Тренер". У тех была своя тактика – шли большими силами на штурм без техники. Теперь "Вагнер" заменили кадровыми военными. Наши надеялись, что станет легче атаковать, но это не так. "Не нравится когда изображают российскую армию в формате доходяг, алкашей, хлюпиков, на самом деле это достаточно профессиональные солдаты, если мы говорим о регулярных силах, о офицерах, выполняющих свои задачи, да, с мобилизованными немного легче", — говорит «Тренер».

Он вспоминает недавнее сражение, им почти удалось выбить из посадки врага, с десяток россиян сбежали, но трое остались и отстреливались до тех пор, пока их не уничтожили. Потому и так тяжело даются эти посадки и потому военные так не любят вопросов, когда начнется большое наступление.

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