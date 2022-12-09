Освобождение Луганщины в 2023 году: Гайдай дополнил свой прогноз и указал, где будет тяжело

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что ВСУ смогут освободить всю область в 2023 году, однако это будет нелегко из-за тщательно подготовленных позиций оккупантов.

Об этом Гайдай рассказал в интервью ТСН.ua.

Заметим, накануне глава области прогнозировал, что в конце зимы украинские войска смогут выйти в Луганской области на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года – освободить ее всю.

"Трудно будет, потому что нет уже эффекта неожиданности, они (оккупанты – ред.) уже подготовились достаточно тщательно. Они сделали там огромное количество защитных сооружений, и окопы, и до тоты, и все поставили, и все заминировали", – пояснил председатель ОВА.

Он также назвал конкретные населенные пункты, в районах которых ВСУ будет тяжелее всего.

"У нас есть несколько составляющих, где нам будет тяжело. Вот сейчас – Сватово-Кременная: они (оккупанты – ред.) там тщательно окопались. Второй – это такое защитное звено россиян вокруг Старобельска. А потом – у нас есть линия разграничения с 14-го года и там у них действительно хорошие позиции, там все забетонировано, и там так же будет тяжело. Но между ними — это сельская местность. Там нет такой крепости, как город. Кто будет находиться в Старобельске, тот будет контролировать все трассы, все дороги, поэтому с логистикой у них будут проблемы", – обратил внимание Гайдай.

Он в очередной раз подчеркнул, что освобождение Луганщины – "это не быстрая история".

"Поэтому я так и планирую, что, скорее всего, к Новому году будет деоккупация определенного населенного пункта — Сватово или Кременная. Далее до конца зимы мы сможем освободить Старобельск. А дальше уже выходим на линию разграничения, ну и увидим, что будет происходить на то время вообще в России в принципе. Я думаю, что в 23-м году мы абсолютно можем освободить всю Луганскую область", – прогнозирует глава ОВА.

Напомним, 6 декабря Гайдай информировал, что ВСУ постепенно продвигаются в направлении Сватового и сохраняют огневой контроль над трассой "Сватово-Кременная".

Заметим, что ВСУ еще до Нового года могут освободить Запорожскую, Херсонскую области и, возможно, Крым. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан. Кроме того, он считает, что дальше ВСУ будут направляться в сторону Счастья, что поможет деоккупировать север Луганщины.

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