Освобожденные из плена защитники рассказали, что их поразило в Украине и как они выдержали в РФ

Обмен пленными 5 февраля / © Дмитрий Лубинец facebook

Это первый обмен 2026 года и 71-й с начала полномасштабного вторжения. Домой вернулись 157 украинцев, которых не было на родной земле месяцы, а некоторых — долгие четыре года. Этого дня ждали 4 месяца и 3 дня. Заснеженная Черниговщина, мороз -8°C, который не ощущается из-за эмоционального подъема, и звуки автобусных сигналов, от которых разрывается сердце.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная встречала наших защитников на границе.

Первые минуты свободы: «Я всегда буду на твоей стороне»

Три автобуса заезжают на украинскую территорию под возгласы «Слава Украине! — Героям Слава!».

Среди освобожденных — двое морпехов, крымских татар. Руслан Куртмаллаев пробыл в плену 3 года и 10 месяцев, половину из которых — в одиночной камере. Эксандер Кудусов, который не изменил присяге в 2014-м в Крыму и попал в плен в Мариуполе, впервые за долгое время звонит жене.

«Мамочка, прости меня за все»: самые важные звонки

Чаще всего на границе звучит одно слово — «мама». Бойцы, прошедшие пытки и неизвестность, плачут, услышав родной голос.

Из разговоров защитников:

«Все хорошо, мамочка! Я очень рад тебя слышать, мамочка».

«Прости меня за все, мамочка… Я буду лучшим сыном. Не за что меня благодарить, это я тебя благодарю».

«Думал, что не буду плакать, но не могу».

Письма, которые спасали от безумия

Александр пробыл в плену 1385 дней. За это время он получил только 5 писем. Он зачитывал их до дыр и давал читать собратьям, которым почта не доходила.

«Эти письма помогли мне продержаться. Писали мать, отец, племянницы. Даже „автограф“ от племянника, который родился, пока я был в плену. Это то, что помогало проходить через все», — делится Александр.

Вадим показывает четыре смятые бумажки. Последнее письмо писали мама, сестра и племянница: «Когда я попал в плен, племяннице было 8 месяцев. Мама пишет, что она меня очень ждет, хотя никогда не видела».

Концерт в автобусе: «Мечта сбылась — петь вслух»

По дороге в больницу в автобусе начался настоящий концерт. Четыре года пение на украинском было под строгим запретом, поэтому сейчас Гимн Украины и Марш украинского войска звучали в полную силу.

Александр спел «Меч Арея» — песню, которую тайком выучил в камере.

Алексей затянул «Ніч яка місячна», которую они с побратимом шепотом пели в закоулках тюрьмы. Бойцы признаются: переключить «тумблер» после 4 лет молчания трудно, но эти ощущения — как невероятный сон.

Впечатления освобожденных из плена защитников

В плену россияне ежедневно убеждали наших ребят, что они никому не нужны. Поэтому, когда автобусы ехали мимо села, а вдоль дорог стояли сотни людей с флагами, дети махали руками, а взрослые плакали — защитники были поражены до глубины души.

Впереди у героев — ванна, первый за годы кофе, печенье, о котором мечтали «4 годика», и долгая реабилитация.

