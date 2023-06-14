Освобожденное Благодатное зачищают от российских зеков, которых здесь держали для обороны: самых ярых ликвидируют

За неполную неделю удалось вернуть под контроль Украины более полудесятка поселков на границе Запорожья и Донбасса. Но покидая наши населенные пункты оккупанты прибегают к своей обычной тактике террора — вражеская артиллерия без устали уничтожает все. Но даже под той лавиной огня воины атакуют и закрепляются в только что освобожденных селах, говорится в ТСН.

Освобожденный населенный пункт - означает, что украинским военным удалось выбить оттуда оккупантов и закрепиться на прежних вражеских позициях. Среди таких — поселок Благодатный, в Волновахском районе, почти на границе с Запорожьем, который больше года находился в оккупации. Здесь уже почти все разрушено, и эти руины появились уже после того, как украинские воины прогнали отсюда оккупантов.

Впервые на штурм Благодатного украинские воины из 68-й отдельной егерской бригады выдвинулись еще 7 июня. Впрочем, все подъезды оккупанты простреливали противотанковыми ракетами, с крыши местного клуба. “У них здесь была стропа, которую мы сняли. Они наверх вытаскивали ПТУР. И с крыши работали по нашей технике из ПТУРов. Поэтому у нас не было доезда сюда”, — рассказывают военные.

Сплошные минные поля вокруг поселка также не побуждали к штурму на броне, говорит "Улич". “Сразу мы на MaxPro не могли заехать, потому что все подъезды были заминированы. Мы тихим шагом по посадочкам зашли и начали занимать позиции и постепенно их вытеснять”, — рассказывает военнослужащий 68 ОЕБр ВСУ “Улич”

Клуб, расположенный почти на краю Благодатного, россияне попытались превратить в крепость, но отказавшиеся сдаться там и остались. “У нас здесь есть три представителя Российской Федерации. У того от украинской красоты разразились мозги. Еще один у нас "воин" тоже не хотел сдаваться. А один себе пустил пулю”, – показывают бойцы.

Кремль отправил сюда стаю бывших заключенных, большинство сидевших в Сибири и на дальнем Востоке за тяжкие преступления. В одном из полевых лагерей на оккупированном юге Украины их одели в форму, дали автоматы и прозвали "шторм Z". В Благодатном они воевали не дольше недели, часть до сих пор прячется по подвалам и погребам. По поселку еще остались очаги оккупантов, которые время от времени вылезают из тайников и ведут огонь. “У нас здесь еще русские зеки бродят. Сегодня двоих взяли. Они не просто бродят, они еще и выстреливают”, – рассказывают бойцы.

Тех, кто отказывается сдаваться – уничтожают. Но большинство хотят жить. “Часть таких бойцов, которые дерутся до последнего. Тех, которых мы берем, как правило, подавляющее большинство, физическое состояние их уже не очень хорошее, ранения”, — заключает военнослужащий 68 ЕЕБр ВСУ “Лермонтов”.

В настоящее время стрелковые бои здесь почти утихли, но стреляет вражеская артиллерия. Держать только что освобожденный населенный пункт не просто, признаются наши военные. Ведь тяжелыми снарядами враги прямо вдребезги превращают то, что не смогли удержать под давлением егерей 68-й. “Прилеты были, трехсотых забрали. Уже тяжело быть здесь. Мы сейчас сидим, ждем, куда-то перебазироваться”, — говорят военные.

Лучшая передислокация, признает "Улич", и, что гарантированно принесет тишину в Благодатное, это движение вперед. В более полудесятка населенных пунктов в юго-западной оперативной зоне на протяжении неполной недели украинские воины уже вернули сине-желтые флаги.

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