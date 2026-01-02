Освобождение из плена: что следует знать родным военных и гражданским

Обмен пленными 2 октября / © Владимир Зеленский

Со 2 октября процесс обмена военнопленными замер. Но дома их не перестают ждать — это уже стало обязательной традицией новогодних праздников. Как облегчить первый день освобожденному из плена? Что говорить, о чем молчать и как не навредить чрезмерным вниманием?

Советы тех, кто вернулся, собрала корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Год надежд и длительная пауза

2025 год стал годом 10 обменов. Домой удалось вернуть 2080 военных (среди них — одна женщина) и 230 гражданских (из них 13 женщин). Однако уже несколько месяцев процесс стоит на паузе.

Первые эмоции: дорога домой

Увольнение — это счастливый, но физически изнурительный день. Дорога домой может длиться несколько суток.

«Когда они садятся в автобус, они едут и видят по улице, что их встречают простые украинцы с флагами. Я когда еду с ними в автобусе, я вижу эти эмоции. Я молчу, я просто вижу, что они чувствуют — их действительно ждали», — говорит очевидец.

Первая встреча: главная фраза и ограничение внимания

Едва ли не каждый в плену мечтает об объятиях родных. Но специалисты и бывшие пленники советуют быть осторожными:

Не надо пафоса. Достаточно простой фразы: «Мы ждали. Наконец-то ты здесь».

Большое количество людей, которые требуют внимания, — это тяжело после изоляции.

«3-4 человека, которые тебя прекрасно знают, которым есть полное доверие и ответственность за их советы. Не всегда приятно, когда тебя обнимают и говорят „мы ждали“ люди, которых ты даже не знаешь», — говорится в сюжете.

Финансовая уверенность и новый мир

Важно, чтобы человек сразу почувствовал контроль над жизнью. За 2-3 года плена на счетах накапливаются значительные суммы.

Родным стоит сохранить выплаты, а воинской части — четко сообщить о накопленных средствах. Это позволяет человеку планировать будущее: «можно брать квартиру, дом или машину».

Те, кто сидит с начала полномасштабного вторжения, не знают, кто такой Лачен и почему дети поют про пса Патрона. Мир приходится узнавать заново: от цен на одежду до новых героев.

Как сообщать плохие новости?

Многие боятся узнать о потерях. Бывшие пленники советуют: не откладывайте плохие новости на потом. Если кто-то из друзей погиб или родной дом разрушен — лучше сказать об этом как можно раньше.

Психология поддержки: советы Антона Семенова

Психолог Антон Семенов, который разработал пособие для уволенных, отмечает главные правила:

«Я не лечу, я поддерживаю». Поддержка — это предсказуемость и спокойствие без давления. «Я не должен всегда знать, что сказать». Просто быть рядом — это уже помощь. Право на выбор: Каждый человек имеет право сам решать, как ему жить дальше. Не принимайте решений за него.

Статус и юмор

Изменение статуса: Прекратите называть их «пленными». После пересечения границы их статус изменился навсегда.

«Черный» юмор: Смеяться над их шутками можно, но так шутить могут только они сами.

«Я могу шутить, что я парень 9 из 10, потому что у меня осталось 9 пальцев. Мне можно, другим — нет», — говорят они.

Послание тем, кто вернулся

Дайте себе время и спокойствие. Вы точно изменились, и это нормально. Не пытайтесь быть такими, как раньше.

«Страна борется. Когда я увидел видео, как наши заходят в Херсон, или акции поддержки пленных — меня пробрало до костей. О нас не забыли», — говорят бывшие пленные.

