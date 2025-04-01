Освобождение села в Луганской области и бои на территории РФ: что происходит на фронте

Украинские воины освободили село Надия / © ТСН.ua

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Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили там 27 российских атак. Враг засыпает наши позиции артиллерийским и авиационным огнем, сброшено 4 десятка авиационных бомб. Россияне стремятся оттянуть наши силы в сторону Сумщины и Харьковщины. Украинские пограничники уже длительное время фиксируют попытки российских диверсантов продвинуться в эту сторону. Впрочем, успеха не имеют.

На Харьковщине, в районе Волчанска отбито 7 вражеских атак. И уже закреплены позиции в селе Надия, что на границе Луганской и Харьковской областей, ее недавно отбила Третья штурмовая.

Военкор «ТСН-Тижня» Андрей Цаплиенко по общался бойцами, и знает что возвращение Надежды означает для фронта.

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Что означает потеря села Надежда для россиян

Примерно за тридцать часов украинские силы выбили российского врага из небольшого села на Луганщине, которое россияне оккупировали в начале февраля. Они надеялись оттуда продвинуться дальше на Харьковщину в сторону Изюма. Но все наоборот.

Надия стала первым серьезным успехом Третьей штурмовой бригады после того, как подразделение переформатировано в Третий Армейский корпус.

«Населенный пункт небольшой, но несколько факторов придает ему особую ценность. Во-первых, два лесных массива и четыре лесополосы. Которые также были отбиты у врага, там смогли закрепиться наши силы. И соответственно это бетонная дорога, которая ведет из населенного пункта Райгородка в населенный пункт Копанки. А значит возможность взять эту дорогу под нормальный огневой контроль», - говорит Владимир Фокин, командир штурмового батальона 3-й ОШБР.

Потеря Надии для россиян - это не только две роты российских солдат, которые за тридцать часов штурма перемолола Третья штурмовая, но и невозможность создать плацдарм для наступления на Изюм.

Третья штурмовая освободила село Надежда / © ТСН

Ситуация в Харьковской области

Каждый выезд на Харьковщине на линию фронта похож на лотерею с очень высокими ставками. Дроны охотятся за украинским транспортом, и везде следы их атак заставляют сильнее нажать педаль газа. Водитель 92-й бригады утверждает: средства РЭБ работают, но больше для самоуспокоения, - агрессор все больше запускает дроны на оптоволокне.

На севере Харьковщины российская армия все еще удерживает две буферные зоны - в селе Глубокая и в районе Волчанска. На востоке в районе Купянска враг пытается создать еще два плацдарма на правом берегу реки Оскол и надеется обескровить украинскую оборону.

«Плацдарм, чем он шире, тем больше у него перспектив навести переправу и применить технику. Сейчас там только малые группы. Если это будет переправа, то она будет уничтожена. Но если их несколько, то будет сложно их ловить и ловить их маневры», - говорит Виталий Нащубский, командир 92-й ОШБР.

Ситуация в Харьковской области

Бои на территории РФ

Украинцы пытаются навязать противнику ту же тактику. Таинственная операция на Белгородщине создает буферную зону уже на территории России. Но и на территории Курской области все еще остаются украинские военные.

«Конкретики их задачи я не буду распространять, но они выполняют определенные функции там», - говорит Виталий Нащубский, командир 92-й ОШБР.

После того, как большая часть украинской группировки отошла с Курщины, понятно, как дальше будут действовать россияне.

«Они прогнозируемо попытаются расширить свои плацдармы на Харьковщине. «Восемьдесят второй« миномет не самый большой калибр, который есть в 92-й бригаде, но именно от этих ребят зависит, удастся ли не подпустить российских штурмовиков вплотную к украинским позициям на дистанцию стрелкового боя», - говорит Андрей Цаплиенко.

Попытки россиян продвинуться ближе к Харькову заканчиваются полным уничтожением их штурмовых групп.

Но и у украинцев пока не получается ликвидировать так называемую «буферную зону», которую россиянам удалось захватить севернее села Липцы.

20-летний Бен рассказывает, что уже 2 года воюет против оккупантов: Чего они сюда приперлись? И я после школы подписал контракт и пошел на минометчика».

Что известно о молодых контрактниках, воюющих в армии

Бен, как и все молодые добровольцы, должен получить миллион гривен. Наравне с ребятами, только что пошедшими в армию, присоединившись к проекту «Контракт 18-24». Таких в 92-й бригаде почти полсотни.

Уже вторую неделю они проходят подготовку на востоке Украины.

«Лунтик», доброволец проекта «18-24», военнослужащий 92-й ОШБР: «Подписание контрактов от 2 до 5 дней – тебе платят двести тысяч. Проходишь БЗИН — тебе доплачивают еще триста тысяч. И пятьсот тысяч после шести выходов. А шесть выходов могут занять еще немного дольше».

Но деньги не главная причина.

«Это дополнительная мотивация. То есть, я и раньше планировал уходить. Как исполнилось восемнадцать, и я думаю, если судьба показывает, почему бы не пойти?», — говорит доброволец «Хан».

У этого парня брат-десантник погиб под Клещиевкой. Многими здесь двигает именно месть.

Впереди два месяца интенсивных тренировок и только потом первые боевые задачи. Акцент – на тактическую медицину. Инструктор считает, что восемнадцатилетним нужно было готовить с самого начала войны.

Дата публикации 13:10, 01.04.25 Количество просмотров 19 Эту правду о ситуации на фронте никто не расскажет! Что слышно о наступлении россиян в ближайшее время?

Россия дронами атакует Харьков

Россия пытается подорвать волю людей к победе и эти знания пригодятся и в тылу. Хотя как назвать тылом прифронтовый Харьков. Через неделю две концентрированные атаки «Шахедов». Тактика атак изменилась. Теперь «Шахеды» не летят друг за другом с интервалом в несколько минут, а собираются в целые эскадрильи на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе атакуют цель. Такие мобильные группы встречают "Шахеды" уже на линии фронта.

Но при тактике массированных ударов даже эшелоновая противовоздушная оборона сейчас может не достать все дроны.

Один из охотящихся за дронами на подлете в Харьков — боец ПВО «Хартии» с позывным «Иркут» — россиянин из Сибири. Добровольно пошел воевать за Украину. Выучил украинский. Получил паспорт с трезубцем. Прошел Бахмут и Соледарскую мясорубку. Считает, что изменить что-то в России может только одно его единомышленники, но пока пути в Кремле, они ничего не изменят, и «Шахеды» будут лететь на Харьков.

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