Освобождение Крыма: на что рассчитывать в 2025 году и при чем здесь возрождение казачества

Оккупированный россиянами Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил президент Турции Эрдоган в обращении к участникам "Крымской платформы" в Киеве.

Конечно, подобные заявления придают определенный оптимизм крымским татарам и украинцам, потому что лидер Турции подчеркнул, что его государство и в дальнейшем будет поддерживать Украину и ее территориальную целостность.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, когда может быть освобожден от россиян Крым и что для этого необходимо сделать.

Почему заявление Эрдогана имеет значение?

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что заявление лидера Турции имеет, прежде всего, военно-политический подтекст.

"Турция не воюет, но у нее есть свой интерес, который связан с Крымом и крымскими татарами, которых турки всегда пытаются поддерживать. Здесь следует понимать, что Турция якобы поддерживает Украину, но на самом деле имеет и собственный интерес, несмотря на особые отношения с РФ, они его стратегически реализуют. Но в условиях войны, Украине нужно использовать любые возможности, особенно таких союзников как Турция, с их взглядами и интересами", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Он подчеркивает, что на самом деле, заявление Эрдогана очень важно для Украины, потому что тему возвращения Крыма мы не имеем права терять из виду, наоборот, должны наращивать военные и дипломатические усилия по возвращению полуострова.

"Решить вопрос деоккупации Крыма, в тех условиях, которые сейчас есть, по моему мнению, возможно благодаря именно военному подходу, причем в большей его части. Хотя на определенных этапах может сработать и военно-дипломатический подход", – объясняет эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Associated Press

Вернуть Крым легче, чем Донбасс

По словам Игоря Романенко, Украина будет возвращать все оккупированные Россией территории, в том числе Крым.

"С военной точки зрения вернуть Крым легче, чем освободить Донбасс. Силы обороны Украины оказывают соответствующее давление в этом направлении. В прошлом году он заключался в том, что был значительно снижен потенциал военно-морского флота РФ. Перестала функционировать его главная база в Севастополе, произошли удары по основному и запасному пунктам управления Черноморским флотом, уничтожена часть корабельного состава, а его остатки были вынуждены перебраться в Новороссийск", – рассказывает Игорь Романенко.

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Наши ракеты не забывают о базах в Крыму

Военный эксперт добавляет, что в 2024 году Силы обороны придерживаются такой же стратегии – давления на Крым, только из воздуха. Воздушные удары по полуострову наносятся, несмотря на тяжелую ситуацию на восточном фронте.

"Цели в Крыму — авиационные базы и логистические центры противника. Это уже почувствовали в Джанкое, Бельбеке и других местах. Отмечу, чтобы выполнять такую работу успешно, нужно сначала уничтожить средства ПВО врага и наши воины это делают. Наносятся удары по навигационным станциям, ЗРК и ЗАК противника. Кстати, россиян от этого не спасает даже наличие более современных противоракетных комплексов, таких как С-500 "Прометей", – рассказывает Игорь Романенко.

Россияне меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму

На Курщине враг собрался контратаковать

Кроме того, ГУР и СБУ помогают соответствующими действиями на море, совместно с военно-морскими силами и другими родами войск и Силами специальных операций.

"Все это происходит. Хотя, я считаю, что в связи с тяжелой ситуацией на восточном фронте, всем компонентам Сил обороны Украины, включая ГУР и СБУ, сейчас нужно помочь Сухопутным войскам на востоке. Тем более, что сейчас такой период, когда будет обостряться ситуация на Курщине. Там россияне уже собрали соответствующую группировку численностью около 40 тысяч и перешли к контрнаступательным действиям", – рассказывает Игорь Романенко.

Россияне планируют пойти на Курщине в контрнаступление / Фото: Associated Press

Почему Крым должен подождать?

Военный эксперт подчеркивает, что ситуация на фронтах накаляется, но, к сожалению, военная помощь, например, от американцев все уменьшается.

"Военная помощь Украине от США за июль, август и сентябрь все меньше. Сейчас она составляет около 200 миллионов долларов в месяц. Напомню, что перед паузой на полгода, американцы оказывали нам военную помощь на 1-1,5 миллиарда долларов. К сожалению, обещание от президента Байдена о "мощной помощи", осталось лишь обещанием. В таких условиях, не до ударов по Крыму и по объектам в РФ. Сейчас первоочередная задача – останавливать продвижение врага на восточном фронте", – говорит Игорь Романенко.

Решительность британцев усиливает надежду

Военный эксперт подчеркивает, что есть надежда, что ситуация с военной помощью может улучшиться.

"Сейчас в Киеве находится госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании. Британцы заявили, что они снимают для нас запрет на применение Storm Shadow – ракет большой дальности по территории РФ и этим подчеркнули свое лидерство в помощи Украины. А американцы, к сожалению, занимают не такую решительную позицию. Но будем надеяться, что снятие такого запрета появится позже, когда наш президент проведет очередную встречу с американским коллегой", – рассказывает Игорь Романенко.

Какие задачи должны выполнить

В то же время военный эксперт отмечает, если ситуация с помощью улучшится, то наши ближайшие действия будут носить на поле боя именно деоккупационный характер.

"Чтобы к таким действиям перейти, Силам обороны Украины нужно выполнить задачу стратегически оборонной операции. Самая первая из них – остановить продвижение противника. К сожалению, пока она не выполняется, из-за того, что имеем слабые поставки вооружения и военной помощи от союзников. Другая проблема, люди – закон о мобилизации, к сожалению, пока не предоставляет нам возможности в полном обеспечении потребностей Вооруженных сил. Нам нужно искать внутренние резервы", – отмечает генерал-лейтенант.

Хотят принять закон о казачестве / Фото: pixabay.com

Зачем нужен закон о казачестве?

По мнению Игоря Романенко, для пополнения ВСУ нам нужно на законодательном уровне возродить украинское казачество.

"Украинское казачество – это известный в Украине и мире бренд. Он на данный момент остается у нас не использованным. Нам нужно принять соответствующий Закон о казачестве, который не смогли утвердить в парламенте 20 лет назад. Я считаю, что к этому нам следует возвращаться, потому что в этом сегменте есть ресурсы и резервы. В Украине достаточно много мощных казацких ячеек, которые нужно с помощью власти направить на защиту государства и народа, что извечно делали наши казаки", – отмечает Игорь Романенко.

У Путина есть свои карманные казачки

Он добавляет, что следует перенимать опыт врага, ведь он не брезгует учиться у нас. Например, в формировании мобильных групп для сбивания дронов или перенимани технических особенностей по использованию беспилотников.

"Посмотрите, как Путин использовал свое казачество, выращенное в "лучших традициях" российской империи. То есть самое реакционное казачество, которое использовалось для подавления любых революционных действий или митингов. У Путина казаков оформили на уровне законодательства, организовали и полностью материально обеспечили. Именно путинские казаки захватывали административные здания в Крыму десять лет тому назад. А сейчас враг использует свои ручных казаков на фронте", – отмечает Игорь Романенко.

Рекрутинговые казацкие центры

Военный эксперт уверяет, что мы должны возрождать собственное казачество в его лучших традициях – победы и вольности.

"Подчеркиваю, что казацкий ресурс в Украине есть. Я работаю с казацкими структурами и вижу это. Они могут стать именно той силой, которой нам не хватает на фронте. Но для этого нужно решение нашей власти. Кстати, одновременно с Законом о казачестве, нужно предусмотреть создание рекрутинговых казацких центров, чтобы все необходимые процессы можно было быстро организовывать", – уверяет Игорь Романенко.

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Задание перед Крымом-2025

Военный эксперт отмечает, что если у нас произойдут положительные изменения по оказанию военной помощи и техники от западных партнеров, а также за счет работы нашего ВПК, если мы сможем собрать достаточный ресурс для пополнения наших бригад на линии столкновения и сформируем резервные бригады, тогда сможем выполнить задание стратегически оборонительной операции.

Заданий, по словам Игоря Романенко, три:

Первое – остановить продвижение врага

– остановить продвижение врага Второе – уничтожить как можно большее вооружения, техники и живой силы противника

– уничтожить как можно большее вооружения, техники и живой силы противника Третье – формировать соответствующие ресурсы для деоккупационных действий.

"Если до конца года нам удастся выполнить подготовку и все задачи стратегически оборонной операции, то можно будет уже в 2025 году перейти к проведению деоккупационных операций, в том числе, по возможности на Крымском направлении", – отмечает военный эксперт.

Как ВСУ могут уничтожить Крымский мост / Фото: ТСН.ua

Когда упадет Крымский мост

Что касается события, которого ждут все украинцы – уничтожение Крымского моста, который был возведен Путиным после оккупации украинского Крыма, то эксперт отмечает, что это вопрос времени.

"Это будет сделано, когда возникнет приоритетная необходимость его уничтожать с точки зрения логистики. Если для Путина – этот сакральный мост, потому что связывает Россию с Крымом, то для украинцев – это цель, которую хотят уничтожить все, от простого украинского солдата до верховного главнокомандующего. Но рациональное время его уничтожения будет выбрано отдельно, ибо зачем его уничтожать только ради уничтожения? Всему свое время. Сейчас у нас есть более важные задачи, на восточном фронте и ситуацию там нужно менять в нашу пользу", – заключает Игорь Романенко.

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