Освобождение "леопардов", истребители и реакция Путина: интервью с главой оборонного комитета Бундестага

Хотя еще во вторник, 24 января, все уже знали, что официальный Берлин принял решение после согласия Белого дома на предоставление Украине и своих боевых танков Abrams.

Такое синхронное согласие Берлина и Вашингтона не может быть просто совпадением. Поэтому, несмотря на опровержение правительством ФРГ, Германия таки поставила ультиматум: предоставляем наши танки только в связке с американскими. Уже сейчас известно, что из Европы через несколько месяцев Украина сможет получить от 80 до 100 немецких "леопардов".

Почему Германия так долго тянула с этим решением? Когда будет авиация? Применит ли Путин ядерное оружие? И, в конце концов, станет ли Украина членом НАТО? Об этом ТСН.ua расспросил у руководительницы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

– События на прошлой неделе, так или иначе, разворачивались вокруг поставок Украине немецких танков Leopard. И со стороны Германии мы слышали множество противоречивых заявлений. Но наконец-то официальный Берлин не только позволил третьим странам предоставить Украине немецкие танки, но и сам осуществит такую поставку. Что изменилось?

– Я не могу сказать вам, что именно заставило канцлера Шольца изменить свое мнение. Я просто рада, что он наконец-то определился и решил, что Германия будет не только поставлять Украине танки Leopard 2, но и что правительство больше не будет блокировать реэкспорт боевых танков немецкого производства нашими союзниками, например Польшей.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что следующими будут истребители F-16. Вы в это верите?

- Я считаю, что мы должны сосредоточиться на текущих вопросах, потому что мы уже потеряли драгоценное время. Я надеюсь, что мы поставим Украине танки Leopard 2 скорее быстрее, чем позже. Но важно помнить, что поставить Украине только танки недостаточно. Есть целая цепочка поставок, о которой мы должны помнить. Если танк ломается и требует ремонта, наличие запасных частей и квалифицированного персонала очень важно. Мы должны построить целую инфраструктуру вокруг танков, чтобы они имели ожидаемый эффект.

– Как вы в целом оцениваете результаты восьмого "Рамштайна"? Потому что по заявлениям министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли мне кажется, что на самом деле Украину готовят к оборонительной, а не контрнаступательной операции.

- Лично я считаю, что, за исключением отложенного решения по поставке Украине танков Leopard-2, на самом деле это была очень успешная встреча. Союзники пообещали большое количество другого оружия. К примеру, Германия поставит больше танков Gepard. Германия сделала многое, чтобы поддержать Украину в ее усилиях отразить российских захватчиков – и будет делать это в дальнейшем. Знаете, это вопрос коммуникации. В итоге это был хороший день для Украины. Однако в центре внимания после этого был в основном тупик в поставках танков Leopard 2 в Украину.

– Вы правы. Но то, что было озвучено публично, например, украинская разведка заявляла, что Россия хочет увеличить численность своей армии до 2 млн. солдат. И мне кажется, что Путин не понимает, что он проигрывает эту войну. На мой взгляд, он даже верит, что может выиграть. Что сейчас происходит с Россией и Путиным лично?

– Если бы Путин приказал своим солдатам отступать, война бы закончилась немедленно. Но я не думаю, что мы увидим, что это произойдет в ближайшее время. Так что свободный мир готов стоять с Украиной столько, сколько нужно, чтобы оттолкнуть россиян назад. При этом украинская судьба будет решаться не в Вашингтоне, Париже или Берлине. В конце концов, украинский народ должен сам решить, хочет ли он продолжать борьбу, или пришло время для переговоров о мирном соглашении. Это их страну Путин хочет уничтожить.

- Как вы считаете, российские ядерные угрозы реальны или это просто шантаж?

- Я считаю, что мы должны очень серьезно относиться к словам и действиям Путина. Но в то же время мы не должны бояться. Страх – плохой советчик. Если люди боятся, они обычно не мыслят ясно, принимая в итоге неправильные решения. На это рассчитывает Путин. Он хочет сбить нас с толку. Мы не должны этого допустить.

– Верите ли вы, что Украина сможет выиграть эту войну в 2023 году? От чего же это зависит? И членство Украины в ЕС и НАТО. Опять-таки, от чего это зависит? Может ли Украина получить, например, ПДЧ на Вильнюсском саммите НАТО? Это реальный сценарий с вашей точки зрения? Или этот вопрос будет обсуждаться только после окончания войны?

– Дискуссия еще продолжается. Конечно, есть определенные критерии, которым страны должны отвечать, чтобы иметь право на членство в ЕС. Но я думаю, что есть хорошие шансы, что, в конце концов, Украина станет членом ЕС, этого очень успешного мирного проекта.

Эта война в конечном счете закончится, и мы должны думать о будущем. Я не могу вам точно сказать, станет ли Украина членом НАТО, но я могу вам сказать, что свободный мир всегда будет с Украиной перед лицом российской агрессии. Украинцы борются за свое право жить в мире и свободе от гнета – и они борются за наше право жить в мире и свободно от гнета тоже.