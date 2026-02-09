"Освобождение" из ТЦК и бегство из Украины: кто на самом деле "спасает" уклонистов и как это заканчивается

Как аферисты обещают избежать мобилизации

Реклама

«Тик-Ток воины» известны на всю страну. Они открыто заявляют, что решают любые проблемы с ТЦК и даже забирают мобилизованных прямо с полигонов. Аудитория этих «героев» впечатляет — десятки тысяч подписчиков, которые в комментариях удивляются их «всесильности».

Однако проект «Хапуга.UA» провел собственное расследование и выяснил: за масками «спасителей» скрываются обычные уголовники, аферисты и дезертиры.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Забрать из ТЦК, с полигона, дать бронь, вывезти за границу? ЛЕГКО! ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ И… «РАЗВОДНЯК»

Реклама

«Забрали с полигона»: спектакль для соцсетей

Наиболее медийным «нелегальным перевозчиком» в Тик-Ток является некий Виктор Хопта. На своих аккаунтах он регулярно публикует видео, где бравурно отчитывается об «успешных операциях».

Хопта предлагает услуги, которые не укладываются в голове: изготовление паспортов без присутствия заказчика, «бронь» от мобилизации и нелегальный вывоз мужчин бусами. Но все это — лишь Тик-Ток спектакль.

Мошеннические сообщения

Кто такой Виктор Хопта на самом деле?

Расследование показало: Хопта — не «освободитель», а обычный грабитель. С января он скрывается от украинского правосудия. За ним «плачет» статья 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием).

Более того, этот «Тик-Ток воин», который якобы ежедневно штурмует ТЦК в Тернополе или Золочеве, уже более 4 лет не живет в Украине. Согласно данным системы «Аркан», он последний раз пересек границу на выезд еще 25 октября 2021 года. Все его видео о «поездках на полигоны» — это монтаж и откровенная ложь.

Реклама

Схема «Кидок на аванс»

Главная цель этих видео — выманить деньги. Хопта уверяет, что берет оплату после пересечения границы, но в частной переписке появляются другие условия.

Цена вопроса — 8 тысяч евро. Обязательная «бронь места» — аванс в 2 тысячи евро.

Как только журналисты под видом клиентов предложили передать деньги наличными в Ужгороде перед выездом, аферист мгновенно потерял интерес: «Деньги возле квартиры — значит, вы нигде не едете. С Богом».

Сообщник-дезертир и «звезда» YouTube

У Хопты есть сообщник — Валентин Ковалевич. Он также ведет Тик-Ток канал и рассказывает, как отменяет присяги и «освобождает» родителей пятерых детей. На самом деле Ковалевич — уголовник со стажем. Еще в 2017 году он на телевидении признавался в кражах с заводов и дач. По данным источников «Хапуга.UA», сейчас Ковалевич — дезертир, который дважды убегал с военной службы (последний раз в марте 2025-го). В августе того же года его задержали пограничники в 50 метрах от границы, но он снова сбежал и теперь ведет эфиры из-за границы.

«Скамеры», которых ищут не только правоохранители

Другой фигурант рынка нелегальных услуг, Богдан Стефанив, открыто называет Хопту «скамером» (мошенником). Стефанив сам выехал за границу по схеме инвалидности и теперь «консультирует» других за суммы от 7 до 15 тысяч долларов.

Реклама

По словам Стефанива, Виктора Хопту активно ищут не только полицейские, но и обманутые «клиенты». За информацию о его местонахождении якобы предлагают 50 тысяч евро.

Богдан Стефанив (из интервью): «Виктор Хопта, такими простыми словами — скамер. Люди дают за его местонахождение 50 тысяч евро. Я думаю, если вы это поставите в эфир, его найдут очень быстро».

Почему эти сайты до сих пор живут?

В Украине существуют десятки ресурсов, которые открыто предлагают:

Исключение с воинского учета («белый билет»).

Удаление из базы розыска ТЦК.

Оформление «многодетного отца» за деньги.

Эти паблики и сайты — прямая добыча для киберполиции. Почему они продолжают работать в сети — вопрос открытый.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Забрать из ТЦК, с полигона, дать бронь, вывезти за границу? ЛЕГКО! ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ И… «РАЗВОДНЯК»