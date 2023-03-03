Освобождение Крыма: эксперт назвал виды оружия, необходимые Украине для победы

Петр Черник, военный эксперт, считает, что освободить Крым абсолютно реально, но без оружия союзников этого добиться будет трудно.

Об этом он заявил во время Единого телемарафона.

Черник отметил, что за Крым нужно бороться и объяснил, какое оружие для этого нужно.

"Для этого нужны дальнобойные ракеты, чтобы полностью выбить логистику, которая называется Крымский мост. Здесь нужна качественная авиация НАТО. Я остаюсь ярым сторонником именно американских авиационных комплексов, в первую очередь, F-16. Итак, мост уходит под воду, а как можно больше количество машин полностью закрывает Крымский полуостров в части, касающейся привоза туда самых разнообразных ресурсов — Ил-76, А-124 и действительно вопрос времени физического истощения и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. Нам нужны дальнобойные ракеты. О дальнобойных ракетах MGM-140 ATACMS, которые будут бить по Крымскому мосту, не говорил только ленивый. Появятся ли они?На мой взгляд, авиация будет 100%. $100 млн выделены в прошлом году Конгрессом на подготовку украинских пилотов .И они в обязательном порядке будут реализованы. Когда и как растает этот лед, сказать пока не могу. Но это будет", — сказал он.

Напомним: