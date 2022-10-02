Освобожденную из плена военную Марьяну Мамонову выписали из родильного и подарили квартиру в Луцке

Освобожденную из плена военную медикиню Марьяну Мамонову, за которую переживала вся страна, выписали из родильного. Несколько дней назад женщина родила здоровую дочь. Ее назвали Анной. Чтобы поздравить Марьяну с рождением дочки — в перинатальный центр пришли и родственники, и даже незнакомые люди.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Их дочь, рассказывают родители, уже родилась сильной. После пережитого вместе с мамой в плену даже громкие разговоры ей не мешают.

"Громкие звуки были в Оленовке, громкие звуки были в Донецке, то есть мы постоянно под громкие звуки сопровождались", — вспоминает Марьяна.

Это была самая большая мечта и Марьяны, и ее мужа — чтобы роды были в Украине. Василий вспоминает: когда ему позвонили по телефону из неизвестного номера, даже не поверил, что Марьяна на свободе. Выдохнул только, когда услышал голос любимой в трубке.

Сложнее всего, рассказывает Марьяна, было в первые два месяца плена. Но она, несмотря ни на что, не теряла веры: "Морально тяжело было, очень тяжело, тяжело было в Оленовке, тяжело было слышать, что мы Украине не нужны".

Все месяцы плена рядом с Марьяной находилась Настя. Она – тоже военная, которую удалось уволить во время обмена. Женщина делилась со своей беременной подругой всем – и теплой одеждой, и едой.

"Все, что было, все отдавалось ей, потому что ей нужно было больше, гораздо больше", — говорит Анастасия Чорненькая, подруга.

Родные, когда узнали, что Марьяна освобождена, сразу поехали в Чернигов — туда должны были прибывать автобусы с бывшими пленными. Ту встречу, говорят, не забудут никогда.

"Я самая счастливая бабушка, которая только есть. Я всех безгранично благодарю. Это наше общее такое, победа всех-всех", — сказала Оксана Черепушко, мама Марьяны.

Обе – и мама, и дочь – чрезвычайно сильные, говорят медики. За неделю, пока они находились в больнице, мама с младенцем стали для них родными.

"Мы останемся друзьями, наверное, по жизни. Потому что после произошедшего нельзя просто их отпустить, выписать и отпустить", — отметила Ирина Горавская, директор перинатального центра.

Сотни людей и в Украине, и за границей выходили на акции, чтобы добиться освобождения беременной пленницы. Эта женщина – одна из них. Она не знакома с Марьяной, но чтобы поздравить ее во время выписки из родильного — преодолела сотню километров вместе со своей полуторамесячной дочкой.

Пока семья уезжает к родителям. Но отец делится с журналистами новостью – им подарили квартиру в Луцке.

"Для нашей молодой семьи — это очень значительный подарок. Мы всячески будем благодарны Игорю Петровичу Палице за его фонд, за то, что он делает", — поблагодарил Василий Мамонов, папа.

Пока Марьяна мечтает наслаждаться материнством и забыть ад, который ей и малышке пришлось пережить. Но главная ее мечта – освобождение из плена всех наших защитников гражданских.

Подарили квартиру в Луцке: освобожденная из плена женщина родила дочь и получила подарок

Читайте также: