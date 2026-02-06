- Дата публикации
Эксклюзив ТСН
- 1291
- 3 мин
Освобожденные из плена защитники рассказали, что их поразило в Украине и как они выдержали в РФ
Украина вернула из российского плена 157 героев. Подробности 71-го обмена: невероятные истории морпехов, письма, которые спасали жизни, и первое пение на украинском в полный голос.
Это первый обмен 2026 года и 71-й с начала полномасштабного вторжения. Домой вернулись 157 украинцев, которых не было на родной земле месяцы, а некоторых — долгие четыре года. Этого дня ждали 4 месяца и 3 дня. Заснеженная Черниговщина, мороз -8°C, который не ощущается из-за эмоционального подъема, и звуки автобусных сигналов, от которых разрывается сердце.
Корреспондент ТСН Наталья Нагорная встречала наших защитников на границе.
Первые минуты свободы: «Я всегда буду на твоей стороне»
Три автобуса заезжают на украинскую территорию под возгласы «Слава Украине! — Героям Слава!».
Среди освобожденных — двое морпехов, крымских татар. Руслан Куртмаллаев пробыл в плену 3 года и 10 месяцев, половину из которых — в одиночной камере. Эксандер Кудусов, который не изменил присяге в 2014-м в Крыму и попал в плен в Мариуполе, впервые за долгое время звонит жене.
«Мамочка, прости меня за все»: самые важные звонки
Чаще всего на границе звучит одно слово — «мама». Бойцы, прошедшие пытки и неизвестность, плачут, услышав родной голос.
Из разговоров защитников:
«Все хорошо, мамочка! Я очень рад тебя слышать, мамочка».
«Прости меня за все, мамочка… Я буду лучшим сыном. Не за что меня благодарить, это я тебя благодарю».
«Думал, что не буду плакать, но не могу».
Письма, которые спасали от безумия
Александр пробыл в плену 1385 дней. За это время он получил только 5 писем. Он зачитывал их до дыр и давал читать собратьям, которым почта не доходила.
«Эти письма помогли мне продержаться. Писали мать, отец, племянницы. Даже „автограф“ от племянника, который родился, пока я был в плену. Это то, что помогало проходить через все», — делится Александр.
Вадим показывает четыре смятые бумажки. Последнее письмо писали мама, сестра и племянница: «Когда я попал в плен, племяннице было 8 месяцев. Мама пишет, что она меня очень ждет, хотя никогда не видела».
Концерт в автобусе: «Мечта сбылась — петь вслух»
По дороге в больницу в автобусе начался настоящий концерт. Четыре года пение на украинском было под строгим запретом, поэтому сейчас Гимн Украины и Марш украинского войска звучали в полную силу.
Александр спел «Меч Арея» — песню, которую тайком выучил в камере.
Алексей затянул «Ніч яка місячна», которую они с побратимом шепотом пели в закоулках тюрьмы. Бойцы признаются: переключить «тумблер» после 4 лет молчания трудно, но эти ощущения — как невероятный сон.
Впечатления освобожденных из плена защитников
В плену россияне ежедневно убеждали наших ребят, что они никому не нужны. Поэтому, когда автобусы ехали мимо села, а вдоль дорог стояли сотни людей с флагами, дети махали руками, а взрослые плакали — защитники были поражены до глубины души.
Впереди у героев — ванна, первый за годы кофе, печенье, о котором мечтали «4 годика», и долгая реабилитация.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Я ВОЗВРАТИЛСЯ! Эксклюзивные кадры ТСН первых минут после большого обмена!