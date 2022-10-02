Освобожденную из плена военную Марьяну Мамонову выписали из родильного и подарили квартиру в Луцке

Бывшую военную пленницу Марьяну Мамонову с новорожденной дочкой Анной выписали из Волынского перинатального центра.
Освобожденную из плена военную медикиню Марьяну Мамонову, за которую переживала вся страна, выписали из родильного. Несколько дней назад женщина родила здоровую дочь. Ее назвали Анной. Чтобы поздравить Марьяну с рождением дочки — в перинатальный центр пришли и родственники, и даже незнакомые люди.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Их дочь, рассказывают родители, уже родилась сильной. После пережитого вместе с мамой в плену даже громкие разговоры ей не мешают.
"Громкие звуки были в Оленовке, громкие звуки были в Донецке, то есть мы постоянно под громкие звуки сопровождались", — вспоминает Марьяна.
Это была самая большая мечта и Марьяны, и ее мужа — чтобы роды были в Украине. Василий вспоминает: когда ему позвонили по телефону из неизвестного номера, даже не поверил, что Марьяна на свободе. Выдохнул только, когда услышал голос любимой в трубке.
Сложнее всего, рассказывает Марьяна, было в первые два месяца плена. Но она, несмотря ни на что, не теряла веры: "Морально тяжело было, очень тяжело, тяжело было в Оленовке, тяжело было слышать, что мы Украине не нужны".
Все месяцы плена рядом с Марьяной находилась Настя. Она – тоже военная, которую удалось уволить во время обмена. Женщина делилась со своей беременной подругой всем – и теплой одеждой, и едой.
"Все, что было, все отдавалось ей, потому что ей нужно было больше, гораздо больше", — говорит Анастасия Чорненькая, подруга.
Родные, когда узнали, что Марьяна освобождена, сразу поехали в Чернигов — туда должны были прибывать автобусы с бывшими пленными. Ту встречу, говорят, не забудут никогда.
"Я самая счастливая бабушка, которая только есть. Я всех безгранично благодарю. Это наше общее такое, победа всех-всех", — сказала Оксана Черепушко, мама Марьяны.
Обе – и мама, и дочь – чрезвычайно сильные, говорят медики. За неделю, пока они находились в больнице, мама с младенцем стали для них родными.
"Мы останемся друзьями, наверное, по жизни. Потому что после произошедшего нельзя просто их отпустить, выписать и отпустить", — отметила Ирина Горавская, директор перинатального центра.
Сотни людей и в Украине, и за границей выходили на акции, чтобы добиться освобождения беременной пленницы. Эта женщина – одна из них. Она не знакома с Марьяной, но чтобы поздравить ее во время выписки из родильного — преодолела сотню километров вместе со своей полуторамесячной дочкой.
Пока семья уезжает к родителям. Но отец делится с журналистами новостью – им подарили квартиру в Луцке.
"Для нашей молодой семьи — это очень значительный подарок. Мы всячески будем благодарны Игорю Петровичу Палице за его фонд, за то, что он делает", — поблагодарил Василий Мамонов, папа.
Пока Марьяна мечтает наслаждаться материнством и забыть ад, который ей и малышке пришлось пережить. Но главная ее мечта – освобождение из плена всех наших защитников гражданских.
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