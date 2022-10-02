Освобождение Лимана имеет несколько стратегических целей для ВСУ: в Восточной группировке рассказали детали

В субботу, 1 октября, стало известно, что Вооруженные силы уволили Лиман в Донецкой области.

В оперативном отношении город важен. Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорит, что есть несколько стратегических ценностей в освобождении Лимана.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Это (Лиман – Ред.) очередной районный центр, который взяли украинские войска. Это путь на украинский Донбасс – в Донекую и Луганскую области, на Сватово и Северодонецк. Это также лучшие позиции для дальнейших действий (ВСУ – Ред.). Когда эти действия будут, спланируют наши штабы в зависимости от того, как произойдет перегруппировка войск, также будут учтены все изменения у противника", - рассказал Сергей Череватый.

По его словам, важен еще морально-психологический вопрос, потому что в условиях, "когда главный лидер агрессора объявляет об аннексии этих территорий, а часть этих территорий освобождается".

"Это большой подъем для нашего народа и войск, а также позор, унижение и подавление морального положения для войск агрессора", — подчеркнул Сергей Череватый.

Как сообщалось, 1 октября украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в Лимане Донецкой области. Видео появилось в Сети.

Как объяснили официально в ВСУ, после освобождения Лимана для защитников Украины откроются ворота для освобождения всего Донбасса.

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