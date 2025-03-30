Освобожденная Надежда: что означает для фронта деоккупация села на Луганщине — репортаж Цаплиенко

Эксклюзивный репортаж с фронта от Андрея Цаплиенко

Реклама

Третья штурмов брыгала на этой неделе освободила село Надежда — и это уже за пределом Харьковской области. Что значит это для фронта вообще, прямо в зоне боевых действий узнал военкор ТСН Андрей Цаплиенко.

Приблизительно через тридцать часов украинские силы выбили российского врага из этого небольшого села на Луганщине, которое россияне оккупировали в начале февраля. Они надеялись оттуда продвинуться дальше на Харьковщину в сторону Изюма. Но случилось все наоборот.

Надежда стала первым серьезным успехом Третьей штурмовой бригады после того, как подразделение переформатировано в Третий Армейский корпус.

Реклама

«Населенный пункт невелик, но несколько факторов придает ему особую ценность. Во-первых, два лесных массива и четыре лесополосы. Которые тоже были отражены у врага, там смогли закрепиться наши силы. И соответственно это бетонная дорога, ведущая из населенного пункта Райгородка в населенный пункт Копанки. А значит, возможность взять эту дорогу под нормальный огневой контроль», — говорит командир штурмового батальона 3-й ОШБР Владимир Фокин

Утрата Надежды для россиян это не только две роты российских солдат, которые за тридцать часов штурма перемолола Третья штурмовая, но и невозможность создать плацдарм для наступления на Изюм.

Каждый выезд в Харьковскую область на линию фронта похож на лотерею с очень высокими ставками. Дроны охотятся за украинским транспортом, и везде следы их атак заставляют сильнее нажать педаль газа. Водитель 92-й бригады утверждает, что средства РЭБ работают, но больше для самоуспокоения агрессор все больше запускает дроны на оптоволокне.

На севере Харьковщины российская армия все еще содержит две буферные зоны — в селе Глубокая и в районе Волчанска. На востоке в районе Купянска враг пытается создать еще два плацдарма на правом берегу реки Оскол. И надеется обескровить украинскую оборону.

«Плацдарм, чем он шире, тем больше у него перспектив привести переправу и применить технику. Сейчас там только малые группы. Если это будет переправа, она будет уничтожена. Но если их несколько, то будет сложно их ловить и ловить их маневры», — объясняет командир девяносто второй ОШБР Виталий Нащубский.

Украинцы пытаются навязать противнику ту же самую тактику. Таинственная операция в Белгородской области создает буферную зону уже на территории России. Но и на территории Курщины все еще остаются украинские военные.

После того, как большая часть украинской группировки отошла из Курщины, понятно, как дальше будут действовать россияне. Они прогнозируемо попытаются расширить свои плацдармы в Харьковской области. Попытки россиян продвинуться поближе к Харькову заканчиваются полным уничтожением их штурмовых групп.

Но и у украинцев пока не получается ликвидировать так называемую «буферную зону», которую россиянам удалось захватить севернее села Липцы.

«Топчемся на месте, как говорится. У нас не получается их выбить, у них не получается продвинуться вперед», — говорит наводчик миномета 92 ОШБР с позывным «Монгол».

Командир расчета — двадцатилетний парень. Имеет ранение. Сражается с россиянами с восемнадцати лет.

«Что они сюда приперлись? И я после школы подписал контракт и пошел на минометчика», — рассказывает молодой наводчик миномета 92-й ОШБР с позывным «Бен».

Бен, как и все молодые добровольцы, должен получить миллион гривен. Наравне с ребятами, только что пошедшими в армию, присоединившись к проекту «Контракт 18-24». Таких в 92-й бригаде около полусотни.

Уже вторую неделю они проходят подготовку на востоке Украины.

«Подписание контрактов от 2 до 5 дней — тебе платят двести тысяч. Проходишь БЗИН — тебе доплачивают еще триста тысяч. И пятьсот тысяч после шести выходов. А шесть выходов могут занять еще немного дольше», — отмечает доброволец проекта «18-24», военнослужащий 92-й ОШБР с позывным «Лунтик».

Но деньги — не главная причина.

«Это дополнительная мотивация. То есть, я и раньше планировал пойти. Как исполнилось восемнадцать, и я думаю, если судьба показывает, почему бы не пойти?», — объясняет доброволец проекта «18-24», военнослужащий 92-й ОШБР с позывным «Хан».

У этого парня брат-десантник погиб под Клещиевкой. Многими здесь двигает именно месть.

Впереди два месяца интенсивных тренировок и только потом первые боевые задачи. Акцент — на тактическую медицину. Инструктор считает, что восемнадцатилетним нужно было готовить с самого начала войны.

«Когда человек достиг 18 лет, то такого человека должны направлять в какие-то центры, в бригады, на три месяца обучения. И в дальнейшем его могут направить домой», — предлагает инструктор 92-й ОШБР.

Россия пытается подорвать волю людей к победе и эти знания пригодятся и в тылу. Хотя как назвать тылом прифронтовый Харьков. За неделю — две концентрированные атаки «шахедов». Сегодня ночью атакован госпиталь с ранеными. Международное право однозначно считает это военным преступлением. Но россияне нарушают не только законы ведения войны, но и собственные обещания не бить по энергетике.

По Харькову — 12 прилетов «шахедов» одновременно. Но это еще не всё. То, что мы видим здесь, демонстрирует, что на самом деле представляет собой так называемый российский мораторий на удары по энергообъектам. Рядом с воронкой от «шахеда» — разрушенная котельная, в которую пытался попасть вражеский дрон.

Цифра «два» на одном из черных обломков свидетельствует об этом, что удар нанес дрон «Герань-2», российская копия иранского «шахеда». Тактика атак изменилась. Теперь «шахеды» не летят друг за другом с интервалом в несколько минут, а собираются в целые эскадрильи на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе атакуют цель.

Мобильные группы встречают «шахеды» уже на линии фронта. Но при тактике массированных ударов даже эшелоновая противовоздушная оборона сейчас может не достать все дроны.

Один из охотящихся за дронами на подлете в Харьков — боец ПВО «Хартии» с позывным «Иркут» — россиянин из Сибири. Добровольно пошел воевать за Украину. Выучил украинский. Получил паспорт с трезубцем. Прошел Бахмут и Соледарскую мясорубку. Считает, что изменить что-то в России может только одно — его единомышленники, но пока Путин в Кремле, они ничего не изменят, и «шахеды» будут лететь на Харьков.

А пока «Иркут» продолжает давить на спусковой крючок своего «Браунинга», и надеется, что боеприпасы не кончатся. Потому что это единственное, что он может сделать для того, чтобы на его родине закончилась эра кровавого диктатора.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео

ПОЛНОЕ Уничтожение ШТУРМОВЫХ ГРУПП! УКРАИНЦЫ СРИВАЮТ ПОПЫТКИ ОКУПАНТОВ ПРОДВИТЬСЯ| РЕПОРТАЖ ЦАПЛИЕНКА

Ранее военный эксперт Павел Лакийчук прокомментировал возможность масштабного пришествия РФ.

Читайте также: