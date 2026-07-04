Освобожденные из плена воины рассказали, как в СИЗО РФ усмирили главного палача: видео

Освобожденные из плена воины рассказали о пытках в РФ / © ТСН

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По данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне применяют против украинских пленных почти 700 видов пыток. После последнего обмена, состоявшегося неделю назад, освобожденные из плена рассказали дополнительные подробности бесчинств, которые творятся только в одном месте содержания — а именно в Камышинском СИЗО № 2 в Волгоградской области.

Корреспондентка ТСН Марьяна Бухан, которая до этого провела немало расследований о пытках и условиях пребывания в российском плену, признается: жестокая изобретательность врага в очередной раз поражает.

Что рассказали об плену украинские защитники

Сергей Коновалов, освободившийся из плена: «Это последствия пребывания в плену. Это ушибы. Это от того, что долго стояли. Это всё гнило у меня, можно было примерно вот так палец вставить… У меня так отекали ноги, что я просто вот так ходил босиком, у меня в коленях ноги не сгибались».

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Сергей Коновалов / © ТСН

Тридцатилетний Сергей Коновалов показывает уже зажившие раны, полученные в результате жестокого избиения. Его освободили из плена всего неделю назад. На кадрах этого обмена запечатлен долгожданный момент.

На этом обмене я узнала Сергея прямо в толпе освобожденных, чем сильно его удивила. Но я хорошо знала и его историю, и его родителей, и то, что ему пришлось пережить в плену. О нём ранее рассказал другой освобождённый из плена — Артем Иринархов, который на обмене 15 мая этого года вышел из автобуса и сам обратился к оператору ТСН с просьбой записать его рассказ.

Артем Иринархов, освобожденный из плена: «Я хочу обратиться от имени всего Камышинского СИЗО. Я пообещал там ребятам — там остались морпехи, нацгвардейцы, там еще около трехсот человек. Хочу рассказать вам о бесчинствах, которые происходят в этом СИЗО».

Именно в рассказе о бесчинствах в Камышинском СИЗО Артем тогда чётко упомянул два имени — Николай Бруев и Сергей Коновалов. А ещё назвал фамилию самого жестокого местного палача — Ивана Аникеева.

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Артем Иринархов, освобожденный из плена: «Недавно он довел его до полусмерти и хвастался, что отправил его к Бандере; он так и сказал: „Ваш сослуживец уже у Бандеры“. Это азовец, фамилия Бруев… Люди голодают, есть так называемые „кунсткамеры“. Люди настолько истощены. Там сидит офицер Коновалов Сергей, из части 3011. Он тоже при смерти».

Впоследствии информацию о том, что «азовца» Николая Бруева убили в Камышинском СИЗО № 2, официально подтвердили его родителям как в Международном комитете Красного Креста, так и в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Новый вид пыток: откармливание килограммами хлеба и каши

Спустя полтора месяца после заявления Артема Иринархова Сергея Коновалова наконец обменяли. Парень ростом почти два метра сейчас весит всего 65 килограммов. Говорит, что ещё месяц назад весил на 10–15 килограммов меньше. И добавляет: после резонанса и сюжета ТСН о Камышинском СИЗО условия там действительно начали меняться.

Сергей Коновалов, освободившийся из плена: «Началась суматоха, туда стали приезжать комиссии, проводить проверки. Было очень много проверок, и меня тоже стали допрашивать, задавали очень много вопросов, например, каково к вам отношение…».

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Избиения прекратились, а пленных, которых россияне заморили голодом до критического веса, начали срочно откармливать. И в российской тюрьме это превратили в отдельный, изощрённый вид пыток — есть много хлеба и каши.

На такой огромный прием пищи россияне отводят ребятам не более семи минут, говорит Сергей. Тем более что всё это горячее, желудок жжёт, начинает очень сильно болеть.

Палач Иван Аникеев после этого больше никого лично не трогал, а Сергею стал уделять особое внимание и цинично называл его «звездой». Во время обходов спрашивал: «Как дела?», на что Сергей отвечал: «Хорошо, товарищ начальник».

Смена режима и разговоры о замученном бойце «Азова»

Кроме того, заключённым Камышинского СИЗО неожиданно стали разрешать то, что раньше было строго запрещено. Например, во время ежедневных прогулок.

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Кроме того, камышинский палач вдруг стал часто упоминать в разговорах о забитом до смерти Николае Бруеве. Сергей пересказывает диалог этого Аникеева с другими пленёнными украинцами: «Я вам говорил, что он умер? Да, он им, наверное, сказал. А я вам говорил, что отправил к Бандере? Ну, ребята сказали, что не слышали».

Кроме того, Сергей рассказывает, что в то же время, когда погиб Николай Бруев, в Камышинском СИЗО произошла ещё одна смерть. И тоже — бойца «Азова». Имя его мы сознательно не называем из соображений безопасности, но после зверского избиения он умирал прямо на руках и на глазах у Сергея.

Сергей Коновалов, освобожденный из плена: «Резкое ухудшение состояния здоровья: потеря сознания, нарушение координации движений, потеря способности общаться. Он перестал говорить, перестал соотноситься с реальностью, у него были стеклянные глаза… Он не мог двигаться, он не мог даже встать с кровати».

Содержание гражданских лиц с ограниченными возможностями и их реакция на условия в Украине

«Рассказ Сергея слушаю не только я. С нами в этой уютной беседке сидят Артем и Денис, которые также побывали в том же Камышинском СИЗО в России. Сейчас все трое проходят курс детальной медицинской реабилитации», — говорит корреспондентка ТСН.

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В частности, Денис упоминает, что в Камышине россияне незаконно удерживают не только военнопленных, но и обычных гражданских лиц. Одного такого мужчину просто поймали во время фильтрации в Мариуполе, несмотря на то, что у парня есть явные признаки тяжёлого психического расстройства.

В конце встречи журналистка показывает ребятам свой телерепортаж о пленных россиянах и о том, в каких именно условиях их официально содержат в Украине до предстоящего обмена. На кадры с салатом «Оливье» у ребят возникает мгновенная реакция: «Ууууууу!», а Артем искренне смеется. Их поражает абсолютно всё увиденное.

Артем Иринархов, освобожденный из плена: «Я просто в шоке. Это как небо и земля. Если так везде, где содержатся российские пленные… У нас ничего подобного и близко не было. Если к их военнопленным такое отношение, почему мы, наши ребята, там так страдаем…».

Однако Артем Иринархов, благодаря смелому поступку которого и разразился этот масштабный международный резонанс вокруг условий содержания в Камышинском СИЗО, твёрдо убеждён — он поступил правильно.

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Артем Иринархов, освободившийся из плена: «Есть результат, условия в Камышине улучшаются. Вот уже второй обмен — люди говорят, что становится легче, легче, всё становится более цивилизованным. Весь мир уже знает об этом палаче, этом Иване Алексеевиче. Я надеюсь, что его там уберут и его там вообще не будет».

А Сергей сейчас хочет лишь полностью выздороветь, набрать свой нормальный вес и просто жить спокойной, свободной жизнью на родной земле: «Хочется начать жизнь с чистого листа».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УЖАСНАЯ ПРАВДА о КАМИШИНСКОМ СИЗО! Резонанс СПАС ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ

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