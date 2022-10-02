Освобождение Михаила Дианова: защитник "Азовстали" откровенно рассказал о жизни после плена

Михаила Дианова ожидает длительное лечение за границей, а по возвращению украинский воин мечтает открыть свою мастерскую по обработке металла.

ТСН.ua собрал главное из интервью защитника "Азовстали".

Украинский воин стал популярным после возвращения из плена

Старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаил Дианов, фото которого с раненой рукой облетело весь мир. Теперь на месте ранения у него не хватает 4 см кости, поэтому его ожидает лечение.

Он говорит, что люди при встрече благодарят его за оборону Мариуполя и за защиту Украины.

"Слова одинаковы почти от всех — "спасибо, спасибо, спасибо", — отметил Дианов.

Защитник из "Азовстали" говорит, что из-за популярности ему даже сложно стало делать покупки.

"Ты заходишь в магазин и отвлекаешься – тот хочет селфи с тобой, тот хочет. Я их понимаю. Я бы так же хотел сфотографироваться", – поделился он.

В то же время, боец не сказал, что именно он хотел. "Должно быть такое – ты пришел, увидел и захотел. Возможно, это какой-то конструктор, возможно, это какая-то статуэтка. Я еще не знаю", — отметил он.

Михаил Дианов поедет лечиться в США: это ему оплатили спонсоры

Военнослужащий поедет за границу на лечение, которое ему оплатили спонсоры.

"Спонсоры, которые предложили мне помощь в лечении, они сказали, что я поеду на лечение в США. Лечение будет долгим", – отметил он.

Когда сам мужчина полетит на лечение, пока точно неизвестно. В среду, 5 октября, ему предстоит получить восстановленные документы.

"Потому что документов не было вообще. Была копия паспорта, военный билет также потерян. И вот сделали сейчас документы", — сообщил он.

Также, по словам защитника, из-за длительного лечения в Америке, он не уверен, удастся ли ему в ближайшее время побывать в родном Тернополе.

"Я вообще не знаю на счет Тернополя, возможно, в ближайшее время мне не удастся туда поехать", — резюмировал он.

Михаил Дианов мечтает о собственной мастерской по обработке металла

Защитник Мариуполя Михаил Дианов планирует открыть свою мастерскую по обработке металла. Он отметил, что он давно об этом мечтал, но раньше у него не было на это денег, но сейчас планирует реализовать свои планы в жизнь.

"Я планирую открыть свою мастерскую. Что касается моего лечения, то есть спонсоры, которые достаточно обеспечены средствами. Мне сказали, что не стоит волноваться — все будет хорошо. Там такие люди, что я им доверяю. Позже расскажу, потому что пока нет разрешения на обнародование информации. Я всегда хотел открыть мастерскую, но я понимал, что оборудование очень дорогое. Я постоянно смотри ролики на Youtube и искал доступное оборудование", — сказал морской пехотинец.

Михаил Дианов рассказал, что он увлекся работой с металлом еще в детстве, поскольку папа работал на предприятии, где был доступ к станкам.

"Папа работал в автобусном парке, где ремонтировали карбюраторы. Я приходил к нему на работу постоянно. Его мастерская была на втором этаже, а на первом этаже был огромный цех и стояли токарные станки, фрезерные станки. И как увидел, сразу пошел и сказал папе, что хочу сделать нож. Папа сразу сказал, возьми клапан, иди в кузницу, там тебе его расклепают и будет заготовка и давай. Я сделал один, второй нож", — рассказал он.

По словам морпеха, один из первых ножей, которые они вместе сделали с отцом, до сих пор есть на семейной кухне.

Защитник "Азовстали" Дианов рассказал, чьего возвращения из плена он ждет больше всего

Защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что ждет возвращения из плена военного, спасшего ему жизнь. Михаил Дианов говорит, что его собрат из-за мощного авиаудара не успел добежать до "Азовстали". Сначала украинский военный считал, что его друг погиб, однако он видел его в колонии в Оленовке.

"Я лично жду возвращения из плена человека, который спас мне жизнь. Он, к сожалению, не дошел до "Азовстали". У него были перебиты ноги. Тогда был сильный авиаудар: меня отбросило в одну сторону, а его — в другую. Мы его тогда не нашли.Я думал, что все — его нет.Однако я его видел в Оленовке. Он воевал против самолетов с ПЗРК.Поверьте, это все равно, что воевать против танков с автоматами. Он там остался, у него большие проблемы с ногой. Ему нужно делать операцию и реабилитацию. Но всех нужно возвращать. Потому что нет таких, кто заслужил больше возвращения, а кто меньше", — подчеркнул Михаил Дианов.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова".

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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